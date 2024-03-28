https://ria.ru/20240328/spetsoperatsiya-1936467830.html
Спецоперация, 28 марта: ВС подбили пятый американский Abrams
Спецоперация, 28 марта: ВС подбили пятый американский Abrams - РИА Новости, 28.03.2024
Спецоперация, 28 марта: ВС подбили пятый американский Abrams
Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T19:19
2024-03-28T19:19
2024-03-28T21:10
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донецкая народная республика
андрей мордвичев
андрей клычков
владимир рогов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873481073_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_95cd98796552775f7df0856b65cd8010.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства во время рабочей поездки в Торжок провел беседу с военными летчиками. "Если они поставят F-16... я думаю, что, и вы это понимаете как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет", - сказал Путин. Он подчеркнул, что, если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику - Россия будет их уничтожать. "Мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они не находились", - добавил президент. Киев перебрасывает под Часов Яр резервыВСУ перебрасывают под Часов Яр в ДНР личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Эксперт добавил, что в связи с этим трафик военных колон ВСУ в ДНР значительно вырос и идет практически круглосуточно. Со слов Марочко, военные колонны идут также в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и с убитыми, так называемым "грузом 200". Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске. Подбит пятый Abrams ВСУВоеннослужащие гвардейской бригады специального назначения, которым регулярно помогает Орловская область, в ходе наступления подбили американский танк Abrams в районе Авдеевки, сообщил губернатор области Андрей Клычков. Клычков уточнил, что американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося от Авдеевки наступления группировки "Центр". На кадрах видео, которым Клычков сопроводил сообщение, показано уничтожение танка летящим к нему дроном. В своей ежедневной сводке Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного "Абрамса" на авдеевском направлении – это уже пятый американский танк, подбитый в зоне СВО. Украинские военные не могут справиться с оружием НАТОУкраинские боевики в районе Работино в Запорожской области вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с боеприпасами, рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Ветер". "Данный пулемёт был нами получен в ходе боевых действий на захвате позиции в районе Работино. Он был брошен военнослужащими ВСУ, так как неисправен, у него находится в задержке затворная рама, он не мог эксплуатироваться дальше, в результате чего был оставлен", - сказал "Ветер", демонстрируя образец. Из-за нехватки боеприпасов и недостаточных знаний о вооружении, украинские солдаты не могут правильно использовать иностранное оружие, что в конечном итоге приводит к передаче его российским военным, констатировал собеседник агентства. Уничтожены боевики, готовившиеся к нападению на Белгородскую областьВооруженные силы России ударами в ночь на четверг уничтожили в Харькове около 50 военнослужащих - в их числе боевики РДК* ("Русский добровольческий корпус", организация признана в РФ террористической и запрещена), готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область, и, возможно, иностранные летчики в институте ВВС имени Кожедуба, заявил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан. По его словам, в ночь на 28 марта подпольем в Харькове и области была зафиксирована серия ударов по военным объектам. "Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находились до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется", - сказал собеседник агентства. По данным подполья, самый удачный удар был нанесен по бывшему штабу ПВО, ранее - военная часть А1453, в момент удара там располагался украинский погранотряд. "По данным харьковского подполья, несколько десятков погибших. Некоторые были с нашивками РДК* и готовились к новой атаке на Белгородскую область", - сообщил Лебедев. В полночь один из ударов был нанесен в районе Харьковского аэрокосмического университета. "После прилета район около университета был оцеплен, подробности выясняются. Харьковское подполье имеет данные о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных", - рассказал координатор николаевского подполья. "В девять вечера и три ночи было несколько прилетов в Боровой, это юго-восток Харьковской области, изюмское направление. По сообщениям агентуры, было уничтожено подразделение, которое собирались ротировать на ЛБС, а также техника, буквально за два часа до прилета прибывшая в Боровую", - сообщил подпольщик. В Запорожье поражен состав с боеприпасами ВСУРоссийские войска нанесли удар по железнодорожному составу украинских войск с боеприпасами в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. "Минувшей ночью наши войска нанесли удар дронов-камикадзе "Герань" по железнодорожному составу ВСУ в районе одной из железнодорожных станций в черте города Запорожья", - сказал Рогов. По его словам, удар нанесен во время выгрузки вооружений и боеприпасов. "Как минимум разнесено два вагона. Долгое время была слышна вторичная детонация", - заметил Рогов "Нанесение удара позволит сорвать снабжение ВСУ на передовой линии фронта", - добавил он. Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что в Запорожье "была атакована транспортная инфраструктура". Мордвичеву вручили звезду герояМинистр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в четверг в Минобороны РФ. "Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Министр обороны РФ поздравил генерал-полковника Андрея Мордвичева, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", - сказали в ведомстве. Также Мордвичев был награжден генеральской шашкой. Брифинг МинобороныУкраинские войска за сутки потеряли до 680 человек в совокупности на всех направлениях, следует из сводки Минобороны России. На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на авдеевском и южно-донецком улучшено положение по переднему краю. Российскими подразделениями уничтожены 15 единиц бронетехники 13 орудий полевой артиллерии ВСУ. Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах. Средствами ПВО за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства.* Террористическая организация, запрещенная в России
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https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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россия, часов яр, донецкая народная республика, андрей мордвичев, андрей клычков, владимир рогов, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Андрей Мордвичев, Андрей Клычков, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, НАТО
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Истребители F-16, даже если западные страны поставят их Украине, не смогут поменять ситуацию на поле боя, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во время рабочей поездки в Торжок
провел беседу с военными летчиками.
"Если они поставят F-16... я думаю, что, и вы это понимаете как никто другой, лучше других, это ситуацию на поле боя не поменяет", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что, если эти истребители будут стартовать с территории третьих стран, они станут легитимной целью для России. Кроме того, по словам президента, F-16 ждёт такая же судьба, как и другую поставленную Киеву
западную технику - Россия будет их уничтожать.
"Мы будем уничтожать их самолёты так же, как уничтожаем сегодня танки, бронемашины и другую технику, в том числе системы залпового огня. Конечно, если они будут применяться с аэродромов третьих стран, они для нас становятся легитимной целью, где бы они не находились", - добавил президент.
Киев перебрасывает под Часов Яр резервы
ВСУ
перебрасывают под Часов Яр в ДНР
личные резервы командования сухопутных войск для стабилизации линии боевого соприкосновения, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР
в отставке Андрей Марочко
.
Эксперт добавил, что в связи с этим трафик военных колон ВСУ в ДНР значительно вырос и идет практически круглосуточно. Со слов Марочко, военные колонны идут также в обратном направлении, но уже с разбитой техникой и с убитыми, так называемым "грузом 200".
Город Часов Яр находится в ДНР в 15 километрах к западу от Артемовска
. На прошлой неделе британская газета Times опубликовала рассказ офицера спецназа ВСУ о том, что ситуация в подконтрольном украинским силам городе Часов Яр плохая и ухудшается с каждым днем. В минувший понедельник глава ДНР Денис Пушилин
заявил, что российские военные продвигаются в районе Часов Яра, это позволяет говорить о возможности начать в обозримой перспективе восстановительные работы в Артемовске.
Военнослужащие гвардейской бригады специального назначения, которым регулярно помогает Орловская область
, в ходе наступления подбили американский танк Abrams в районе Авдеевки
, сообщил губернатор области Андрей Клычков
.
Клычков уточнил, что американский танк подбит в районе Бердычей в ходе продолжающегося от Авдеевки наступления группировки "Центр". На кадрах видео, которым Клычков сопроводил сообщение, показано уничтожение танка летящим к нему дроном.
В своей ежедневной сводке Минобороны РФ подтвердило уничтожение очередного "Абрамса" на авдеевском направлении – это уже пятый американский танк, подбитый в зоне СВО.
Украинские военные не могут справиться с оружием НАТО
Украинские боевики в районе Работино
в Запорожской области
вынуждены бросать иностранное вооружение из-за недостаточных навыков обращения с ним и проблем с боеприпасами, рассказал РИА Новости военнослужащий ВС РФ с позывным "Ветер".
"Данный пулемёт был нами получен в ходе боевых действий на захвате позиции в районе Работино. Он был брошен военнослужащими ВСУ, так как неисправен, у него находится в задержке затворная рама, он не мог эксплуатироваться дальше, в результате чего был оставлен", - сказал "Ветер", демонстрируя образец.
Из-за нехватки боеприпасов и недостаточных знаний о вооружении, украинские солдаты не могут правильно использовать иностранное оружие, что в конечном итоге приводит к передаче его российским военным, констатировал собеседник агентства.
Уничтожены боевики, готовившиеся к нападению на Белгородскую область
Вооруженные силы России ударами в ночь на четверг уничтожили в Харькове
около 50 военнослужащих - в их числе боевики РДК* ("Русский добровольческий корпус", организация признана в РФ террористической и запрещена), готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область, и, возможно, иностранные летчики в институте ВВС имени Кожедуба, заявил РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев
, ссылаясь на своих коллег-харьковчан.
По его словам, в ночь на 28 марта подпольем в Харькове и области была зафиксирована серия ударов по военным объектам.
"Зафиксировали попадание в институт ВВС имени Кожедуба. В институте ВВС находились до десятка иностранных летчиков, прибывших для консультаций украинских пилотов. Их судьба на данный момент выясняется", - сказал собеседник агентства.
По данным подполья, самый удачный удар был нанесен по бывшему штабу ПВО, ранее - военная часть А1453, в момент удара там располагался украинский погранотряд. "По данным харьковского подполья, несколько десятков погибших. Некоторые были с нашивками РДК* и готовились к новой атаке на Белгородскую область", - сообщил Лебедев.
В полночь один из ударов был нанесен в районе Харьковского аэрокосмического университета. "После прилета район около университета был оцеплен, подробности выясняются. Харьковское подполье имеет данные о том, что в здании университета находились военные, одетые в гражданскую форму. Передвигались они на машинах с военными номерами. Предварительно речь идет о гибели 20 военных, в том числе иностранных", - рассказал координатор николаевского подполья.
"В девять вечера и три ночи было несколько прилетов в Боровой, это юго-восток Харьковской области
, изюмское направление. По сообщениям агентуры, было уничтожено подразделение, которое собирались ротировать на ЛБС, а также техника, буквально за два часа до прилета прибывшая в Боровую", - сообщил подпольщик.
В Запорожье поражен состав с боеприпасами ВСУ
Российские войска нанесли удар по железнодорожному составу украинских войск с боеприпасами в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов
.
"Минувшей ночью наши войска нанесли удар дронов-камикадзе "Герань" по железнодорожному составу ВСУ в районе одной из железнодорожных станций в черте города Запорожья", - сказал Рогов.
По его словам, удар нанесен во время выгрузки вооружений и боеприпасов. "Как минимум разнесено два вагона. Долгое время была слышна вторичная детонация", - заметил Рогов
"Нанесение удара позволит сорвать снабжение ВСУ на передовой линии фронта", - добавил он.
Ранее в четверг украинское издание "Страна" сообщило, что в Запорожье "была атакована транспортная инфраструктура".
Мордвичеву вручили звезду героя
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву, который руководил взятием Авдеевки, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медаль "Золотая Звезда" командующему группировкой войск "Центр" генерал-полковнику Андрею Мордвичеву. Министр обороны РФ поздравил генерал-полковника Андрея Мордвичева, поблагодарил за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе", - сказали в ведомстве.
Также Мордвичев был награжден генеральской шашкой.
Украинские войска за сутки потеряли до 680 человек в совокупности на всех направлениях, следует из сводки Минобороны России. На донецком направлении российские военные заняли более выгодные рубежи, на авдеевском и южно-донецком улучшено положение по переднему краю. Российскими подразделениями уничтожены 15 единиц бронетехники 13 орудий полевой артиллерии ВСУ.
Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах. Средствами ПВО за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США
и Vampire чешского производства.
* Террористическая организация, запрещенная в России