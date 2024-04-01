https://ria.ru/20240401/partiya-1937098568.html

Народно-республиканская партия Турции

Народно-республиканская партия Турции - РИА Новости, 01.04.2024

Народно-республиканская партия Турции

Народно-республиканская партия Турции (Cumhuriyet Halk Partisi, НРП) – главная оппозиционная и старейшая партия в Турции; придерживается кемалистского,... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T13:45

2024-04-01T13:45

2024-04-01T13:45

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Народно-республиканская партия Турции (Cumhuriyet Halk Partisi, НРП) – главная оппозиционная и старейшая партия в Турции; придерживается кемалистского, левоцентристского курса. Основана первым президентом Турецкой Республики Мустафой Кемалем (с 1934 года – Ататюрк) в сентябре 1923 года.До ноября 1924 года называлась Народной партией. НРП стала преемницей Общества защиты прав Анатолии и Румелии – объединения патриотических организаций, сформированного Кемалем на Сивасском конгрессе 1919 года в качестве политического инструмента для ведения Войны за независимость (1919-1923).В основу программы НРП были положены "девять принципов", провозглашенные Ататюрком в апреле 1923 года как базовые характеристики кемалистской Турции (принадлежность суверенитета нации, Национальное собрание – единственный законный орган власти, отказ от возврата к султанату, необходимость социальных, политических и экономических преобразований).После провозглашения программы радикальных реформ ("Кемалистская революция") в программу НРП были добавлены "шесть стрел": республиканизм, национализм, народность, лаицизм (секуляризм), этатизм, революционность (1927-1931), которые с 1937 года были закреплены в Конституции Турции.Доктрина "шести стрел" осталась в программе НРП, но их трактовка с 1940-х годов регулярно смягчалась.В 1960-е годы идейная и политическая платформа НРП становилась все более левоцентристской; эта тенденция утвердилась с избранием в 1972 году на пост председателя НРП Бюлента Эджевита, автора программы "Левее центра".НРП создавалась как вертикально интегрированная организация со строгой системой подчинения партийных ячеек всех уровней (от деревни до городского округа) центральному комитету НРП в Анкаре.В 1923-1938 годах генеральным председателем НРП был Мустафа Кемаль (посмертно был провозглашен ее "вечным председателем").В 1938-1972 годах лидером НРП был Исмет Инёню, в 1938-1946 годах он носил титул национального вождя.В период 1923-1946 годов НРП была доминирующей политической силой и фактически единственной парламентской партией в Турции.В 1950 году на первых конкурентных выборах НРП утратила лидерство (39,6 %), проиграв созданной бывшими членами НРП Демократической партии (55,2 %). В результате Исмет Инёню лишился поста президента, НРП ушла в оппозицию и с того времени больше никогда не смогла обеспечить себе доминирование в парламенте, достаточное для формирования однопартийного правительства.После переворота 27 мая 1960 года и свержения режима Баяра - Мендереса НРП вернулась во власть, а ее лидер Исмет Инёню возглавлял коалиционные кабинеты Турции в 1961-1965 годах.В 1960-е годы в НРП большое влияние обрело леводемократическое крыло во главе с Бюлентом Эджевитом, сместившим Исмета Инёню на посту лидера НРП в 1972 году. При Бюленте Эджевите идейная и политическая платформа НРП стала левоцентристской, сохранив приверженность национализму в комбинации с демократическим социализмом. В 1974 году Эджевит возглавил коалиционное правительство страны.После переворота 12 сентября 1980 года и запрета всех политических партий НРП была распущена, бывшим партийным функционерам на 10 лет запретили заниматься политикой.В 1985 году появились две партии-наследницы НРП: сын Исмета Инёню Эрдал основал Социал-демократическую народную партию (Sosyaldemokrat Halkçı Parti), а супруга Бюлента Эджевита Рахшан – Демократическую левую партию (Demokratik Sol Parti).В 1992 году НРП была воссоздана Денизом Байкалом как партия центристской направленности.В 1990-е годы НРП участвовала в нескольких коалиционных правительствах, а после выборов 2002 года и прихода к власти Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепа Тайипа Эрдогана (действующий президент Турции с 2014 года) стала единственной парламентской партией, сохранившей идеологию кемализма.В 2000-е годы НРП показывала стабильные результаты на выборах (18-23 %), но переживала внутренние конфликты.В 2010 году Дениз Байкал ушел в отставку. Новый лидер – Кемаль Кылычдароглу – вернул НРП в лоно левоцентристской политики и провозгласил ее "современной социал-демократической партией, но НРП не смогла преодолеть потолок в 22-26 % на выборах 2010-х годов.В 2018 году НРП сформировала предвыборный Альянс нации, в который вошли все крупные оппозиционные силы – от умеренных националистов до исламистов.Однако созданный альянс не смог обеспечить победу на президентских выборах 2018 году своему кандидату Мухаррему Индже (30,6 %) над президентом Турции Реджепом Эрдоганом (52,59 %), но позволил кандидатам НРП на муниципальных выборах 2019 году взять под контроль самые крупные муниципалитеты, включая Анкару и Стамбул, где мэрами стали Мансур Яваш и Экрем Имамоглу, а также победить в Анталье.В 2023 году на парламентских и президентских выборах с пятью другими партиями НРП сформировала коалицию "стола шести". Помимо союзников по Альянсу нации в нее вошли, в частности, Партия демократии и прогресса (Demokrasi ve Atılım Partisi, DEVA) и Партия будущего (Gelecek Partisi). Единым кандидатом в президенты от оппозиции стал лидер НРП Кемаль Кылычдароглу, который проиграл Реджепу Эрдогану, набрав во втором туре 47,8 %. Альянс нации во главе с НРП уступил провластной коалиции – Альянсу народа (Cumhur İttifakı), совокупно получив 35 % и 212 кресел в Великом национальном собрании Турции. 3 июня 2023 года было объявлено о расформировании оппозиционной коалиции – Альянса нации. При этом Кылычдароглу сохранил пост лидера НРП. 4-5 ноября 2023 года на 38-м съезде НРП новым генеральным председателем НРП был избран выдвинутый внутрипартийной оппозицией Озгюр Озель. На 2023 года число членов партии составляло 1,4 миллиона человек.31 марта 2024 года в Турции состоялись выборы в местные органы самоуправления. Оппозиционная НРП впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Кандидаты от Народно-республиканской партии выиграли в 35 городах, от правящей Партии справедливости и развития – в 24. Под контролем оппозиции помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи оказались Бурса и Текирдаг. Правящая партия выиграла в 324 из 878 муниципалитетов, НРП – в 302-х. В 14 из 30 мегаполисов страны мэрами становятся представители НРП. Явка составила 78,11%.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, турция, реджеп тайип эрдоган, кемаль кылычдароглу, мухаррем индже, анкара (провинция), стамбул, выборы