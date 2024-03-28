https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана после комментариев о теракте

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана после комментариев о теракте - РИА Новости, 28.03.2024

В Петербурге задержали гражданина Таджикистана после комментариев о теракте

Гражданину Таджикистана в Петербурге предъявлено обвинение в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити холле", сообщает... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T12:40

2024-03-28T12:40

2024-03-28T12:52

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

брянская область

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

таджикистан

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Гражданину Таджикистана в Петербурге предъявлено обвинение в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Предъявлено обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с 24 по 25 марта подозреваемый опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие террористический акт, совершенный в "Крокус сити холле". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).

https://ria.ru/20240328/dopros-1936322567.html

https://ria.ru/20240324/terrorizm-1935368522.html

брянская область

москва

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таджикистан

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Гражданин Таджикистана, задержанный из-за комментариев про теракт в "Крокусе". Кадры СК РФ Гражданину Таджикистана, которого задержали в Петербурге из-за комментариев про теракт в "Крокусе", предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет колонии. 2024-03-28T12:40 true PT0M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, брянская область, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таджикистан, санкт-петербург