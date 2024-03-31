https://ria.ru/20240331/kto-1936902284.html
Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО
Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО - РИА Новости, 31.03.2024
Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО
Спецназ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). РИА Новости, 31.03.2024
2024-03-31T06:41
2024-03-31T06:41
2024-03-31T08:16
каспийск
махачкала
республика дагестан
россия
происшествия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
юсуп умавов
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спецназ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)."В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального управления ФСБ введен правовой режим КТО", — говорится в публикации.Жителей прилегающих домов эвакуировали, работу сил правопорядка координирует оперативный штаб НАК.О развитии ситуации сообщат дополнительно, добавили в информационном центре.Режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы, уточнил глава города Юсуп Умавов, а также в пределах Каспийска. Специальные меры и временные ограничения будут действовать до особого распоряжения.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html
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каспийск, махачкала, республика дагестан, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, юсуп умавов
Каспийск, Махачкала, Республика Дагестан, Россия, Происшествия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Юсуп Умавов
Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО
ФСБ заблокировала террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО