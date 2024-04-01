https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937053640.html

Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах

Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах - РИА Новости, 01.04.2024

Турецкая оппозиция выиграла выборы мэров в 35 городах

Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции, по предварительным данным, выиграла местные выборы в 35 городах страны, сообщил глава Высшей... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:34

2024-04-01T11:34

2024-04-01T15:23

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СТАМБУЛ, 1 апр — РИА Новости. Оппозиционная Народно-республиканская партия (НРП) Турции, по предварительным данным, выиграла местные выборы в 35 городах страны, сообщил глава Высшей избирательной комиссии Ахмет Енер."Согласно неокончательным результатам после подсчета с 99,9% участков, кандидаты от Народно-республиканской партии выиграли в 35 городах, от (правящей. — Прим. ред.) Партии справедливости и развития — в 24", — сказал Енер.Еще десять городов возглавят представители прокурдской партии DEM, восемь — политики из Партии националистического движения, состоящей в альянсе с правящей Партией справедливости и развития.Кроме того, правящая партия выиграла в 324 из 878 муниципалитетов, НРП — в 302-х.Что касается 30 мегаполисов, то в 14 из них мэрами становятся оппозиционеры из НРП.Явка составила не менее 78%, отметил Енер.В Турции в воскресенье прошли выборы в местные органы самоуправления. НРП (турецкая аббревиатура СНР) впервые за 20 лет обошла правящую Партию справедливости и развития. Под контролем оппозиции, помимо управляемых с 2019 года Стамбула, Анкары и Антальи, оказались и новые города, такие как промышленные центры Бурса и Текирдаг.Президент Реджеп Тайип Эрдоган признал, что правящая партия не смогла достичь желаемых результатов на муниципальных выборах.

https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937015888.html

https://ria.ru/20240401/turtsiya-1937023435.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция