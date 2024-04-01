https://ria.ru/20240401/reyting-1937002312.html

Названы регионы – лидеры по динамике рынка труда

Названы регионы – лидеры по динамике рынка труда - РИА Новости, 01.04.2024

Названы регионы – лидеры по динамике рынка труда

Московская область и Севастополь лидируют в рейтинге регионов России по динамике рынка труда, замыкают список Карелия и Архангельская область, свидетельствует... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T00:07

2024-04-01T00:07

2024-04-01T00:07

экономика

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

москва

федеральная служба государственной статистики (росстат)

россия

риа рейтинг

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570401037_0:198:2940:1852_1920x0_80_0_0_3bb5af494e4e98247ff70e1ee3e44554.jpg

МОСКВА, 1 апр – РИА Новости. Московская область и Севастополь лидируют в рейтинге регионов России по динамике рынка труда, замыкают список Карелия и Архангельская область, свидетельствует исследование РИА Новости*. Ситуация на рынке труда В 2023 году российский рынок труда демонстрировал значительное оживление. После достаточно сильного результата 2022 года динамика занятости и в 2023 показала хорошие результаты, в том числе благодаря тому, что экономическая ситуация не оправдала мрачных прогнозов, отмечают эксперты. По итогам прошедшего года уровень безработицы снизился до нового исторического минимума. Так, если на конец 2022 года он составлял 3,7% по методике Международной организации труда (МОТ), то в конце 2023-го – 2,9%. Как поясняют специалисты, в целом тенденции на рынке труда в прошедшем году определялись, с одной стороны, демографическими факторами (сокращение числа людей трудоспособного возраста), а с другой стороны, заметным ростом спроса на работников в ряде отраслей экономики (в частности, в сфере гособоронзаказа). Согласно данным Росстата, в 2023 году работу имели более 73,5 миллиона человек, что на 2,3%, или на 1,7 миллиона превышает уровень 2022-го. Как и во многих других сферах, в части динамики занятости ситуация в различных регионах сильно отличается. Для выявления региональных различий эксперты РИА Новости провели ежегодное исследование и составили шестой рейтинг регионов по динамике рынка труда. Динамика рынка труда для целей рейтинга определялась как прирост (или снижение) числа занятых в возрасте 15–72 лет в 2023 году по отношению к 2022-му. Прирост Как свидетельствуют результаты исследования, в 2023 году число занятых увеличилось в 52 регионах, а сократилось в 33. В целом суммарный прирост у регионов с положительной динамикой составил 2,1 миллиона человек, что в пять раз больше, чем суммарное сокращение у регионов, показавших снижение. Аналитики отмечают, что почти весь прирост обеспечили лидеры рейтинга. В первых четырех регионах занятость выросла на миллион человек, а весь прирост фактически обеспечили всего 17 лидирующих регионов. В процентном отношении наибольший прогресс по росту занятости в отмечен в Московской области, где за год число занятых выросло на 13,9%. Вторую позицию занимает Севастополь (+9,8%), при чем этот регион в лидерах уже не первый год. По итогам 2022 года он и вовсе располагался на первом месте. В Карачаево-Черкесии за год число занятых выросло на 7,2%, а в Калужской области – на 7%. В целом же в 2023 году приростом числа занятых выше среднего (+2,3%) характеризовались 26 регионов, а приростом более 4% – 16. Лидером по абсолютному приросту числа занятых также является Подмосковье. В этом регионе за прошедший год количество занятых увеличилось на 560 тысяч. Таким образом, на один этот регион пришлась почти треть всего прироста занятости в стране. Из-за роста занятости уровень безработицы в Подмосковье заметно снизился – до 2,5% по итогам четвертого квартала 2023 года, что заметно ниже среднероссийского значения. Второе и третье места по абсолютному приросту числа работающих занимают Краснодарский край, где занятость за год выросла почти на 174 тысячи человек, и Санкт-Петербург (+172 тысячи). Несколько меньший прирост показали Москва (+89,6 тысячи), Ростовская область (+73,7 тысячи) и Ленинградская область (+70,1 тысячи). Также в первую десятку вошли Свердловская, Челябинская, Саратовская и Волгоградская области. В целом первая десятка регионов за последний год обеспечила прирост чуть менее 1,4 миллиона занятых. Несмотря на прогресс в динамике занятости во многих регионах, в части из них по-прежнему наблюдается достаточно высокая безработица. В четвертом квартале в Ингушетии доля безработных составила 27,5%, в Дагестане – 12,5%, а в Чечне – 10,4%. Каждый пятый работает в столичных регионах Лидером по числу занятых является Москва, где работают 7,2 миллиона человек. Это фактически 10% от общероссийского количества работников. Еще чуть более 4,5 миллиона человек работают в Подмосковье, что является вторым результатом среди регионов России. Таким образом, на столичный регион приходится почти 12 миллионов занятых из 73,5 миллионов в стране в целом. В Петербурге число занятых – немногим более 3,2 миллиона человек, и северная столица по этому показателю располагается на третьем месте. Ленинградская область, где число занятых составляет 1,09 миллиона, расположилась на 24-м месте. Таким образом, в двух крупнейших российских агломерациях работают 16 миллионов человек, то есть 22% всех работников. Еще в трех регионах количество занятых превысило 2 миллиона: на Кубани – 2,9 миллиона, в Ростовской области – более 2,1 миллиона, а в Свердловской области – почти 2,1 миллиона. В целом уровень более миллиона работающих наблюдался у 24 регионов. При этом в России можно говорить о достаточно высокой концентрации рабочей силы. На топ-3 региона приходится более 21% всех работников. При этом 30% работников сосредоточены в семи регионах, а 50% – в 15. Сокращение числа занятых Сокращением числа работающих в 2023 году характеризовались 33 региона. В нескольких сокращение было существенным, а число работающих снизилось более чем на 7%. В процентном отношении наибольшая потеря занятости наблюдается в Архангельской области и в Карелии. Также в замыкающую пятерку рейтинга входят Мурманская область (-9,4%), Коми (-8,4%) и Костромская область (-8,2%).*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20240401/rabota-1936858873.html

https://ria.ru/20240318/reyting-1933872380.html

https://ria.ru/20231224/rossiya-1917730589.html

https://ria.ru/20231107/professii-1907820426.html

https://ria.ru/20240212/reyting-1926754548.html

https://ria.ru/20231102/putin-1907015687.html

https://ria.ru/20240319/natsproekt-1934162413.html

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская область (подмосковье), санкт-петербург, москва, федеральная служба государственной статистики (росстат), россия, риа рейтинг