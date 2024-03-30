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Томский губернатор обсудил стратегию развития Сибири - РИА Новости, 30.03.2024
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Томская область
 
07:02 30.03.2024
https://ria.ru/20240330/razvitie-1936775400.html
Томский губернатор обсудил стратегию развития Сибири
Томский губернатор обсудил стратегию развития Сибири - РИА Новости, 30.03.2024
Томский губернатор обсудил стратегию развития Сибири
Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии социально-экономического развития... РИА Новости, 30.03.2024
2024-03-30T07:02
2024-03-30T07:02
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ТОМСК, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, отметив роль региона в развитии науки и подготовки кадров. Обсуждение стратегии, ее промежуточных результатов и первоочередных задач состоялось в Москве с участием представителей правительства России, Совета Федерации, руководителей сибирских регионов, федеральных министерств, межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", госкорпораций и институтов развития. "Каждый сибирский регион решает определенные задачи развития экономики округа и страны. Томская область исторически сильна в науке и подготовке кадров. Мы развиваем в регионе кооперацию ученых и производственников, выполняя поручение президента Владимира Владимировича Путина о достижении научно-технологического суверенитета", - подчеркнул Мазур. Межведомственная рабочая группа рассмотрела вопросы строительной политики, развития жилищно-коммунального комплекса, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоснабжения, добычи полезных ископаемых, кадрового обеспечения экономики сибирских регионов и другие вопросы. "Одна из ключевых задач стратегии - создать сибирский научно-образовательный кластер, реализовать на практике "треугольник Лаврентьева", что позволит синхронизировать развитие науки, производств и кадровую обеспеченность. Здесь возлагаем большие надежды на Томскую область, как университетский регион", - прокомментировал председатель исполкома межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников. Владимир Мазур, комментируя итоги рабочей группы, отметил, что стратегия развития Сибирского федерального округа является неотъемлемой частью развития страны.
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томская область, москва, россия, владимир мазур, совет федерации рф, общество
Томская область, Томская область, Москва, Россия, Владимир Мазур, Совет Федерации РФ, Общество
Томский губернатор обсудил стратегию развития Сибири

Томский губернатор обсудил стратегию развития науки и подготовки кадров

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Томской области Владимир Мазур
Губернатор Томской области Владимир Мазур
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Томской области Владимир Мазур. Архивное фото
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ТОМСК, 30 мар – РИА Новости. Губернатор Томской области Владимир Мазур принял участие в работе межведомственной рабочей группы по реализации Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2035 года, отметив роль региона в развитии науки и подготовки кадров.
Обсуждение стратегии, ее промежуточных результатов и первоочередных задач состоялось в Москве с участием представителей правительства России, Совета Федерации, руководителей сибирских регионов, федеральных министерств, межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение", госкорпораций и институтов развития.
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"Каждый сибирский регион решает определенные задачи развития экономики округа и страны. Томская область исторически сильна в науке и подготовке кадров. Мы развиваем в регионе кооперацию ученых и производственников, выполняя поручение президента Владимира Владимировича Путина о достижении научно-технологического суверенитета", - подчеркнул Мазур.
Межведомственная рабочая группа рассмотрела вопросы строительной политики, развития жилищно-коммунального комплекса, транспортной инфраструктуры, сельского хозяйства, энергоснабжения, добычи полезных ископаемых, кадрового обеспечения экономики сибирских регионов и другие вопросы.
"Одна из ключевых задач стратегии - создать сибирский научно-образовательный кластер, реализовать на практике "треугольник Лаврентьева", что позволит синхронизировать развитие науки, производств и кадровую обеспеченность. Здесь возлагаем большие надежды на Томскую область, как университетский регион", - прокомментировал председатель исполкома межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников.
Владимир Мазур, комментируя итоги рабочей группы, отметил, что стратегия развития Сибирского федерального округа является неотъемлемой частью развития страны.
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