https://ria.ru/20240331/terroristy-1936945506.html
Источник: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах
Источник: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах - РИА Новости, 31.03.2024
Источник: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах
Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, жили в съемных квартирах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T14:26
2024-03-31T14:26
2024-03-31T15:31
республика дагестан
безопасность
махачкала
сергей меликов
каспийск
национальный антитеррористический комитет рф
крокус сити холл
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МАХАЧКАЛА, 31 мар - РИА Новости. Террористы, которых в воскресенье задержали в Дагестане, жили в съемных квартирах, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.В воскресенье утром Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что спецназ заблокировал террористов в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В районе обнаружения преступников был введен правовой режим КТО.Позже НАК сообщил о задержании трех бандитов, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности. Потерь среди личного состава сил правопорядка нет, мирные жители не пострадали. В 12.00 мск режим КТО прекратили."Задержанные снимали квартиры. Например, хозяева квартиры в доме на Ахмедхана Султана в Каспийске, предварительно, сами живут не в Дагестане", – сказал собеседник агентства.Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что преступников выявили в рамках усиления безопасности после теракта в подмосковном "Крокус сити холле".
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
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Кадры с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
НАК опубликовал видео с места проведения контртеррористической операции в Дагестане
2024-03-31T14:26
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PT1M10S
Дом в Каспийске, где заблокировали террористов
Двое террористов заблокированы в квартире в одном из домов дагестанского Каспийска, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
2024-03-31T14:26
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Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске
Видео с места антитеррористической операции в дагестанском Каспийске. Местным жителям уже разрешили вернуться в свои квартиры.
2024-03-31T14:26
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РИА Новости
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республика дагестан, безопасность, махачкала, сергей меликов, каспийск, национальный антитеррористический комитет рф, крокус сити холл
Республика Дагестан, Безопасность, Махачкала, Сергей Меликов, Каспийск, Национальный антитеррористический комитет РФ, Крокус Сити Холл
Источник: задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах
Задержанные в Дагестане террористы жили в съемных квартирах