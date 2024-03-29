https://ria.ru/20240329/muftiy-1936723807.html
Муфтий назвал ложью "заявление" о создании в России шариатского суда
Муфтий назвал ложью "заявление" о создании в России шариатского суда - РИА Новости, 29.03.2024
Муфтий назвал ложью "заявление" о создании в России шариатского суда
Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талган Таджуддин назвал ложью, абсурдом и провокацией распространяющееся в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:45
2024-03-29T18:45
2024-03-29T18:45
религия
россия
украина
талгат таджуддин
религия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талган Таджуддин назвал ложью, абсурдом и провокацией распространяющееся в сети заявление от его имени, касающееся Украины и якобы призывов о создании в России шариатского суда.Ранее в соцсети Telegram начало распространяться фальшивое заявление от имени Верховного муфтия России Талгата Таджуддина. В нём содержатся призывы сделать Украину "духовной частью Халифата Святая Русь" и создать в РФ шариатский суд, используя "опыт в этом вопросе государства Израиль", а также декларируется необходимость принятия ислама президентом РФ."В связи с имевшими место фактами распространения обращения якобы от имени Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России, считаем необходимым заявить следующее. Центральное духовное управление мусульман России ни в лице его руководителя, ни в лице кого-либо из структурных подразделений нашего управления данного обращения не принимали", - говорится в заявлении главы ЦДУМ, Верховного муфтия Талгата Таджуддина, которое опубликовано на сайте Центрального духовного управления мусульман России.Муфтий подчеркнул, что всё изложенное в "обращении" не имеет ничего общего ни с позицией ЦДУМ России, ни с нормами Ислама, ни с реальностью, и "является ложью, провокацией и абсурдом"."Цель этой и других подобных акций - нарушить межрелигиозное и межнациональное единство и согласие народов нашей страны. Призываем всех наших сограждан не принимать за чистую правду всю информацию, которая может до вас доводиться. Доверие непроверенной и неподтвержденной официальным источником информации может успеть причинить вред вам и окружающим", - говорится в заявлении муфтия.
https://ria.ru/20240329/muftiy-1936720270.html
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РИА Новости
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россия, украина, талгат таджуддин, религия
Религия, Россия, Украина, Талгат Таджуддин, Религия
Муфтий назвал ложью "заявление" о создании в России шариатского суда
Муфтий Таджуддин назвал ложью "заявление" о создании в России шариатского суда
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талган Таджуддин назвал ложью, абсурдом и провокацией распространяющееся в сети заявление от его имени, касающееся Украины и якобы призывов о создании в России шариатского суда.
Ранее в соцсети Telegram начало распространяться фальшивое заявление от имени Верховного муфтия России Талгата Таджуддина
. В нём содержатся призывы сделать Украину "духовной частью Халифата Святая Русь" и создать в РФ шариатский суд, используя "опыт в этом вопросе государства Израиль", а также декларируется необходимость принятия ислама президентом РФ.
"В связи с имевшими место фактами распространения обращения якобы от имени Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России, считаем необходимым заявить следующее. Центральное духовное управление мусульман России ни в лице его руководителя, ни в лице кого-либо из структурных подразделений нашего управления данного обращения не принимали", - говорится в заявлении главы ЦДУМ, Верховного муфтия Талгата Таджуддина, которое опубликовано на сайте Центрального духовного управления мусульман России.
Муфтий подчеркнул, что всё изложенное в "обращении" не имеет ничего общего ни с позицией ЦДУМ России, ни с нормами Ислама, ни с реальностью, и "является ложью, провокацией и абсурдом".
"Цель этой и других подобных акций - нарушить межрелигиозное и межнациональное единство и согласие народов нашей страны. Призываем всех наших сограждан не принимать за чистую правду всю информацию, которая может до вас доводиться. Доверие непроверенной и неподтвержденной официальным источником информации может успеть причинить вред вам и окружающим", - говорится в заявлении муфтия.