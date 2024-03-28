Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется
Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность, допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — сказал глава МИД.
Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что в этом вопросе следует поставить точку.
Как отмечал российский дипломат, со стороны зарубежных партнеров растет количество призывов к Москве перейти к переговорам с Киевом для окончания боевых действий. Небензя отметил, что возникает вопрос, с кем проводить эти переговоры после 21 мая хотя бы гипотетически.
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
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