https://ria.ru/20240328/odkb-1936297542.html

ОДКБ проведет в 2024 году семь учений

ОДКБ проведет в 2024 году семь учений - РИА Новости, 28.03.2024

ОДКБ проведет в 2024 году семь учений

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в этом году семь учений, в том числе совместные "Рубеж-2024", сообщил генеральный секретарь... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T07:22

2024-03-28T07:22

2024-03-28T07:22

казахстан

таджикистан

россия

имангали тасмагамбетов

одкб

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет в этом году семь учений, в том числе совместные "Рубеж-2024", сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. "Запланирована стратегическая командно-штабная тренировка объединенного штаба, секретариата и заинтересованных министерств и ведомств государств-членов ОДКБ, командно-штабные учения "Взаимодействие – 2024", "Нерушимое братство – 2024", специальные учения "Поиск – 2024", "Эшелон – 2024", "Скала – 2024", "Кобальт – 2024", совместные учения "Рубеж – 2024" на территории Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России. Это уже апробированные форматы учений в рамках реализации ключевых направлений работы организации", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, все мероприятия по данным направлениям будут проходить в соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности на 2024 год. Этот план был утвержден соответствующими уставными органами организации – советом министров обороны и комитетом секретарей советов безопасности. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20240328/odkb-1936296615.html

https://ria.ru/20240328/odkb-1936288668.html

казахстан

таджикистан

россия

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казахстан, таджикистан, россия, имангали тасмагамбетов, одкб