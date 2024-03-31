https://ria.ru/20240331/vory-1936972614.html

Обвиняемых в похищении украшений актрисы Игумновой отправили в СИЗО

Обвиняемых в похищении украшений актрисы Игумновой отправили в СИЗО - РИА Новости, 31.03.2024

Обвиняемых в похищении украшений актрисы Игумновой отправили в СИЗО

Обвиняемых в похищении украшений актрисы Евгении Игумновой из дома в Петербурге суд отправил в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T18:13

2024-03-31T18:13

2024-03-31T18:13

происшествия

санкт-петербург

россия

ленинградская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Обвиняемых в похищении украшений актрисы Евгении Игумновой из дома в Петербурге суд отправил в СИЗО, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Ранее сообщалось, что полиция задержала двух жителей Ленинградской области, которые, предположительно, украли из частного дома в Пушкинском районе Санкт-Петербурга ювелирные украшения на 9 миллионов рублей и 5 тысяч долларов деньгами, сообщала пресс-служба регионального главка МВД РФ. По данным источника РИА Новости в экстренных службах, потерпевшая - заслуженная артистка РФ Евгения Игумнова. "Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении Вартана Балаяна и Дениса Ковалева, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. б ч. 4 ст.158 (кража) УК РФ", - говорится в сообщении пресс-службы судов. По данным следствия, 26 марта фигуранты незаконно проникли в частный дом поселке Тярлево, откуда тайно умышленно похитили имущество, а именно ювелирные изделия на общую сумму 9 миллионов рублей, денежные средства в сумме 5 тысяч долларов США. Как отмечалось ранее, оба обвиняемых ранее судимы. Один из них только в 2020 году был освобожден "после многолетнего нахождения под стражей за совершенные разбой и убийство". Игумнова известна по озвучиванию персонажей из фильмов и мультфильмов. По данным из открытых источников, ее голосом разговаривает героиня Киры Найтли в первых трех частях "Пиратов Карибского моря". Также она озвучивала принцессу Жасмин в мультфильмах об Аладдине.

https://ria.ru/20231228/obman-1918863223.html

https://ria.ru/20240111/proisshestvie-1920695720.html

санкт-петербург

россия

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, россия, ленинградская область