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Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня - РИА Новости, 01.04.2024
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15:35 01.04.2024 (обновлено: 15:50 01.04.2024)
https://ria.ru/20240401/ege-1937137945.html
Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня
Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня - РИА Новости, 01.04.2024
Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня
Два резервных дня выделят для организации пересдачи единого государственного экзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 01.04.2024
2024-04-01T15:35
2024-04-01T15:50
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
анзор музаев
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Два резервных дня выделят для организации пересдачи единого государственного экзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Что касается пересдачи ЕГЭ, тоже поручение в этом году... Мы в начале думали один день, но регионы к нам вышли с предложением, что сдавать все предметы в один день будет сложно, будет путаница их технически обработать. Мы пришли к выводу, что будет дополнительных два резервных дня добавлено", - сказал Музаев в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
https://ria.ru/20240326/ege-1935783236.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование, Анзор Музаев, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня

Рособрнадзор организует два резервных дня для пересдачи ЕГЭ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена по русскому языку
Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку . Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Два резервных дня выделят для организации пересдачи единого государственного экзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Что касается пересдачи ЕГЭ, тоже поручение в этом году... Мы в начале думали один день, но регионы к нам вышли с предложением, что сдавать все предметы в один день будет сложно, будет путаница их технически обработать. Мы пришли к выводу, что будет дополнительных два резервных дня добавлено", - сказал Музаев в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_ОбразованиеАнзор МузаевЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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