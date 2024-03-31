На Украине назвали нынешнюю власть неэффективной и непрофессиональной
Депутат Геращенко назвала власть на Украине неэффективной и непрофессиональной
Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар – РАИ Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на фоне отмены выборов президента в стране заявила в Telegram-канале, что нынешняя власть неэффективна и непрофессиональна, а народное единство ненастоящее.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку.
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"Сейчас выборы действительно невозможны. И мы все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ... Но в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна, это тоже очевидно. Для выживания страны нужно настоящее, а не фасадное, ритуальное, бумажное единство", - написала Геращенко.
По ее словам, парламент нуждается в переформатировании монобольшинства, которого давно не существует, а массовые кадровые перестановки в офисе Зеленского она и вовсе отказалась комментировать. "Не может офис Зеленского руководить страной, как бы это кому-то ни хотелось. Поэтому возвращение парламенту и правительству субъектности - это тоже о выживании страны", - подчеркнула депутат.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены. Экс-премьер Украины Николай Азаров подтвердил, что Зеленский лишится полномочий после 21 мая. Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал обращения по вопросу легитимности Зеленского. Тем не менее, 1 марта, как сообщало украинское агентство УНН, Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатов на должность судьи КСУ по квоте главы государства.