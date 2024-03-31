https://ria.ru/20240331/kto-1936902284.html

Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО

Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО - РИА Новости, 31.03.2024

Спецназ заблокировал террористов в Махачкале и Каспийске, введен режим КТО

Спецназ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). РИА Новости, 31.03.2024

2024-03-31T06:41

2024-03-31T06:41

2024-03-31T08:16

каспийск

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республика дагестан

россия

происшествия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

юсуп умавов

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Спецназ заблокировал террористов в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска, сообщил информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)."В ходе проведения в Дагестане органами безопасности оперативно-розыскных мероприятий была получена информация о местонахождении вооруженных лиц, причастных к террористической деятельности. Сегодня ночью они были заблокированы спецназом ФСБ в нескольких квартирах в жилых кварталах Махачкалы и Каспийска. В целях обеспечения безопасности граждан в районе обнаружения преступников начальником регионального управления ФСБ введен правовой режим КТО", — говорится в публикации.Жителей прилегающих домов эвакуировали, работу сил правопорядка координирует оперативный штаб НАК.О развитии ситуации сообщат дополнительно, добавили в информационном центре.Режим КТО ввели в Ленинском и Советском районах Махачкалы, уточнил глава города Юсуп Умавов, а также в пределах Каспийска. Специальные меры и временные ограничения будут действовать до особого распоряжения.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936753824.html

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каспийск, махачкала, республика дагестан, россия, происшествия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, юсуп умавов