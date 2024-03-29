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В синагогах ФЕОР зажгли свечи в память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
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Религия
 
18:14 29.03.2024 (обновлено: 18:57 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/svechi-1936718327.html
В синагогах ФЕОР зажгли свечи в память о погибших в "Крокусе"
В синагогах ФЕОР зажгли свечи в память о погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024
В синагогах ФЕОР зажгли свечи в память о погибших в "Крокусе"
Поминальные свечи по погибшим в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" зажгли в синагогах Федерации еврейских общин России (ФЕОР) на седьмой день после... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:14
2024-03-29T18:57
религия
россия
украина
брянская область
владимир путин
александр бортников
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Поминальные свечи по погибшим в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" зажгли в синагогах Федерации еврейских общин России (ФЕОР) на седьмой день после трагедии - 28 марта, когда у иудеев совершается особое поминовение умерших, рассказала РИА Новости пресс-секретарь организации Дарья Михельсон.По ее словам, в седьмой и 30-й день, согласно иудейской традиции, принято посещать кладбище, также снимаются некоторые ограничения траура."Первые семь дней - строгий траур, потом 30 дней - легче, следующий траурный период - год. Но это касается, именно когда уходит близкий родственник. В целом же седьмой и 30-й дни - время особого поминовения. На общественных молитвах в синагогах сегодня зажгли поминальные свечи по погибшим в "Крокусе", - сказала Михельсон.Она пояснила, что в иудаизме распространена традиция зажжения поминальных свечей в память об умерших. "Огонь свечи воспринимается как символ вознесшейся души и отражает сказанное мудрецами: "Душа человека – свеча Бога". Зажигать поминальные свечи следует детям умершего или кому-то из числа скорбящих близких, произнося при этом слова о возвышении души. Также в день памяти зажигают специальную поминальную свечу, которая горит 24 часа. Именно такие свечи зажгли ... на седьмой день после теракта", - рассказала представитель ФЕОР."В синагогах ФЕОР каждый день сейчас звучат молитвы о поднятии душ погибших и о выздоровлении пострадавших в теракте", - добавила собеседница агентства.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Четырех исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, а силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://rsport.ria.ru/20240329/krokus-1936716537.html
https://ria.ru/20240327/ravvin-1936229606.html
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https://ria.ru/20240325/krokus-1935712375.html
https://radiosputnik.ru/20240329/krokus-1936710230.html
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россия, украина, брянская область, владимир путин, александр бортников, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), религия
Религия, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Путин, Александр Бортников, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Религия
В синагогах ФЕОР зажгли свечи в память о погибших в "Крокусе"

Поминальные свечи по погибшим в "Крокусе" зажгли в синагогах ФЕОР

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Поминальные свечи по погибшим в теракте в подмосковном "Крокус сити холле" зажгли в синагогах Федерации еврейских общин России (ФЕОР) на седьмой день после трагедии - 28 марта, когда у иудеев совершается особое поминовение умерших, рассказала РИА Новости пресс-секретарь организации Дарья Михельсон.
По ее словам, в седьмой и 30-й день, согласно иудейской традиции, принято посещать кладбище, также снимаются некоторые ограничения траура.
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"Первые семь дней - строгий траур, потом 30 дней - легче, следующий траурный период - год. Но это касается, именно когда уходит близкий родственник. В целом же седьмой и 30-й дни - время особого поминовения. На общественных молитвах в синагогах сегодня зажгли поминальные свечи по погибшим в "Крокусе", - сказала Михельсон.
Она пояснила, что в иудаизме распространена традиция зажжения поминальных свечей в память об умерших. "Огонь свечи воспринимается как символ вознесшейся души и отражает сказанное мудрецами: "Душа человека – свеча Бога". Зажигать поминальные свечи следует детям умершего или кому-то из числа скорбящих близких, произнося при этом слова о возвышении души. Также в день памяти зажигают специальную поминальную свечу, которая горит 24 часа. Именно такие свечи зажгли ... на седьмой день после теракта", - рассказала представитель ФЕОР.
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"В синагогах ФЕОР каждый день сейчас звучат молитвы о поднятии душ погибших и о выздоровлении пострадавших в теракте", - добавила собеседница агентства.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
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Четырех исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
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Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, а силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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РелигияРоссияУкраинаБрянская областьВладимир ПутинАлександр БортниковКрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Религия
 
 
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