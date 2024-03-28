В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram
Песков: в Кремле ждут внимания Дурова к росту применения Telegram террористами
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Life призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку мессенджер все чаще становится инструментом в руках террористов.
"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических", — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что планов по блокировке Telegram в России сейчас нет.
Как рассказал в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"* и работающий на аудиторию в Таджикистане.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.