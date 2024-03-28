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ОДКБ проведет в 2024 году семь учений - РИА Новости, 28.03.2024
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07:22 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/odkb-1936297542.html
ОДКБ проведет в 2024 году семь учений
ОДКБ проведет в 2024 году семь учений - РИА Новости, 28.03.2024
ОДКБ проведет в 2024 году семь учений
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в этом году семь учений, в том числе совместные "Рубеж-2024", сообщил генеральный секретарь... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:22
2024-03-28T07:22
казахстан
таджикистан
россия
имангали тасмагамбетов
одкб
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в этом году семь учений, в том числе совместные "Рубеж-2024", сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. "Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие – 2024", "Нерушимое братство – 2024", специальные учения "Поиск – 2024", "Эшелон – 2024", "Скала – 2024", "Кобальт – 2024", совместные учения "Рубеж – 2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, все мероприятия по данным направлениям будут проходить в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации – советом министров обороны и комитетом секретарей советов безопасности. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20240328/odkb-1936296615.html
https://ria.ru/20240328/odkb-1936288668.html
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казахстан, таджикистан, россия, имангали тасмагамбетов, одкб
Казахстан, Таджикистан, Россия, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ
ОДКБ проведет в 2024 году семь учений

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов сообщил о планах провести в 2024 году семь учений

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкВоенная техника на учении "Взаимодействие" на полигоне Брестский в рамках совместных оперативно-стратегических учений войск ОДКБ "Боевое братство – 2023"
Военная техника на учении Взаимодействие на полигоне Брестский в рамках совместных оперативно-стратегических учений войск ОДКБ Боевое братство – 2023 - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Военная техника на учении "Взаимодействие" на полигоне Брестский в рамках совместных оперативно-стратегических учений войск ОДКБ "Боевое братство – 2023". Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в этом году семь учений, в том числе совместные "Рубеж-2024", сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
"Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие – 2024", "Нерушимое братство – 2024", специальные учения "Поиск – 2024", "Эшелон – 2024", "Скала – 2024", "Кобальт – 2024", совместные учения "Рубеж – 2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации
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По его словам, все мероприятия по данным направлениям будут проходить в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации – советом министров обороны и комитетом секретарей советов безопасности.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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КазахстанТаджикистанРоссияИмангали ТасмагамбетовОДКБ
 
 
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