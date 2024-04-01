https://ria.ru/20240401/ege-1937137945.html

Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня

Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня - РИА Новости, 01.04.2024

Для пересдачи ЕГЭ организуют два резервных дня

Два резервных дня выделят для организации пересдачи единого государственного экзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T15:35

2024-04-01T15:35

2024-04-01T15:50

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

анзор музаев

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Два резервных дня выделят для организации пересдачи единого государственного экзамена, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев."Что касается пересдачи ЕГЭ, тоже поручение в этом году... Мы в начале думали один день, но регионы к нам вышли с предложением, что сдавать все предметы в один день будет сложно, будет путаница их технически обработать. Мы пришли к выводу, что будет дополнительных два резервных дня добавлено", - сказал Музаев в ходе заседания комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

https://ria.ru/20240326/ege-1935783236.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование, анзор музаев, единый государственный экзамен (егэ)