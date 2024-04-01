https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937053640.html
Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах
Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах - РИА Новости, 01.04.2024
Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах
Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции, по предварительным данным, выиграла местные выборы в 35 городах страны, сообщил глава Высшей... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:34
2024-04-01T11:34
2024-04-01T15:23
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4251a511992ec36039d285fc2064b824.jpg
СТАМБУЛ, 1 апр — РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции, по предварительным данным, выиграла местные выборы в 35 городах страны, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер."Согласно неокончательным результатам после подсчета с 99,9% участков, кандидаты от Народно-республиканской партии выиграли в 35 городах, от (правящей. — Прим. ред.) Партии справедливости и развития — в 24", — сказал Енер.Еще десять городов возглавят представители прокурдской партии DEM, восемь — политики из Партии националистического движения, состоящей в альянсе с правящей Партией справедливости и развития.Кроме того, правящая партия выиграла в 324 из 878 муниципалитетов, НРП — в 302-х.Что касается 30 мегаполисов, то в 14 из них мэрами становятся оппозиционеры из НРП.Явка составила не менее 78%, отметил Енер.В Турции в воскресенье прошли выборы в местные органы самоуправления. НРП (турецкая аббревиатура СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.Президент Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах.
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937015888.html
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937023435.html
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937005298.html
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f7344d8a4556870452d5e1ce0a0855d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция
Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах
Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции выиграла выборы в 35 городах
СТАМБУЛ, 1 апр — РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции, по предварительным данным, выиграла местные выборы в 35 городах страны, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.
"Согласно неокончательным результатам после подсчета с 99,9% участков, кандидаты от Народно-республиканской партии выиграли в 35 городах, от (правящей. — Прим. ред.) Партии справедливости и развития — в 24", — сказал Енер.
Еще десять городов возглавят представители прокурдской партии DEM, восемь — политики из Партии националистического движения, состоящей в альянсе с правящей Партией справедливости и развития.
Кроме того, правящая партия выиграла в 324 из 878 муниципалитетов, НРП — в 302-х.
Что касается 30 мегаполисов, то в 14 из них мэрами становятся оппозиционеры из НРП.
Явка составила не менее 78%, отметил Енер.
В Турции в воскресенье прошли выборы в местные органы самоуправления. НРП (турецкая аббревиатура СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула
, Анкары
и Антальи
, оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса
и Текирдаг.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган
признал, что правящая партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах.