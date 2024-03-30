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В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки в 2007 году - РИА Новости, 30.03.2024
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14:05 30.03.2024 (обновлено: 15:10 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/ubiystvo-1936822798.html
В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки в 2007 году
В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки в 2007 году - РИА Новости, 30.03.2024
В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки в 2007 году
Уроженец одной из бывших республик СССР, отбывающий пожизненный срок, оказался причастен к жестокому убийству школьницы в Санкт-Петербурге в 2007 году, сообщила РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T14:05
2024-03-30T15:10
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Уроженец одной из бывших республик СССР, отбывающий пожизненный срок, оказался причастен к жестокому убийству школьницы в Санкт-Петербурге в 2007 году, сообщила пресс-служба регионального главка МВД. "Установлена причастность 52-летнего уроженца одной из бывших союзных республик, отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу за убийства и изнасилования, к совершению жестокого убийства 12-летней девочки в Петербурге, совершенном 18 лет назад", — говорится в заявлении.По полученным данным, в мае 2007 года между речкой Красненькой и элеваторной площадкой в Кировском районе обнаружили тело ученицы шестого класса местной школы. Тогда преступника не нашли, но возбудили уголовное дело.После проведения оперативно-следственных действий, в том числе в колонии в ЯНАО, силовики установили, что 26 сентября 2006-го преступник, "увидев незнакомую девочку, напал на нее сзади, совершил противоправные действия, после чего задушил ремнем от джинсов". Все это произошло на берегу канала в районе Угольной гавани.Уточняется, что сейчас фигуранта этапировали в СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его обвиняют по статье "Убийство малолетнего лица, сопряженное с изнасилованием".Полиция не приводит персональные данные, но, по информации источника РИА Новости в экстренных службах, речь идет о Дмитрии Вороненко, которого 20 марта 2008 года горсуд Петербурга приговорил к пожизненному заключению.Тогда же сообщалось, что осужденный — гражданин Украины, на его счету четыре убийства и пять изнасилований, в том числе школьниц. Вороненко задержали в конце мая 2007-го во время расследования убийства 12-летней девочки, чье тело нашли в подвале одного из домов на Большой Разночинной улице в Петербурге.
https://ria.ru/20231225/ubiystvo-1917909453.html
https://ria.ru/20240319/obvinyaemye-1934289482.html
https://ria.ru/20240223/ubiystvo-1929173733.html
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происшествия, санкт-петербург, россия, ссср
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, СССР
В Петербурге раскрыли убийство 12-летней девочки в 2007 году

Осужденный украинец оказался причастен к убийству девочки в Петербурге в 2007-м

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар — РИА Новости. Уроженец одной из бывших республик СССР, отбывающий пожизненный срок, оказался причастен к жестокому убийству школьницы в Санкт-Петербурге в 2007 году, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
"Установлена причастность 52-летнего уроженца одной из бывших союзных республик, отбывающего наказание в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу за убийства и изнасилования, к совершению жестокого убийства 12-летней девочки в Петербурге, совершенном 18 лет назад", — говорится в заявлении.
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По полученным данным, в мае 2007 года между речкой Красненькой и элеваторной площадкой в Кировском районе обнаружили тело ученицы шестого класса местной школы. Тогда преступника не нашли, но возбудили уголовное дело.
После проведения оперативно-следственных действий, в том числе в колонии в ЯНАО, силовики установили, что 26 сентября 2006-го преступник, "увидев незнакомую девочку, напал на нее сзади, совершил противоправные действия, после чего задушил ремнем от джинсов". Все это произошло на берегу канала в районе Угольной гавани.
Уточняется, что сейчас фигуранта этапировали в СИЗО-1 УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его обвиняют по статье "Убийство малолетнего лица, сопряженное с изнасилованием".
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Полиция не приводит персональные данные, но, по информации источника РИА Новости в экстренных службах, речь идет о Дмитрии Вороненко, которого 20 марта 2008 года горсуд Петербурга приговорил к пожизненному заключению.
Тогда же сообщалось, что осужденный — гражданин Украины, на его счету четыре убийства и пять изнасилований, в том числе школьниц. Вороненко задержали в конце мая 2007-го во время расследования убийства 12-летней девочки, чье тело нашли в подвале одного из домов на Большой Разночинной улице в Петербурге.
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