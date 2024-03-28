https://ria.ru/20240328/telegram-1936377995.html

В Госдуме предложили альтернативу блокировке Telegram в России

В Госдуме предложили альтернативу блокировке Telegram в России - РИА Новости, 28.03.2024

В Госдуме предложили альтернативу блокировке Telegram в России

Лучше не запрещать Telegram, а вовлекать их в выявление террористического контента, заявил журналистам глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T14:09

2024-03-28T14:09

2024-03-28T14:09

теракт в "крокус сити холле"

общество

технологии

россия

артем метелев (депутат)

павел дуров

дмитрий песков

telegram

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лучше не запрещать Telegram, а вовлекать их в выявление террористического контента, заявил журналистам глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. Совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ* "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку сегодня мессенджер все чаще становится инструментом в руках террористов. "Мне кажется, запрещать социальную сеть, которая сегодня является номер два в России после ВКонтакте, а мессенджер номер один, ну точно, на мой взгляд, обществом будет воспринято негативно. Лучше вести с ними работу, и лучше вовлекать их в профилактику, мониторинг, выявление запрещенного контента, в том числе террористического", - сказал Метелев журналистам. По его словам, Telegram как раз ведет себя в рамках законодательства, а его администрация и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют на происшествия и сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе, блокируют запрещенный контент, что не происходит, например, в иностранных социальных сетях, в Facebook** и Discord.* Запрещенная в России террористическая организация** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html

https://ria.ru/20240328/moderatsiya-1936317405.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, технологии, россия, артем метелев (депутат), павел дуров, дмитрий песков, telegram, госдума рф