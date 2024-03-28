https://ria.ru/20240328/spetsoperatsiya-1936467830.html

Спецоперация, 28 марта: ВС подбили пятый американский Abrams

Спецоперация, 28 марта: ВС подбили пятый американский Abrams - РИА Новости, 28.03.2024

Спецоперация, 28 марта: ВС подбили пятый американский Abrams

Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T19:19

2024-03-28T19:19

2024-03-28T21:10

специальная военная операция на украине

россия

часов яр

донецкая народная республика

андрей мордвичев

андрей клычков

владимир рогов

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "Если они поставят F-16... я думаю, что, и вы это понимаете как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет", - сказал Путин. Он подчеркнул, что, если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. "Мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они не находились", - добавил президент. Киев перебрасывает под Часов Яр резервыВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт добавил, что в связи с этим трафик военных колон ВСУ в ДНР значительно вырос и идет практически круглосуточно. Со слов Марочко, военные колонны идут также в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и с убитыми, так называемым "грузом 200". Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. Подбит пятый Abrams ВСУВоеннослужащие гвардейской бригады специального назначения, которым регулярно помогает Орловская область, в ходе наступления подбили американский танк Abrams в районе Авдеевки, сообщил губернатор области Андрей Клычков. Клычков уточнил, что американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося от Авдеевки наступления группировки "Центр". На кадрах видео, которым Клычков сопроводил сообщение, показано уничтожение танка летящим к нему дроном. В своей ежедневной сводке Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного "Абрамса" на авдеевском направлении – это уже пятый американский танк, подбитый в зоне СВО. Украинские военные не могут справиться с оружием НАТОУкраинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с боеприпасами, рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Ветер". "Данный пулемёт был нами получен в ходе боевых действий на захвате позиции в районе Работино. Он был брошен военнослужащими ВСУ, так как неисправен, у него находится в задержке затворная рама, он не мог эксплуатироваться дальше, в результате чего был оставлен", - сказал "Ветер", демонстрируя образец. Из-за нехватки боеприпасов и недостаточных знаний о вооружении, украинские солдаты не могут правильно использовать иностранное оружие, что в конечном итоге приводит к передаче его российским военным, констатировал собеседник агентства. Уничтожены боевики, готовившиеся к нападению на Белгородскую областьВооруженные силы России ударами в ночь на четверг уничтожили в Харькове около 50 военнослужащих - в их числе боевики РДК* ("Русский добровольческий корпус", организация признана в РФ террористической и запрещена), готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область, и, возможно, иностранные летчики в институте ВВС имени Кожедуба, заявил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан. По его словам, в ночь на 28 марта подпольем в Харькове и области была зафиксирована серия ударов по военным объектам. "Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находились до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, самый удачный удар был нанесен по бывшему штабу ПВО, ранее - военная часть А1453, в момент удара там располагался украинский погранотряд. "По данным харьковского подполья, несколько десятков погибших. Некоторые были с нашивками РДК* и готовились к новой атаке на Белгородскую область", - сообщил Лебедев. В полночь один из ударов был нанесен в районе Харьковского аэрокосмического университета. "После прилета район около университета был оцеплен, подробности выясняются. Харьковское подполье имеет данные о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных", - рассказал координатор николаевского подполья. "В девять вечера и три ночи было несколько прилетов в Боровой, это юго-восток Харьковской области, изюмское направление. По сообщениям агентуры, было уничтожено подразделение, которое собирались ротировать на ЛБС, а также техника, буквально за два часа до прилета прибывшая в Боровую", - сообщил подпольщик. В Запорожье поражен состав с боеприпасами ВСУРоссийские войска нанесли удар по железнодорожному составу украинских войск с боеприпасами в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Минувшей ночью наши войска нанесли удар дронов-камикадзе "Герань" по железнодорожному составу ВСУ в районе одной из железнодорожных станций в черте города Запорожья", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен во время выгрузки вооружений и боеприпасов. "Как минимум разнесено два вагона. Долгое время была слышна вторичная детонация", - заметил Рогов "Нанесение удара позволит сорвать снабжение ВСУ на передовой линии фронта", - добавил он. Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что в Запорожье "была атакована транспортная инфраструктура". Мордвичеву вручили звезду герояМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Министр обороны РФ поздравил генерал-полковника Андрея Мордвичева, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", - сказали в ведомстве. Также Мордвичев был награжден генеральской шашкой. Брифинг МинобороныУкраинские войска за сутки потеряли до 680 человек в совокупности на всех направлениях, следует из сводки Минобороны России. На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на авдеевском и южно-донецком улучшено положение по переднему краю. Российскими подразделениями уничтожены 15 единиц бронетехники 13 орудий полевой артиллерии ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах. Средствами ПВО за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.* Террористическая организация, запрещенная в России

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https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

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