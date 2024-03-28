ОДКБ проведет в 2024 году семь учений
Генсек ОДКБ Тасмагамбетов сообщил о планах провести в 2024 году семь учений
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоенная техника на учении "Взаимодействие" на полигоне Брестский в рамках совместных оперативно-стратегических учений войск ОДКБ "Боевое братство – 2023"
© Sputnik / Виктор Толочко
Военная техника на учении "Взаимодействие" на полигоне Брестский в рамках совместных оперативно-стратегических учений войск ОДКБ "Боевое братство – 2023". Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в этом году семь учений, в том числе совместные "Рубеж-2024", сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
"Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие – 2024", "Нерушимое братство – 2024", специальные учения "Поиск – 2024", "Эшелон – 2024", "Скала – 2024", "Кобальт – 2024", совместные учения "Рубеж – 2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, все мероприятия по данным направлениям будут проходить в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации – советом министров обороны и комитетом секретарей советов безопасности.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.