https://ria.ru/20240330/gazprom-1936804306.html

Суд в Петербурге 16 апреля изучит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV

Суд в Петербурге 16 апреля изучит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV - РИА Новости, 30.03.2024

Суд в Петербурге 16 апреля изучит иск "Газпрома" к "дочке" австрийской OMV

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 апреля рассмотрит иск ПАО "Газпром" к австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH... РИА Новости, 30.03.2024

2024-03-30T11:31

2024-03-30T11:31

2024-03-30T11:31

экономика

австрия

санкт-петербург

ленинградская область

omv

газпром

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 16 апреля рассмотрит иск ПАО "Газпром" к австрийской компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерняя структура OMV), следует из материалов дела. "Принять к производству заявление (исковое заявление)... Назначить дело к судебному разбирательству... Дата и время судебного заседания 16.04.2024 09.25", – сообщается в карточке дела на портале "Электронное правосудие". Исковые требования пока не уточняются. Иск "Газпрома" зарегистрирован 22 марта. Министр энергетики Австрии Леонор Гевесслер в феврале заявляла о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом". Они действуют до 2040 года. Позже в OMV уточняли, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ.

https://ria.ru/20240307/gazprom-1931643774.html

австрия

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, австрия, санкт-петербург, ленинградская область, omv, газпром