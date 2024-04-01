Рейтинг@Mail.ru
Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах - РИА Новости, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 01.04.2024 (обновлено: 15:23 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937053640.html
Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах
Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах - РИА Новости, 01.04.2024
Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах
Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции, по предварительным данным, выиграла местные выборы в 35 городах страны, сообщил глава Высшей... РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T11:34
2024-04-01T15:23
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4251a511992ec36039d285fc2064b824.jpg
СТАМБУЛ, 1 апр — РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции, по предварительным данным, выиграла местные выборы в 35 городах страны, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер."Согласно неокончательным результатам после подсчета с 99,9% участков, кандидаты от Народно-республиканской партии выиграли в 35 городах, от (правящей. — Прим. ред.) Партии справедливости и развития — в 24", — сказал Енер.Еще десять городов возглавят представители прокурдской партии DEM, восемь — политики из Партии националистического движения, состоящей в альянсе с правящей Партией справедливости и развития.Кроме того, правящая партия выиграла в 324 из 878 муниципалитетов, НРП — в 302-х.Что касается 30 мегаполисов, то в 14 из них мэрами становятся оппозиционеры из НРП.Явка составила не менее 78%, отметил Енер.В Турции в воскресенье прошли выборы в местные органы самоуправления. НРП (турецкая аббревиатура СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.Президент Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах.
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937015888.html
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937023435.html
https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937005298.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934427369_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f7344d8a4556870452d5e1ce0a0855d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция
В мире, Турция
Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах

Оппозиционная Народно-республиканская партия Турции выиграла выборы в 35 городах

© iStock.com / ugurhanТурция
Турция - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© iStock.com / ugurhan
Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 1 апр — РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции, по предварительным данным, выиграла местные выборы в 35 городах страны, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер.
"Согласно неокончательным результатам после подсчета с 99,9% участков, кандидаты от Народно-республиканской партии выиграли в 35 городах, от (правящей. — Прим. ред.) Партии справедливости и развития — в 24", — сказал Енер.
Женщина голосует на избирательном участке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Эксперт назвал причину провала правящей коалиции на выборах в Турции
07:20
Еще десять городов возглавят представители прокурдской партии DEM, восемь — политики из Партии националистического движения, состоящей в альянсе с правящей Партией справедливости и развития.
Кроме того, правящая партия выиграла в 324 из 878 муниципалитетов, НРП — в 302-х.
Что касается 30 мегаполисов, то в 14 из них мэрами становятся оппозиционеры из НРП.
Явка составила не менее 78%, отметил Енер.
Представители избирательной комиссии подсчитывают бюллетени на избирательном участке в Стамбуле, Турция - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
СМИ назвали итоги выборов в Турции предупреждением для властей
09:12
В Турции в воскресенье прошли выборы в местные органы самоуправления. НРП (турецкая аббревиатура СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.
Президент Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах.
Сторонники Народно-республиканской партии собираются у мэрии Анкары после выборов в местные органы самоуправления - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Эксперт назвал результаты выборов в Турции политическим землетрясением
01:04
 
В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала