https://ria.ru/20240328/terakt-1936355103.html
В Петербурге задержали гражданина Таджикистана после комментариев о теракте
В Петербурге задержали гражданина Таджикистана после комментариев о теракте - РИА Новости, 28.03.2024
В Петербурге задержали гражданина Таджикистана после комментариев о теракте
Гражданину Таджикистана в Петербурге предъявлено обвинение в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити холле", сообщает... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T12:40
2024-03-28T12:40
2024-03-28T12:52
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
брянская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мар - РИА Новости. Гражданину Таджикистана в Петербурге предъявлено обвинение в оправдании терроризма после его комментариев про теракт в "Крокус сити холле", сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "Предъявлено обвинение 26-летнему гражданину Таджикистана, не имеющему регистрации на территории России, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (оправдание терроризма)", - говорится в сообщении. По версии следствия, в период с 24 по 25 марта подозреваемый опубликовал в интернете комментарии, оправдывающие террористический акт, совершенный в "Крокус сити холле". Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в " Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четверых предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
https://ria.ru/20240328/dopros-1936322567.html
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Гражданин Таджикистана, задержанный из-за комментариев про теракт в "Крокусе". Кадры СК РФ
Гражданину Таджикистана, которого задержали в Петербурге из-за комментариев про теракт в "Крокусе", предъявили обвинение по статье об оправдании терроризма. Ему грозит до семи лет колонии.
2024-03-28T12:40
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происшествия, брянская область, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), таджикистан, санкт-петербург
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Брянская область, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Таджикистан, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали гражданина Таджикистана после комментариев о теракте
СК: оправдывавшего теракт в "Крокусе" жителя Таджикистана задержали в Петербурге