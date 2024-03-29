https://ria.ru/20240329/vystavka-1936629104.html

Шестимиллионный посетитель выставки "Россия" побывал на Дне оленевода

Шестимиллионный посетитель выставки "Россия" побывал на Дне оленевода - РИА Новости, 29.03.2024

Шестимиллионный посетитель выставки "Россия" побывал на Дне оленевода

Шестимиллионный посетитель международной выставки-форума "Россия" с семьей посетил главный праздник народов севера на Ямале – День оленевода, сообщили в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:43

2024-03-29T13:43

2024-03-29T14:15

выставка-форум "россия"

общество

москва

салехард

ямал

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Шестимиллионный посетитель международной выставки-форума "Россия" с семьей посетил главный праздник народов севера на Ямале – День оленевода, сообщили в пресс-службе выставки. "Шестимиллионный посетитель международной выставки-форума "Россия" Дмитрий Ершов из Москвы вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой в минувшие выходные посетили главный праздник народов Севера в Салехарде — День оленевода. Сертификат на поездку семье предоставили АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" и правительство Ямало-Ненецкого автономного округа", - говорится в сообщении. Также отмечается, что семья Ершовых не только посмотрели гонки на оленьих упряжках, но и сами прокатились на оленях. "Гости примерили национальную одежду — малицу и ягушку, пообедали в настоящем чуме традиционными национальными блюдами —строганиной, шурпой из мяса оленя и местными ягодами. Они посетили торговые ряды, где приобрели шаманский бубен, а в окружном доме ремесел вырезали амулет из рога лося. В завершение поездки для семьи провели обзорную экскурсию по Салехарду, и организовали церемонию пересечения Полярного круга с торжественным вручением именных сертификатов полярников", - также рассказали организаторы. Ирина Ершова отметила, что путешествие помогло их семье лучше понять традиции и окунуться в быт местных жителей. "Ощущение какого-то уюта, дома. Нам все нравится. Спасибо большое", - приводит пресс-служба слова Ершовой. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве до 8 июля.

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, салехард, ямал, выставка-форум "россия", вднх