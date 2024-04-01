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Биография Ирины Подносовой - РИА Новости, 01.04.2024
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12:10 01.04.2024
https://ria.ru/20240401/podnosova-1933196063.html
Биография Ирины Подносовой
Биография Ирины Подносовой - РИА Новости, 01.04.2024
Биография Ирины Подносовой
Ирина Леонидовна Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T12:10
2024-04-01T12:10
справки
саратовская область
ленинградская область
россия
санкт-петербургский государственный университет
совет федерации рф
верховный суд рф
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Ирина Леонидовна Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове.В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет).С 1975 года по 1978 года – консультант отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).С 1978 года работала юристом на Вольском заводе строительных изделий в Саратовской области.С 1979 года – юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.С 1990 года – судья Лужского городского суда Ленинградской области.С 2003 года – председатель Лужского городского суда Ленинградской области.С 2013 года – заместитель председателя Ленинградского областного суда.С 2017 года – председатель Ленинградского областного суда.С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.24 июля 2020 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ была назначена заместителем председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.1 апреля 2024 года стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда.По информации СМИ, судебная коллегия под руководством Ирины Подносовой инициировала проекты законов, которые сводятся к декриминализации преступлений экономического характера.Сопредседатель Научно-консультативного Совета при Верховном суде РФ. Член Президиума Верховного Суда Российской Федерации. Имеет Первый квалификационный класс судьи.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, саратовская область, ленинградская область, россия, санкт-петербургский государственный университет, совет федерации рф, верховный суд рф
Справки, Саратовская область, Ленинградская область, Россия, Санкт-Петербургский государственный университет, Совет Федерации РФ, Верховный суд РФ

Биография Ирины Подносовой

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ (cropped) / Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания РФ (cropped) /
Заместитель Председателя Верховного Суда РФ – председатель Судебной коллегии по экономическим спорам Ирина Подносова
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Ирина Леонидовна Подносова родилась 29 октября 1953 года в Пскове.
В 1975 году окончила юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет).
С 1975 года по 1978 года – консультант отдела юстиции Леноблисполкома Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).
С 1978 года работала юристом на Вольском заводе строительных изделий в Саратовской области.
С 1979 года – юрисконсульт, старший юрисконсульт, начальник юридического отдела Вольского городского торга Саратовской области.
С 1990 года – судья Лужского городского суда Ленинградской области.
С 2003 года – председатель Лужского городского суда Ленинградской области.
С 2013 года – заместитель председателя Ленинградского областного суда.
С 2017 года – председатель Ленинградского областного суда.
С 2018 года – председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции.
24 июля 2020 года постановлением Совета Федерации Федерального Собрания РФ была назначена заместителем председателя Верховного Суда Российской Федерации – председателем Судебной коллегии по экономическим спорам.
1 апреля 2024 года стало известно, что Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру зампреда Верховного суда Ирины Подносовой на должность главы Верховного суда.
По информации СМИ, судебная коллегия под руководством Ирины Подносовой инициировала проекты законов, которые сводятся к декриминализации преступлений экономического характера.
Сопредседатель Научно-консультативного Совета при Верховном суде РФ.
Член Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Имеет Первый квалификационный класс судьи.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСаратовская областьЛенинградская областьРоссияСанкт-Петербургский государственный университетСовет Федерации РФВерховный суд РФ
 
 
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