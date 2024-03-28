https://ria.ru/20240328/telegram-1936377995.html
В Госдуме предложили альтернативу блокировке Telegram в России
В Госдуме предложили альтернативу блокировке Telegram в России - РИА Новости, 28.03.2024
В Госдуме предложили альтернативу блокировке Telegram в России
Лучше не запрещать Telegram, а вовлекать их в выявление террористического контента, заявил журналистам глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T14:09
2024-03-28T14:09
2024-03-28T14:09
теракт в "крокус сити холле"
общество
технологии
россия
артем метелев (депутат)
павел дуров
дмитрий песков
telegram
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лучше не запрещать Telegram, а вовлекать их в выявление террористического контента, заявил журналистам глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. Совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ* "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку сегодня мессенджер все чаще становится инструментом в руках террористов. "Мне кажется, запрещать социальную сеть, которая сегодня является номер два в России после ВКонтакте, а мессенджер номер один, ну точно, на мой взгляд, обществом будет воспринято негативно. Лучше вести с ними работу, и лучше вовлекать их в профилактику, мониторинг, выявление запрещенного контента, в том числе террористического", - сказал Метелев журналистам. По его словам, Telegram как раз ведет себя в рамках законодательства, а его администрация и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют на происшествия и сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе, блокируют запрещенный контент, что не происходит, например, в иностранных социальных сетях, в Facebook** и Discord.* Запрещенная в России террористическая организация** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html
https://ria.ru/20240328/moderatsiya-1936317405.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, артем метелев (депутат), павел дуров, дмитрий песков, telegram, госдума рф
Теракт в "Крокус Сити Холле", Общество, Технологии, Россия, Артем Метелев (депутат), Павел Дуров, Дмитрий Песков, Telegram, Госдума РФ
В Госдуме предложили альтернативу блокировке Telegram в России
Метелев призвал не блокировать Telegram, а вовлечь в поиск преступного контента
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Лучше не запрещать Telegram, а вовлекать их в выявление террористического контента, заявил журналистам глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
Совершивших теракт в "Крокусе
" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ* "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане
, но уже удален. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
ранее призвал Павла Дурова
внимательней следить за Telegram, поскольку сегодня мессенджер все чаще становится инструментом в руках террористов.
"Мне кажется, запрещать социальную сеть, которая сегодня является номер два в России после ВКонтакте, а мессенджер номер один, ну точно, на мой взгляд, обществом будет воспринято негативно. Лучше вести с ними работу, и лучше вовлекать их в профилактику, мониторинг, выявление запрещенного контента, в том числе террористического", - сказал Метелев журналистам.
По его словам, Telegram как раз ведет себя в рамках законодательства, а его администрация и сам Павел Дуров всегда очень быстро реагируют на происшествия и сотрудничают с правоохранительными органами, в том числе, блокируют запрещенный контент, что не происходит, например, в иностранных социальных сетях, в Facebook** и Discord.
* Запрещенная в России террористическая организация
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская