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Трутнев выразил соболезнования родным погибших на руднике "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
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15:27 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/rudnik-1937133383.html
Трутнев выразил соболезнования родным погибших на руднике "Пионер"
Трутнев выразил соболезнования родным погибших на руднике "Пионер" - РИА Новости, 01.04.2024
Трутнев выразил соболезнования родным погибших на руднике "Пионер"
Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил соболезнование родственникам горняков, погибшим на руднике "Пионер" в Амурской области, пообещал РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:27
2024-04-01T15:27
происшествия
россия
амурская область
юрий трутнев
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
чп на руднике "пионер" в амурской области
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил соболезнование родственникам горняков, погибшим на руднике "Пионер" в Амурской области, пообещал провести серьезное разбирательство и наказать виновных, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства. "Выражаю глубокие соболезнования родным и близким шахтеров. Уверяю вас, будет проведено серьезное разбирательство. Выясним причины, найдем и накажем виновных. Примем меры, чтобы подобное не повторилось впредь. Семьям погибших будет оказана помощь", - приводятся в сообщении слова Трутнева. Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Кроме того, по подозрению в халатности после ЧП задержаны два сотрудника амурского управления Ростехнадзора. Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщило АО "Покровский рудник".
https://ria.ru/20240401/pioner-1937042867.html
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происшествия, россия, амурская область, юрий трутнев, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), чп на руднике "пионер" в амурской области
Происшествия, Россия, Амурская область, Юрий Трутнев, Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
Трутнев выразил соболезнования родным погибших на руднике "Пионер"

Вице-премьер Трутнев выразил соболезнования родным погибших на руднике "Пионер"

© МЧС Амурской области/TelegramСпасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер"
Спасательная операция на аварийном участке рудника Пионер
© МЧС Амурской области/Telegram
Спасательная операция на аварийном участке рудника "Пионер". Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев выразил соболезнование родственникам горняков, погибшим на руднике "Пионер" в Амурской области, пообещал провести серьезное разбирательство и наказать виновных, сообщили в пресс-службе аппарата полпредства.
"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким шахтеров. Уверяю вас, будет проведено серьезное разбирательство. Выясним причины, найдем и накажем виновных. Примем меры, чтобы подобное не повторилось впредь. Семьям погибших будет оказана помощь", - приводятся в сообщении слова Трутнева.
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Как сообщил СУСК Приамурья, 18 марта в горной выработке подземного рудника "Пионер" произошло обрушение породы, в результате чего 13 горняков оказались заблокированы в шахте. 25 марта был задержан управляющий директор рудника "Пионер", 27 марта ему предъявили обвинение в нарушении требований безопасности при ведении работ. Кроме того, по подозрению в халатности после ЧП задержаны два сотрудника амурского управления Ростехнадзора.
Эксперты 1 апреля приняли решение прекратить спасательную операцию на руднике. Результаты бурения разведывательных скважин показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой, льдом и водой. Также решение о прекращении было принято из-за риска повторного обвала горной массы и затопления. Семьи горняков рудника "Пионер" получат единовременную выплату годового заработка и далее будут получать ежемесячную выплату на детей до достижения ими совершеннолетия, сообщило АО "Покровский рудник".
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ПроисшествияРоссияАмурская областьЮрий ТрутневФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)ЧП на руднике "Пионер" в Амурской области
 
 
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