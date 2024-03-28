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В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram - РИА Новости, 28.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
09:13 28.03.2024 (обновлено: 09:57 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram - РИА Новости, 28.03.2024
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Life призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку мессенджер все чаще становится... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T09:13
2024-03-28T09:57
технологии
павел дуров
дмитрий песков
теракт в "крокус сити холле"
таджикистан
россия
происшествия
красногорск
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Life призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку мессенджер все чаще становится инструментом в руках террористов."Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических", — сказал представитель Кремля.Песков уточнил, что планов по блокировке Telegram в России сейчас нет.Как рассказал в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"* и работающий на аудиторию в Таджикистане.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935271277.html
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технологии, павел дуров, дмитрий песков, таджикистан, россия, происшествия, красногорск, крокус сити холл
Технологии, Павел Дуров, Дмитрий Песков, Теракт в "Крокус Сити Холле", Таджикистан, Россия, Происшествия, Красногорск, Крокус Сити Холл
В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram

Песков: в Кремле ждут внимания Дурова к росту применения Telegram террористами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Life призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку мессенджер все чаще становится инструментом в руках террористов.
"Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических", — сказал представитель Кремля.
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Как рассказал в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"* и работающий на аудиторию в Таджикистане.
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Вчера, 07:15

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека.
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Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ТехнологииПавел ДуровДмитрий ПесковТаджикистанРоссияПроисшествияКрасногорскКрокус Сити Холл
 
 
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