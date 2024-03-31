https://ria.ru/20240331/ukraina-1936947489.html

На Украине назвали нынешнюю власть неэффективной и непрофессиональной

На Украине назвали нынешнюю власть неэффективной и непрофессиональной - РИА Новости, 31.03.2024

На Украине назвали нынешнюю власть неэффективной и непрофессиональной

Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на фоне отмены выборов президента в стране заявила в Telegram-канале, что... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:45

2024-03-31T14:45

2024-03-31T14:45

в мире

украина

владимир зеленский

ирина геращенко

верховная рада украины

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МОСКВА, 31 мар – РАИ Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на фоне отмены выборов президента в стране заявила в Telegram-канале, что нынешняя власть неэффективна и непрофессиональна, а народное единство ненастоящее. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. "Сейчас выборы действительно невозможны. И мы все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ... Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания страны нужно настоящее, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство", - написала Геращенко. По ее словам, парламент нуждается в переформатировании монобольшинства, которого давно не существует, а массовые кадровые перестановки в офисе Зеленского она и вовсе отказалась комментировать. "Не может офис Зеленского руководить страной, как бы это кому-то ни хотелось. Поэтому возвращение парламенту и правительству субъектности - это тоже о выживании страны", - подчеркнула депутат. Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Экс-премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий после 21 мая. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Тем не менее, 1 марта, как сообщало украинское агентство УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.

https://ria.ru/20240331/zelenskiy-1936907574.html

https://ria.ru/20240329/kiev-1936750270.html

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в мире, украина, владимир зеленский, ирина геращенко, верховная рада украины