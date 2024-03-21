Секреты духов и тайны традиций Башкирии на выставке-форуме "Россия"

Нарядится в национальные башкирские костюмы, сыграть на традиционных музыкальных инструментах и поселфится в аутентичной юрте могли посетители "Дней Республики Башкортостан" в павильоне "Роснефти".
Нарядится в национальные башкирские костюмы, сыграть на традиционных музыкальных инструментах и поселфится в аутентичной юрте могли посетители "Дней Республики Башкортостан" в павильоне "Роснефти".
Сертификат на семейное путешествие получил девятилетний Андрей Баторов. Он оказался 9-миллионным посетителем выставки-форума. Вместе с мамой, папой и сестрой мальчик отправится на озеро Байкал.
Сертификат на семейное путешествие получил девятилетний Андрей Баторов. Он оказался 9-миллионным посетителем выставки-форума. Вместе с мамой, папой и сестрой мальчик отправится на озеро Байкал.
На открытии сезона "Петербург красивый" в павильоне № 75 гости узнали о многообразии прогулочных маршрутов города на Неве.
За последние 20 лет Питер преобразился: только в прошлом году в нем открылись 72 новых места отдыха.
На открытии сезона "Петербург красивый" в павильоне № 75 гости узнали о многообразии прогулочных маршрутов города на Неве.
За последние 20 лет Питер преобразился: только в прошлом году в нем открылись 72 новых места отдыха.
Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и робот FEDOR дружно позировали перед журналистами у стенда Челябинской области.
Председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и робот FEDOR дружно позировали перед журналистами у стенда Челябинской области.
В Музее Гаража особого назначения ФСО России иностранные гости удивлялись легендарным машинам лидеров Российской империи и восхищались мотоциклами Почетного эскорта. А некоторую технику можно было изучить и изнутри — забравшись в салон.
В Музее Гаража особого назначения ФСО России иностранные гости удивлялись легендарным машинам лидеров Российской империи и восхищались мотоциклами Почетного эскорта. А некоторую технику можно было изучить и изнутри — забравшись в салон.
Посетители-эстеты создавали собственные духи и знакомились с историей развития отечественной парфюмерии на мастер-классе в павильоне Минпромторга.
Посетители-эстеты создавали собственные духи и знакомились с историей развития отечественной парфюмерии на мастер-классе в павильоне Минпромторга.
Косплей Пушкина — актер театра Комедии имени Н. П. Акимова — рассказал гостям "Петербурга красивого" о традициях легендарной Ленинградской школы реставрации и тонкостях восстановления домов-памятников северной столицы.
Косплей Пушкина — актер театра Комедии имени Н. П. Акимова — рассказал гостям "Петербурга красивого" о традициях легендарной Ленинградской школы реставрации и тонкостях восстановления домов-памятников северной столицы.
К самобытной культуре башкирского народа все желающие приобщались на уникальных ремесленных мастер-классах.
Handmade из настоящего войлока и другие сувениры участницы забрали домой.
К самобытной культуре башкирского народа все желающие приобщались на уникальных ремесленных мастер-классах.
Handmade из настоящего войлока и другие сувениры участницы забрали домой.
Из фильма "Дети Крыма" зрители узнали о жизни, традициях и культуре крымских татар, армян, евреев, караимов, крымчаков, греков и русских, населяющих многонациональный полуостров.
Из фильма "Дети Крыма" зрители узнали о жизни, традициях и культуре крымских татар, армян, евреев, караимов, крымчаков, греков и русских, населяющих многонациональный полуостров.
В павильоне "Мир цифры" на демо-дне ИЦК участников познакомили с достижениями продукции советского периода, а потом представили современные импортозамещающие разработки XXI века.
В павильоне "Мир цифры" на демо-дне ИЦК участников познакомили с достижениями продукции советского периода, а потом представили современные импортозамещающие разработки XXI века.