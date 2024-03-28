Рейтинг@Mail.ru
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:09 28.03.2024 (обновлено: 17:48 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936435514.html
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется - РИА Новости, 28.03.2024
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется
Вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность, допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:09
2024-03-28T17:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
владимир зеленский
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_0:69:3000:1757_1920x0_80_0_0_f2daa0bfdb045599f3fd75797ae0cd34.jpg
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность, допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — сказал глава МИД.Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.Как отмечал российский дипломат, со стороны зарубежных партнеров растет количество призывов к Москве перейти к переговорам с Киевом для окончания боевых действий. Небензя отметил, что возникает вопрос, с кем проводить эти переговоры после 21 мая хотя бы гипотетически.Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
https://ria.ru/20240327/legitimnost-1936068619.html
https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933344557.html
https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934992146_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_1077c2b62121feb04f4445ad410b9320.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется

Лавров допустил, что признавать легитимность Зеленского 21 мая уже не придется

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность, допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — сказал глава МИД.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Испугались Путина. В Киеве раскрыли, что решил Запад по судьбе Зеленского
27 марта, 03:43
Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но кампания не проводилась из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что в этом вопросе следует поставить точку.

Как отмечал российский дипломат, со стороны зарубежных партнеров растет количество призывов к Москве перейти к переговорам с Киевом для окончания боевых действий. Небензя отметил, что возникает вопрос, с кем проводить эти переговоры после 21 мая хотя бы гипотетически.
Акция у здания Конституционного суда Украины - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Офис Зеленского пытается продлить его полномочия в обход суда
15 марта, 19:26
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.
Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
Скрытая угроза. Чего на самом деле боится Зеленский
1 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала