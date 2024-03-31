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Источник: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах - РИА Новости, 31.03.2024
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14:26 31.03.2024 (обновлено: 15:31 31.03.2024)
https://ria.ru/20240331/terroristy-1936945506.html
Источник: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах
Источник: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах - РИА Новости, 31.03.2024
Источник: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах
Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, жили в съемных квартирах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:26
2024-03-31T15:31
республика дагестан
безопасность
махачкала
сергей меликов
каспийск
национальный антитеррористический комитет рф
крокус сити холл
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МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, жили в съемных квартирах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО.Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили."Задержанные снимали квартиры. Например, хозяева квартиры в доме на Ахмедхана Султана в Каспийске, предварительно, сами живут не в Дагестане", – сказал собеседник агентства.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что преступников выявили в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
махачкала
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7 495 645-6601
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Кадры с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
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Дом в Каспийске, где заблокировали террористов
Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
2024-03-31T14:26
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Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске
Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске. Местным жителям уже разрешили вернуться в свои квартиры.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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республика дагестан, безопасность, махачкала, сергей меликов, каспийск, национальный антитеррористический комитет рф, крокус сити холл
Республика Дагестан, Безопасность, Махачкала, Сергей Меликов, Каспийск, Национальный антитеррористический комитет РФ, Крокус Сити Холл
Источник: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах

Задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах

Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, жили в съемных квартирах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО.
Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили.
"Задержанные снимали квартиры. Например, хозяева квартиры в доме на Ахмедхана Султана в Каспийске, предварительно, сами живут не в Дагестане", – сказал собеседник агентства.
Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что преступников выявили в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Ставропольском крае
ФСБ предотвратила теракт в Ставропольском крае
29 марта, 21:35
 
Республика ДагестанБезопасностьМахачкалаСергей МеликовКаспийскНациональный антитеррористический комитет РФКрокус Сити Холл
 
 
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