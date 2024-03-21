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Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 21.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:04 21.03.2024
https://ria.ru/20240321/vystavka-1934644969.html
Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия"
Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 21.03.2024
Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия"
Посетители выставки-форума "Россия" знакомились с традициями башкир, культурой и достопримечательностями Питера и смешивали ароматы на Дне парфюмерии на ВДНХ... РИА Новости, 21.03.2024
2024-03-21T14:04
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фото
выставка-форум "россия"
республика башкортостан
байкал
нева (река)
роснефть
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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Посетители выставки-форума "Россия" знакомились с традициями башкир, культурой и достопримечательностями Питера и смешивали ароматы на Дне парфюмерии на ВДНХ. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
республика башкортостан
байкал
нева (река)
санкт-петербург
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фото, фото, республика башкортостан, байкал, нева (река), роснефть, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкт-петербург
Фото, Выставка-форум "Россия", Республика Башкортостан, Байкал, Нева (река), Роснефть, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Санкт-Петербург

Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия"

Читать ria.ru в
Посетители выставки-форума "Россия" знакомились с традициями башкир, культурой и достопримечательностями Питера и смешивали ароматы на Дне парфюмерии на ВДНХ. Подробности — в фотоленте Ria.ru.
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Нарядится в национальные башкирские костюмы, сыграть на традиционных музыкальных инструментах и поселфится в аутентичной юрте могли посетители "Дней Республики Башкортостан" в павильоне "Роснефти".

Выставка Россия. Открытие Дней Республики Башкортостан в павильоне Роснефть

Нарядится в национальные башкирские костюмы, сыграть на традиционных музыкальных инструментах и поселфится в аутентичной юрте могли посетители "Дней Республики Башкортостан" в павильоне "Роснефти".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 10
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Сертификат на семейное путешествие получил девятилетний Андрей Баторов. Он оказался 9-миллионным посетителем выставки-форума. Вместе с мамой, папой и сестрой мальчик отправится на озеро Байкал.

Выставка Россия. Встреча девятимиллионного посетителя выставки

Сертификат на семейное путешествие получил девятилетний Андрей Баторов. Он оказался 9-миллионным посетителем выставки-форума. Вместе с мамой, папой и сестрой мальчик отправится на озеро Байкал.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На открытии сезона "Петербург красивый" в павильоне № 75 гости узнали о многообразии прогулочных маршрутов города на Неве.

За последние 20 лет Питер преобразился: только в прошлом году в нем открылись 72 новых места отдыха.

Выставка Россия. Открытие сезона Петербург красивый

На открытии сезона "Петербург красивый" в павильоне № 75 гости узнали о многообразии прогулочных маршрутов города на Неве.

За последние 20 лет Питер преобразился: только в прошлом году в нем открылись 72 новых места отдыха.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 10
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Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и робот FEDOR дружно позировали перед журналистами у стенда Челябинской области.

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич на Международной выставке-форуме Россия

Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и робот FEDOR дружно позировали перед журналистами у стенда Челябинской области.

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4 из 10
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В Музее Гаража особого назначения ФСО России иностранные гости удивлялись легендарным машинам лидеров Российской империи и восхищались мотоциклами Почетного эскорта. А некоторую технику можно было изучить и изнутри — забравшись в салон.

Выставка Россия. Визит журналистов из Сербии и Мьянмы

В Музее Гаража особого назначения ФСО России иностранные гости удивлялись легендарным машинам лидеров Российской империи и восхищались мотоциклами Почетного эскорта. А некоторую технику можно было изучить и изнутри — забравшись в салон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Посетители-эстеты создавали собственные духи и знакомились с историей развития отечественной парфюмерии на мастер-классе в павильоне Минпромторга.

Выставка Россия. День парфюмерии, организованный Минпромторгом России

Посетители-эстеты создавали собственные духи и знакомились с историей развития отечественной парфюмерии на мастер-классе в павильоне Минпромторга.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Косплей Пушкина — актер театра Комедии имени Н. П. Акимова — рассказал гостям "Петербурга красивого" о традициях легендарной Ленинградской школы реставрации и тонкостях восстановления домов-памятников северной столицы.

Выставка Россия. Открытие сезона Петербург красивый

Косплей Пушкина — актер театра Комедии имени Н. П. Акимова — рассказал гостям "Петербурга красивого" о традициях легендарной Ленинградской школы реставрации и тонкостях восстановления домов-памятников северной столицы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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К самобытной культуре башкирского народа все желающие приобщались на уникальных ремесленных мастер-классах.

Handmade из настоящего войлока и другие сувениры участницы забрали домой.

Выставка Россия. Открытие Дней Республики Башкортостан в павильоне Роснефть

К самобытной культуре башкирского народа все желающие приобщались на уникальных ремесленных мастер-классах.

Handmade из настоящего войлока и другие сувениры участницы забрали домой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Из фильма "Дети Крыма" зрители узнали о жизни, традициях и культуре крымских татар, армян, евреев, караимов, крымчаков, греков и русских, населяющих многонациональный полуостров.

Выставка Россия. Показ фильма Дети Крыма

Из фильма "Дети Крыма" зрители узнали о жизни, традициях и культуре крымских татар, армян, евреев, караимов, крымчаков, греков и русских, населяющих многонациональный полуостров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В павильоне "Мир цифры" на демо-дне ИЦК участников познакомили с достижениями продукции советского периода, а потом представили современные импортозамещающие разработки XXI века.

Выставка Россия. Демо-день ИЦК Телерадиовещание

В павильоне "Мир цифры" на демо-дне ИЦК участников познакомили с достижениями продукции советского периода, а потом представили современные импортозамещающие разработки XXI века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка-форум "Россия"ФотоРеспублика БашкортостанБайкалНева (река)РоснефтьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкт-Петербург
 
 
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