https://ria.ru/20240401/lebedi-1937063499.html

В Финском заливе заметили около 30 лебедей-шипунов

В Финском заливе заметили около 30 лебедей-шипунов - РИА Новости, 01.04.2024

В Финском заливе заметили около 30 лебедей-шипунов

Лебеди вновь прилетели после зимовки на комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга в Финском заливе, вблизи дамбы Д-6 заметили около 30... РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T11:59

2024-04-01T11:59

2024-04-01T12:16

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 апр – РИА Новости. Лебеди вновь прилетели после зимовки на комплекс защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга в Финском заливе, вблизи дамбы Д-6 заметили около 30 лебедей-шипунов, сообщает дирекция КЗС. "Холода остаются далеко позади и на комплекс защитных сооружений начинают возвращаться с зимовки его пернатые обитатели. На оттаявших участках мелководья вблизи дамбы Д-6 уже замечено около 30 особей лебедей-шипунов. Лебеди являются украшением любого водоёма, особенно грациозно они смотрятся на фоне сооружений защиты от наводнений – у себя дома!" - сообщает дирекция. Скоро защитные дамбы заселят полярные крачки и другие виды птиц, в том числе занесённые в Красную книгу Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В сезон гнездования и размножения птиц дирекция КЗС приостанавливает производство механизированных работ в местах их обитания. Работы с привлечением тяжёлой техники, пешие обходы и осмотры территории переносятся на конец лета. Как сообщает дирекция, ежегодно на откосах каменно-земельных дамб устраивают стоянки 47 видов птиц, а 21 вид пернатых используют их для гнездования. В состав КЗС Санкт-Петербурга входят 11 каменно-земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных сооружения, автомагистраль с двумя развязками и семью мостами, а также автомобильный тоннель.

https://ria.ru/20240206/kharza-1925623073.html

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общество, санкт-петербург, финский залив, ленинградская область