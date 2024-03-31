Обвиняемых в похищении украшений актрисы Игумновой отправили в СИЗО
Суд в Петербурге отправил в СИЗО обвиняемых в похищении украшений Игумновой
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Обвиняемых в похищении украшений актрисы Евгении Игумновой из дома в Петербурге суд отправил в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ранее сообщалось, что полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые, предположительно, украли из частного дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга ювелирные украшения на 9 миллионов рублей и 5 тысяч долларов деньгами, сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, потерпевшая - заслуженная артистка РФ Евгения Игумнова.
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"Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вартана Балаяна и Дениса Ковалева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст.158 (кража) УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы судов.
По данным следствия, 26 марта фигуранты незаконно проникли в частный дом поселке Тярлево, откуда тайно умышленно похитили имущество, а именно ювелирные изделия на общую сумму 9 миллионов рублей, денежные средства в сумме 5 тысяч долларов США.
Как отмечалось ранее, оба обвиняемых ранее судимы. Один из них только в 2020 году был освобожден "после многолетнего нахождения под стражей за совершенные разбой и убийство".
Игумнова известна по озвучиванию персонажей из фильмов и мультфильмов. По данным из открытых источников, ее голосом разговаривает героиня Киры Найтли в первых трех частях "Пиратов Карибского моря". Также она озвучивала принцессу Жасмин в мультфильмах об Аладдине.