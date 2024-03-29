https://ria.ru/20240329/insulin-1936708231.html
Минпромторг рассказал о поставках датского сверхбыстрого инсулина
Минпромторг рассказал о поставках датского сверхбыстрого инсулина - РИА Новости, 29.03.2024
Минпромторг рассказал о поставках датского сверхбыстрого инсулина
Сверхбыстрый инсулин "Фиасп" производства датской Novo Nordisk регулярно поставляется на российский рынок, при этом пациентам доступны и его отечественные... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:37
2024-03-29T17:37
2024-03-29T17:37
экономика
здоровье - общество
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сверхбыстрый инсулин "Фиасп" производства датской Novo Nordisk регулярно поставляется на российский рынок, при этом пациентам доступны и его отечественные аналоги с таким же международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт, сообщили в Минпромторге. Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила о том, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина "Фиасп", после инъекции которого почти сразу можно принимать пищу. "По данным, имеющимся у Минпромторга России, оригинальный препарат "Фиасп" производства "Ново Нордиск" (МНН инсулин аспарт) регулярно поставляется на российский рынок: последняя крупная поставка (более 90 тысяч упаковок) была в январе этого года. При этом у препарата есть сразу несколько биоаналогов, в том числе отечественного производства", - заявили в министерстве. Среди таких аналогов - "Ринфаст" и "Ринфаст Ник", которые производит отечественная компания "Герофарм" (поставка более 37 тысяч упаковок в январе и 38 тысяч в марте соответственно), а также "Росинсулин аспарт Р" производства завода "Медсинтез" (более 86 тысяч упаковок в марте). В ведомстве подчеркнули, что отечественные производители имеет достаточные производственные мощности для обеспечения годовой потребности системы здравоохранения страны. Кроме того, все препараты с МНН инсулин аспарт, в том числе отечественного производства, широко представлены в российских аптеках: по данным ЦРПТ, их можно приобрести почти в 8 тысячах точек. Также в настоящее время зафиксированы остатки лекарственных препаратов с данным МНН совокупным объемом более 1 миллиона упаковок.
https://ria.ru/20240219/preddiabet-1927771751.html
https://ria.ru/20240329/insulin-1936579233.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, здоровье - общество, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Здоровье - Общество, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг рассказал о поставках датского сверхбыстрого инсулина
Минпромторг: датский сверхбыстрый инсулин "Фиасп" регулярно поставляется в РФ
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сверхбыстрый инсулин "Фиасп" производства датской Novo Nordisk регулярно поставляется на российский рынок, при этом пациентам доступны и его отечественные аналоги с таким же международным непатентованным наименованием (МНН) инсулин аспарт, сообщили в Минпромторге.
Ранее в пятницу газета "Коммерсант" сообщила о том, что взрослые пациенты с диабетом столкнулись с трудностями в получении сверхбыстрого инсулина "Фиасп", после инъекции которого почти сразу можно принимать пищу.
"По данным, имеющимся у Минпромторга России, оригинальный препарат "Фиасп" производства "Ново Нордиск" (МНН инсулин аспарт) регулярно поставляется на российский рынок: последняя крупная поставка (более 90 тысяч упаковок) была в январе этого года. При этом у препарата есть сразу несколько биоаналогов, в том числе отечественного производства", - заявили в министерстве.
Среди таких аналогов - "Ринфаст" и "Ринфаст Ник", которые производит отечественная компания "Герофарм" (поставка более 37 тысяч упаковок в январе и 38 тысяч в марте соответственно), а также "Росинсулин аспарт Р" производства завода "Медсинтез" (более 86 тысяч упаковок в марте). В ведомстве подчеркнули, что отечественные производители имеет достаточные производственные мощности для обеспечения годовой потребности системы здравоохранения страны.
Кроме того, все препараты с МНН инсулин аспарт, в том числе отечественного производства, широко представлены в российских аптеках: по данным ЦРПТ, их можно приобрести почти в 8 тысячах точек. Также в настоящее время зафиксированы остатки лекарственных препаратов с данным МНН совокупным объемом более 1 миллиона упаковок.