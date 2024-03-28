https://ria.ru/20240328/zelenskiy-1936435514.html

Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется

Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется - РИА Новости, 28.03.2024

Лавров не исключил, что признавать Зеленского 21 мая уже не придется

Вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность, допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:09

2024-03-28T17:09

2024-03-28T17:48

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сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Вопрос признания Владимира Зеленского президентом Украины к 21 мая может потерять актуальность, допустил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Что касается 20 мая и что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, там и не потребуется ничего признавать", — сказал глава МИД.Так он прокомментировал высказывание российского постпреда в ООН Василия Небензи о том, что единоличное решение Зеленского не проводить президентские выборы делает его нелегитимным с 21 мая.Как отмечал российский дипломат, со стороны зарубежных партнеров растет количество призывов к Москве перейти к переговорам с Киевом для окончания боевых действий. Небензя отметил, что возникает вопрос, с кем проводить эти переговоры после 21 мая хотя бы гипотетически.Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после 20 мая. Позже в КС заявили, что такого обращения не поступало.Депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится под стражей по подозрению в госизмене, заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.

https://ria.ru/20240327/legitimnost-1936068619.html

https://ria.ru/20240315/zelenskiy-1933344557.html

https://ria.ru/20240301/ukraina-1930186622.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, россия, владимир зеленский, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)