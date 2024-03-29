https://ria.ru/20240329/muftiy-1936723807.html

Муфтий назвал ложью "заявление" о создании в России шариатского суда

Муфтий назвал ложью "заявление" о создании в России шариатского суда - РИА Новости, 29.03.2024

Муфтий назвал ложью "заявление" о создании в России шариатского суда

Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талган Таджуддин назвал ложью, абсурдом и провокацией распространяющееся в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:45

2024-03-29T18:45

2024-03-29T18:45

религия

россия

украина

талгат таджуддин

религия

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Председатель Центрального духовного управления мусульман России, Верховный муфтий Талган Таджуддин назвал ложью, абсурдом и провокацией распространяющееся в сети заявление от его имени, касающееся Украины и якобы призывов о создании в России шариатского суда.Ранее в соцсети Telegram начало распространяться фальшивое заявление от имени Верховного муфтия России Талгата Таджуддина. В нём содержатся призывы сделать Украину "духовной частью Халифата Святая Русь" и создать в РФ шариатский суд, используя "опыт в этом вопросе государства Израиль", а также декларируется необходимость принятия ислама президентом РФ."В связи с имевшими место фактами распространения обращения якобы от имени Верховного муфтия, председателя ЦДУМ России, считаем необходимым заявить следующее. Центральное духовное управление мусульман России ни в лице его руководителя, ни в лице кого-либо из структурных подразделений нашего управления данного обращения не принимали", - говорится в заявлении главы ЦДУМ, Верховного муфтия Талгата Таджуддина, которое опубликовано на сайте Центрального духовного управления мусульман России.Муфтий подчеркнул, что всё изложенное в "обращении" не имеет ничего общего ни с позицией ЦДУМ России, ни с нормами Ислама, ни с реальностью, и "является ложью, провокацией и абсурдом"."Цель этой и других подобных акций - нарушить межрелигиозное и межнациональное единство и согласие народов нашей страны. Призываем всех наших сограждан не принимать за чистую правду всю информацию, которая может до вас доводиться. Доверие непроверенной и неподтвержденной официальным источником информации может успеть причинить вред вам и окружающим", - говорится в заявлении муфтия.

https://ria.ru/20240329/muftiy-1936720270.html

https://ria.ru/20240327/muftiy-1936230700.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, украина, талгат таджуддин, религия