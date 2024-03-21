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Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия"

Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 21.03.2024

Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия"

Посетители выставки-форума "Россия" знакомились с традициями башкир, культурой и достопримечательностями Питера и смешивали ароматы на Дне парфюмерии на ВДНХ... РИА Новости, 21.03.2024

2024-03-21T14:04

2024-03-21T14:04

2024-03-21T14:04

фото

выставка-форум "россия"

республика башкортостан

байкал

нева (река)

роснефть

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934641083_332:448:3049:1977_1920x0_80_0_0_72eef4e847088b42cc74e7be71285102.jpg

Посетители выставки-форума "Россия" знакомились с традициями башкир, культурой и достопримечательностями Питера и смешивали ароматы на Дне парфюмерии на ВДНХ. Подробности — в фотоленте Ria.ru.

республика башкортостан

байкал

нева (река)

санкт-петербург

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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