https://ria.ru/20240331/plennye-1936944829.html

Папа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленными

Папа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленными - РИА Новости, 31.03.2024

Папа римский призвал Россию и Украину к обмену всеми пленными

Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех" и прекращению огня между... РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T14:12

2024-03-31T14:12

2024-03-31T14:12

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россия

франциск (хорхе марио бергольо)

в мире

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ВАТИКАН, 31 мар – РИА Новости. Папа Римский Франциск в традиционном пасхальном послании призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по формуле "всех на всех" и прекращению огня между израильтянами и палестинца В светлое Воскресение Христово понтифик поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру"). "Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, происходящих в мире, начиная с конфликтов в Израиле и Палестине, а также на Украине. Воскресший Христос да откроет путь мира для измученного населения этих регионов. Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех", - сказал папа Франциск. В полдень (13.00 мск), выйдя на балкон Собора святого Петра в Ватикане, украшенного цветами по случаю Пасхи, папа объявил благую весть о воскресении Христа десяткам тысяч верующих, пришедшим на площадь. По традиции понтифик обратился к различным конфликтным ситуациям в мире и острым темам социальной и политической повестки. Так, он снова призвал к доступу к гуманитарной помощи в секторе Газа, к скорейшему освобождению заложников и немедленному прекращению огня между израильтянами и палестинцами. "Не допустим, чтобы продолжающиеся боевые действия продолжали иметь серьезные последствия для истощенного гражданского населения, и особенно для детей. Война – это всегда абсурд и поражение. Давайте не позволим еще более сильным ветрам войны дуть над Европой и Средиземноморьем", - сказал папа, подчеркнув, что мир никогда не строится с помощью оружия, но "через протянутые руки и открытые сердца". В пасхальном послании он призвал не забывать о Сирии, которая на протяжении 14 лет страдает от последствий войны, и отметил обстановку в Ливане, население которого находится в глубоком кризисе на фоне боевых действий на границе с Израилем и заблокированного политического процесса. Говоря о регионе Западных Балкан, папа отметил значительные шаги в их европейской интеграции, указав, что этнические, культурные и конфессиональные различия должны стать источником богатства всей Европы и всего мира. "Подобным же образом я призываю к переговорам между Арменией и Азербайджаном, чтобы при поддержке международного сообщества они могли продолжить диалог, помочь перемещенным лицам, уважать места отправления культа различных религиозных конфессий и прийти к мирному соглашению", - сказал понтифик. Также он остановился на ситуации на Гаити, в Мьянме, Судане, ДР Конго, Мозамбике и регионе Африканского рога. Отдельно папа коснулся миграционной проблемы, торговли людьми, голода и нарушения прав детей. "Воскресший Христос да откроет путь надежды людям, которые в других частях мира страдают от насилия, конфликтов, отсутствия продовольственной безопасности, а также последствий изменения климата, и да дарует он утешение жертвам всех форм терроризма. Мы молимся за тех, кто погиб, и умоляем о покаянии и обращении виновных в таких преступлениях", - сказал папа. Франциск произнес пасхальную речь после того, как возглавил мессу на паперти собора Святого Петра. В субботу он также принял участие в торжественной пасхальной службе в Ватикане: на следующий день после того, как в последнюю минуту принял решение отказаться от участия в церемонии Крестного пути у Колизея из соображений, связанных с защитой здоровья перед Пасхой. "Пусть свет воскресения озарит наши умы и обратит наши сердца, заставив нас осознать ценность каждой человеческой жизни, которую необходимо приветствовать, защищать и любить", – заключил понтифик. В завершение пасхального послания Франциск отпустил грехи собравшимся на площади Святого Петра и всем тем, кто смотрел пасхальную мессу по телевизору, слушал по радио или следил за праздничными богослужениями в интернете.

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https://ria.ru/20240222/ukraina-1928871728.html

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украина, россия, франциск (хорхе марио бергольо), в мире