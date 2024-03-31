https://ria.ru/20240331/shpion-1934914506.html

"Великий медиум и русский шпион". Какую тайну оставил настоящий агент 007

"Великий медиум и русский шпион". Какую тайну оставил настоящий агент 007 - РИА Новости, 31.03.2024

"Великий медиум и русский шпион". Какую тайну оставил настоящий агент 007

У английской королевы Елизаветы I был советник Джон Ди. А у того — черное зеркало. С его помощью придворный делал предсказания для своей госпожи. Недавно ученые РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T08:00

2024-03-31T08:00

2024-03-31T08:02

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. У английской королевы Елизаветы I был советник Джон Ди. А у того — черное зеркало. С его помощью придворный делал предсказания для своей госпожи. Недавно ученые выяснили: прозревать будущее англичанину помогали ацтеки. Об историческом парадоксе — в материале РИА Новости.Ди, Джон ДиВ сознании современного человека, благодаря серии романов Яна Флеминга, неуловимый шпион с кодовым номером "007" — это Джеймс Бонд. Но так было не всегда.Для англичан XVI века под загадочными цифрами "007" скрывался другой человек — Джон Ди. Видного математика и географа, филолога и философа современники, однако, запомнили как чернокнижника и алхимика.Его собрание редких книг и рукописей было одним из крупнейших в Европе того времени. А о способностях ходили легенды. Заклинатель душ, повелитель стихии (якобы именно Ди наслал шторм на испанскую Непобедимую армаду в 1588-м), провидец — перечень далеко не полный.Услугами Ди, если верить некоторым источникам, активно пользовались английские монархи. Известно, что Мария Тюдор потребовала от него подробный гороскоп. Он выполнил приказ, за что чуть не поплатился жизнью.Предсказания — бездетность, воцарение нелюбимой сестры — так не понравились Кровавой Мэри, что она упекла ученого в Тауэр и даже намеревалась казнить. Но все сбылось: Мария умерла, не оставив наследника, а престол перешел к Елизавете.Она очень ценила Ди. Даже дату своей интронизации королева-девственница назначила, посоветовавшись с ним. Особо важные сообщения астролог помечал специальным шифром "007": нули означали "лишь для ваших глаз", а семерка была счастливым числом для алхимиков."Нам повезло"В последующие годы авторитет духовидца только усиливался. Окружающие волей-неволей попадали под его влияние. В нем был некий магнетизм: высокий худощавый старик в длинном темном халате и с густой белой бородой.Находившийся при английском дворе глава русского посольства Григорий Микулин писал в отчете: при первой встрече Ди произвел на него странное впечатление — пронзительный взгляд, мягкие гипнотические движения, уверенный громкий голос.Неудивительно, что одно время русские цари в поисках "мудрых и мастеровых людей" активно зазывали мага к себе. Тот даже заинтересовался предложением. Правда, вскоре отказался — при дворе прошел слух, что Москва завербовала советника Елизаветы.Разумеется, как у любого профессионального алхимика, у Ди было огромное количество особых предметов. Хрустальные шары, кристаллы и стекла из редких и драгоценных минералов. А также черное зеркало. Именно с его помощью он связывался с потусторонним миром.Сделано оно было из обсидиана — вулканической породы. В Старом Свете — большая редкость. Поэтому уже в XXI веке ученые решили выяснить, как экзотический артефакт оказался в руках английского медиума.В 2021-м археолог Стюарт Кэмпбелл из Манчестерского университета и его коллеги Элизабет Хили, Ярослав Кузьмин и Майкл Гласкок провели геохимический анализ зеркала."Нам повезло, что обсидиан встречается только в некоторых вулканах. Потенциальных источников немного, и мы в основном знаем их состав", — объяснял Стюарт Кэмпбелл.Это позволило установить, откуда был родом материал, из которого изготовили амулет. Его "химическая биография" максимально соответствовала мексиканскому обсидиану из города Пачука. Известно, что именно там редкую породу добывали ацтеки.Помимо реликвии Ди, исследователи изучили еще два зеркала и полированную прямоугольную плиту из обсидиана, хранящиеся в музейных коллекциях. Экспонаты также из Мезоамерики. А детальный анализ подтвердил: они из того же ацтекского обсидиана.Необычный подарокНо куда интереснее другое: в древней цивилизации неотъемлемый атрибут прихожей, ванной или дамской сумочки использовали отнюдь не по назначению. Перед зеркалами не красились, не умывались и не причесывались. Индейцы поступали с ними так же, как и Джон Ди."Это широко распространенный тип ацтекских ритуальных предметов <…>, — пишут ученые в статье. — Их использовали в самых разных целях: в медицине и в качестве оберега, <…> для защиты от злых духов и чтобы заглядывать в души людей".В фольклоре ацтеков есть интересная легенда. Бог Тескатлипока, чье имя переводится как "дымящееся зеркало", преподнес главному небожителю Кетцалькоатлю странный подарок — круглый сверток. Тот развернул его, а там — черное зеркало. Посмотрев, владыка ужаснулся и решил навсегда покинуть свой народ.Что увидел Кетцалькоатль? Может быть, страшное будущее — вторжение испанцев и падение империи? Предание об этом умалчивает. Но миф лег в основу религиозной практики: через зеркала из обсидиана и других драгоценных материалов ацтекские жрецы общались с богами, делали предсказания."Учитывая интерес Джона Ди к Новому Свету, вполне вероятно, что ему были известны символика обсидиана и всеведение зеркала Тескатлипоки, — считают ученые. — Это могло послужить главной причиной приобретения подобного предмета".Каким образом индейская святыня попала к англичанину? Команда Стюарта Кэмпбелла предположила, что он мог приобрести ее в одну из своих поездок. После испанского завоевания древние артефакты, а вместе с ними неизвестные обычаи и традиции потоком хлынули в Европу.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

европа, москва, аналитика - религия и мировоззрение