https://ria.ru/20240328/telegram-1936306824.html

В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram

В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram - РИА Новости, 28.03.2024

В Кремле ждут большего внимания Дурова к применению террористами Telegram

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Life призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку мессенджер все чаще становится... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T09:13

2024-03-28T09:13

2024-03-28T09:57

технологии

павел дуров

дмитрий песков

теракт в "крокус сити холле"

таджикистан

россия

происшествия

красногорск

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Life призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку мессенджер все чаще становится инструментом в руках террористов."Безусловно, мы ожидали бы от Павла Дурова большего внимания, потому что этот уникальный и феноменальный с технологической точки зрения ресурс, который вырос, собственно, на глазах у нашего поколения, все больше становится инструментом в руках террористов — используется в целях террористических", — сказал представитель Кремля.Песков уточнил, что планов по блокировке Telegram в России сейчас нет.Как рассказал в среду РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, совершивших теракт в "Крокус Сити Холле" завербовали через Telegram-канал "Голос Хорасана", принадлежащий афганскому крылу "Исламского государства"* и работающий на аудиторию в Таджикистане.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Несколько человек ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.Вечером в среду МЧС опубликовало новый список погибших при теракте, в котором указаны 143 фамилии. По последним данным, пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек. * Запрещенная в России террористическая организация.

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https://ria.ru/20240328/mvd-1936297096.html

https://ria.ru/20240324/verbovka-1935470967.html

https://ria.ru/20240327/kazn-1936033583.html

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Ольга Фомченкова

технологии, павел дуров, дмитрий песков, таджикистан, россия, происшествия, красногорск, крокус сити холл