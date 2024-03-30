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"Был без сознания": новые подробности спасения выживших в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
08:00 30.03.2024 (обновлено: 08:02 30.03.2024)
https://ria.ru/20240330/terakt-1936699601.html
"Был без сознания": новые подробности спасения выживших в "Крокусе"
"Был без сознания": новые подробности спасения выживших в "Крокусе" - РИА Новости, 30.03.2024
"Был без сознания": новые подробности спасения выживших в "Крокусе"
В день теракта психологи и социальные координтаторы вместе с врачами у ворот приемных отделений встречали пострадавших. Люди поступали не только с физическими... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T08:00
2024-03-30T08:02
теракт в "крокус сити холле"
общество
московская область (подмосковье)
крокус
крокус сити холл
департамент труда и соцзащиты москвы
москва
психолог
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Мария Марикян. В день теракта психологи и социальные координтаторы вместе с врачами у ворот приемных отделений встречали пострадавших. Люди поступали не только с физическими травами. Многие — с острым стрессом и в шоковом состоянии. Что рассказали очевидцы и как им помогают справиться с пережитым — в материале РИА Новости."Нужна защита""Женщина, увидев меня, схватила за руку, не отпускала. Ничего не говорила — только плакала. Я не могла ее оставить ни на минуту. Отвела в палату. Через некоторое время прибыл психолог. Были с ней около трех часов. Пациентка нуждалась в поддержке и защите. Мы помогли успокоиться, врачи, в свою очередь, оказали необходимую медицинскую помощь", — рассказывает социальный координатор ГКБ имени Иноземцева Анна Ледовская.Ирина И. (имя пострадавшей изменено) — далеко не единственная, кто был в шоке. Специалисты посещают ее по три-четыре раза в день. Состояние постепенно улучшается.Соцкоординаторы и психологи дежурят круглосуточно — узнать их можно по голубым и зеленым жилетам. Некоторые пострадавшие отказывались от их помощи, объясняя это тем, что справятся сами. "На первых этапах в подобных ситуациях это нормально. Травма не сразу дает о себе знать. Подход искали к каждому, давали возможность выразить весь накал эмоций, — объясняет психолог социальной службы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Елена Тарасова. — Посттравматическое стрессовое расстройство может развиться позднее: через месяц или даже еще позже. Поэтому рекомендуем после выписки продолжить работу с психологом — индивидуально или в группе".Связь с родственникамиВ больницу доставляли и людей без сознания. Задача специалистов — идентифицировать человека и сообщить о случившемся родственникам. Старший социальный координатор ГКБ имени Боткина Ирина Локтева приводит пример."Поступил мужчина. Мы с коллегами оперативно выяснили личность. Оказалось, у пациента в Подмосковье осталась одна дома несовершеннолетняя дочь. Девочка ждала отца с концерта. Увидев в новостях, что произошло, ужасно переживала, не могла найти себе места. Не понимала, что делать. Мы отыскали бывшую жену пострадавшего. Она тут же выехала к дочери. Со своей стороны мы предложили семье психологическую помощь".Были и семьи, в которых дети теряли родителя. Мужчина погиб в "Крокусе", а его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии, продолжает Ирина. У них трое сыновей. В день теракта старший был в командировке за рубежом. Дома — 17-летний подросток с девятилетним братом. Перед координаторами стояла сложная задача — сообщить самому взрослому, что младшим нужна поддержка.&quot;Пока старший не вернулся, мы были на связи с мальчиками, контролировали их состояние. Теперь он заботится о младших, — говорит Локтева. — Врачи продолжают бороться за жизнь матери&quot;.К слову, не все воспринимают всерьез звонки от координаторов. &quot;Связались с молодым человеком — сообщили, что его мать в больнице. Он нам не поверил, решил, что мы мошенники, —рассказывает старший социальный координатор ГКБ имени Иноземцева Светлана Фисак. — Дело в том, что окна квартиры, в которой живет семья, выходят прямо на &quot;Крокус Сити Холл&quot;. Парень видел все своими глазами. Он был в шоке и не воспринимал случившееся&quot;.Потребовались психологи. Как только его состояние стабилизировали, координаторы помогли ему оформить заявление на материальную помощь."Чувство вины"Пострадавшие обращаются к психологам и самостоятельно. Так, одна семейная пара в день теракта находилась в "Крокусе" — в непосредственной близости от террористов. Чудом спаслись, выбежав из главного входа.Женщина пожаловалась специалисту, что теперь боится громких звуков, общественных мест и "людей с бородой". А мужчину мучило чувство вины — почему не попытался остановить террористов. Ему казалось, он смог бы это сделать.&quot;Вина выжившего&quot; — это частая проблема у людей, переживших трагедию. Психика инстинктивно пытается защититься, приходят отрицание, потом гнев, а после — самобичевание. Переживая трагедию, мы часто чувствуем себя беспомощными, а вину внушает иллюзорное ощущение контроля&quot;, — поясняет специалист Московской службы психологической помощи населению Андрей Хрищенко.Специалист помог паре прийти в себя. "Работал с помощью методов когнитивно-поведенческой терапии. То есть мы снимали тревожное состояние и переоценивали их действия", — уточнил психолог. Сдвиги есть, однако терапия продолжится.Хрищенко подчеркивает: сейчас ни в коем случае нельзя замыкаться в себе."Важно, чтобы после произошедшего не закрепилось ощущение страха. Чтобы этого не допустить, надо выговориться. Поделиться эмоциями со своими близкими, а еще лучше — со специалистом, — говорит он. — Не стоит бояться пережитого. В беседе вы сможете наконец-то на эмоциональном уровне завершить эту историю, в каком-то смысле уйти от нее и почувствовать безопасность".Общение, отдых и регулярное питание, физическая активность — специалист советует не зацикливаться на трагедии, а вернуться к привычному образу жизни. Иначе есть риск, что в какой-то момент все перерастет в психосоматическое расстройство.
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Мария Марикян
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РИА Новости
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общество, московская область (подмосковье), крокус, крокус сити холл, департамент труда и соцзащиты москвы, москва, психолог, врачи, здоровье
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Московская область (Подмосковье), Крокус, Крокус Сити Холл, Департамент труда и соцзащиты Москвы, Москва, психолог, Врачи, Здоровье

"Был без сознания": новые подробности спасения выживших в "Крокусе"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала "Крокус Сити Холл" в Москве, где произошла стрельба
Сотрудники скорой помощи оказывают помощь пострадавшей у концертного зала Крокус Сити Холл в Москве, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 30 мар — РИА Новости, Мария Марикян. В день теракта психологи и социальные координтаторы вместе с врачами у ворот приемных отделений встречали пострадавших. Люди поступали не только с физическими травами. Многие — с острым стрессом и в шоковом состоянии. Что рассказали очевидцы и как им помогают справиться с пережитым — в материале РИА Новости.

"Нужна защита"

"Женщина, увидев меня, схватила за руку, не отпускала. Ничего не говорила — только плакала. Я не могла ее оставить ни на минуту. Отвела в палату. Через некоторое время прибыл психолог. Были с ней около трех часов. Пациентка нуждалась в поддержке и защите. Мы помогли успокоиться, врачи, в свою очередь, оказали необходимую медицинскую помощь", — рассказывает социальный координатор ГКБ имени Иноземцева Анна Ледовская.
Ирина И. (имя пострадавшей изменено) — далеко не единственная, кто был в шоке. Специалисты посещают ее по три-четыре раза в день. Состояние постепенно улучшается.
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента труда и социальной защиты МосквыСоциальные координаторы
Социальные координаторы - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента труда и социальной защиты Москвы
Социальные координаторы
Соцкоординаторы и психологи дежурят круглосуточно — узнать их можно по голубым и зеленым жилетам.
Некоторые пострадавшие отказывались от их помощи, объясняя это тем, что справятся сами. "На первых этапах в подобных ситуациях это нормально. Травма не сразу дает о себе знать. Подход искали к каждому, давали возможность выразить весь накал эмоций, — объясняет психолог социальной службы НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Елена Тарасова. — Посттравматическое стрессовое расстройство может развиться позднее: через месяц или даже еще позже. Поэтому рекомендуем после выписки продолжить работу с психологом — индивидуально или в группе".
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк"Крокус Сити Холл"
Здание Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Крокус Сити Холл"

Связь с родственниками

В больницу доставляли и людей без сознания. Задача специалистов — идентифицировать человека и сообщить о случившемся родственникам. Старший социальный координатор ГКБ имени Боткина Ирина Локтева приводит пример.
«
"Поступил мужчина. Мы с коллегами оперативно выяснили личность. Оказалось, у пациента в Подмосковье осталась одна дома несовершеннолетняя дочь. Девочка ждала отца с концерта. Увидев в новостях, что произошло, ужасно переживала, не могла найти себе места. Не понимала, что делать. Мы отыскали бывшую жену пострадавшего. Она тут же выехала к дочери. Со своей стороны мы предложили семье психологическую помощь".
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента труда и социальной защиты МосквыСтарший социальный координатор ГКБ имени Боткина Ирина Локтева
Старший социальный координатор ГКБ им. Боткина Ирина Локтева - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : предоставлено пресс-службой Департамента труда и социальной защиты Москвы
Старший социальный координатор ГКБ имени Боткина Ирина Локтева
Были и семьи, в которых дети теряли родителя. Мужчина погиб в "Крокусе", а его супругу доставили в больницу в тяжелом состоянии, продолжает Ирина. У них трое сыновей. В день теракта старший был в командировке за рубежом. Дома — 17-летний подросток с девятилетним братом. Перед координаторами стояла сложная задача — сообщить самому взрослому, что младшим нужна поддержка.
«

"Пока старший не вернулся, мы были на связи с мальчиками, контролировали их состояние. Теперь он заботится о младших, — говорит Локтева. — Врачи продолжают бороться за жизнь матери".

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМедики грузят в машину скорой помощи раненую женщину
Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медики грузят в машину скорой помощи раненую женщину
К слову, не все воспринимают всерьез звонки от координаторов.
«

"Связались с молодым человеком — сообщили, что его мать в больнице. Он нам не поверил, решил, что мы мошенники, —рассказывает старший социальный координатор ГКБ имени Иноземцева Светлана Фисак. — Дело в том, что окна квартиры, в которой живет семья, выходят прямо на "Крокус Сити Холл". Парень видел все своими глазами. Он был в шоке и не воспринимал случившееся".

Потребовались психологи. Как только его состояние стабилизировали, координаторы помогли ему оформить заявление на материальную помощь.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Вертолет тушит горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вертолет тушит горящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба

"Чувство вины"

Пострадавшие обращаются к психологам и самостоятельно. Так, одна семейная пара в день теракта находилась в "Крокусе" — в непосредственной близости от террористов. Чудом спаслись, выбежав из главного входа.
Женщина пожаловалась специалисту, что теперь боится громких звуков, общественных мест и "людей с бородой". А мужчину мучило чувство вины — почему не попытался остановить террористов. Ему казалось, он смог бы это сделать.
«

"Вина выжившего" — это частая проблема у людей, переживших трагедию. Психика инстинктивно пытается защититься, приходят отрицание, потом гнев, а после — самобичевание. Переживая трагедию, мы часто чувствуем себя беспомощными, а вину внушает иллюзорное ощущение контроля", — поясняет специалист Московской службы психологической помощи населению Андрей Хрищенко.

Специалист помог паре прийти в себя. "Работал с помощью методов когнитивно-поведенческой терапии. То есть мы снимали тревожное состояние и переоценивали их действия", — уточнил психолог. Сдвиги есть, однако терапия продолжится.
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСотрудники Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Сотрудники Росгвардии у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сотрудники Росгвардии у концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба
Хрищенко подчеркивает: сейчас ни в коем случае нельзя замыкаться в себе.
"Важно, чтобы после произошедшего не закрепилось ощущение страха. Чтобы этого не допустить, надо выговориться. Поделиться эмоциями со своими близкими, а еще лучше — со специалистом, — говорит он. — Не стоит бояться пережитого. В беседе вы сможете наконец-то на эмоциональном уровне завершить эту историю, в каком-то смысле уйти от нее и почувствовать безопасность".
Общение, отдых и регулярное питание, физическая активность — специалист советует не зацикливаться на трагедии, а вернуться к привычному образу жизни. Иначе есть риск, что в какой-то момент все перерастет в психосоматическое расстройство.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Нас было больше сотни": новые подробности спасения из "Крокуса"
Вчера, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ОбществоМосковская область (Подмосковье)КрокусКрокус Сити ХоллДепартамент труда и соцзащиты МосквыМосквапсихологВрачиЗдоровье
 
 
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