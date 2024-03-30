https://ria.ru/20240330/razvitie-1936775400.html

Томский губернатор обсудил стратегию развития Сибири

Томский губернатор обсудил стратегию развития Сибири - РИА Новости, 30.03.2024

Томский губернатор обсудил стратегию развития Сибири

Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии социально-экономического развития... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T07:02

2024-03-30T07:02

2024-03-30T07:02

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ТОМСК, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, отметив роль региона в развитии науки и подготовки кадров. Обсуждение стратегии, ее промежуточных результатов и первоочередных задач состоялось в Москве с участием представителей правительства России, Совета Федерации, руководителей сибирских регионов, федеральных министерств, межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", госкорпораций и институтов развития. "Каждый сибирский регион решает определенные задачи развития экономики округа и страны. Томская область исторически сильна в науке и подготовке кадров. Мы развиваем в регионе кооперацию ученых и производственников, выполняя поручение президента Владимира Владимировича Путина о достижении научно-технологического суверенитета", - подчеркнул Мазур. Межведомственная рабочая группа рассмотрела вопросы строительной политики, развития жилищно-коммунального комплекса, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоснабжения, добычи полезных ископаемых, кадрового обеспечения экономики сибирских регионов и другие вопросы. "Одна из ключевых задач стратегии - создать сибирский научно-образовательный кластер, реализовать на практике "треугольник Лаврентьева", что позволит синхронизировать развитие науки, производств и кадровую обеспеченность. Здесь возлагаем большие надежды на Томскую область, как университетский регион", - прокомментировал председатель исполкома межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников. Владимир Мазур, комментируя итоги рабочей группы, отметил, что стратегия развития Сибирского федерального округа является неотъемлемой частью развития страны.

https://ria.ru/20240328/gospodderzhka-1936349454.html

https://ria.ru/20240222/eksportery-1928972711.html

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томская область, москва, россия, владимир мазур, совет федерации рф, общество