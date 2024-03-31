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На Украине назвали нынешнюю власть неэффективной и непрофессиональной - РИА Новости, 31.03.2024
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14:45 31.03.2024
https://ria.ru/20240331/ukraina-1936947489.html
На Украине назвали нынешнюю власть неэффективной и непрофессиональной
На Украине назвали нынешнюю власть неэффективной и непрофессиональной - РИА Новости, 31.03.2024
На Украине назвали нынешнюю власть неэффективной и непрофессиональной
Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на фоне отмены выборов президента в стране заявила в Telegram-канале, что... РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:45
2024-03-31T14:45
в мире
украина
владимир зеленский
ирина геращенко
верховная рада украины
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МОСКВА, 31 мар – РАИ Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на фоне отмены выборов президента в стране заявила в Telegram-канале, что нынешняя власть неэффективна и непрофессиональна, а народное единство ненастоящее. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. "Сейчас выборы действительно невозможны. И мы все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ... Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания страны нужно настоящее, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство", - написала Геращенко. По ее словам, парламент нуждается в переформатировании монобольшинства, которого давно не существует, а массовые кадровые перестановки в офисе Зеленского она и вовсе отказалась комментировать. "Не может офис Зеленского руководить страной, как бы это кому-то ни хотелось. Поэтому возвращение парламенту и правительству субъектности - это тоже о выживании страны", - подчеркнула депутат. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Экс-премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий после 21 мая. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Тем не менее, 1 марта, как сообщало украинское агентство УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.
https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936907574.html
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в мире, украина, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Ирина Геращенко, Верховная Рада Украины
На Украине назвали нынешнюю власть неэффективной и непрофессиональной

Депутат Геращенко назвала власть на Украине неэффективной и непрофессиональной

© РИА Новости / СтрингерЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости / Стрингер
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар – РАИ Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на фоне отмены выборов президента в стране заявила в Telegram-канале, что нынешняя власть неэффективна и непрофессиональна, а народное единство ненастоящее.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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"Сейчас выборы действительно невозможны. И мы все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ... Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания страны нужно настоящее, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство", - написала Геращенко.
По ее словам, парламент нуждается в переформатировании монобольшинства, которого давно не существует, а массовые кадровые перестановки в офисе Зеленского она и вовсе отказалась комментировать. "Не может офис Зеленского руководить страной, как бы это кому-то ни хотелось. Поэтому возвращение парламенту и правительству субъектности - это тоже о выживании страны", - подчеркнула депутат.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Экс-премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий после 21 мая. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Тем не менее, 1 марта, как сообщало украинское агентство УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.
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