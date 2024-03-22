https://ria.ru/20240322/nebenzya-1935035073.html

Россия не знает, с кем вести переговоры на Украине, заявил Небензя

Россия не знает, с кем вести переговоры на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 22.03.2024

Россия не знает, с кем вести переговоры на Украине, заявил Небензя

Владимир Зеленский с 21 мая становится нелегитимным, России непонятно, с кем в теории вести переговоры в Киеве, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при... РИА Новости, 22.03.2024

2024-03-22T20:10

2024-03-22T20:10

2024-03-22T20:10

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ООН, 22 мар – РИА Новости. Владимир Зеленский с 21 мая становится нелегитимным, России непонятно, с кем в теории вести переговоры в Киеве, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, Москва отмечает возросшее число обращений к РФ со стороны зарубежных партнеров с призывами перейти к переговорам для окончания военных действий. "Оставляя за скобками тот факт, что киевский режим, как мы уже не раз убеждались, в принципе недоговороспособен и еще и сам себе законодательно запретил какие-либо переговоры с Россией, хотел бы задать всем присутствующим вопрос: а с кем нам эти переговоры хотя бы гипотетически проводить? Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно, в страхе их проиграть, принятое в нарушение Конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая", - сказал Небензя. В то же время, по его словам, в политическом руководстве Украины продолжают "усиливаться разброд и шатание, разбегаются кто куда депутаты Верховной Рады". "Центробежные тенденции наблюдаются и в украинском обществе в целом. С учетом этого, а также обвального падения рейтингов поддержки главаря киевской хунты встает вопрос, а кого он вообще сейчас представляет? С кем нам поддерживать диалог, вести переговоры в случае, когда и если это потребуется", - спросил постпред. Небензя призвал всех задуматься об этом, "а кураторов и кукловодов киевского режима – о том, как выглядит со стороны их поддержка усиливающейся с каждым днём диктатуры на Украине".

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934759232.html

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в мире, россия, украина, киев, василий небензя, владимир зеленский, верховная рада украины, оон