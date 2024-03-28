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Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации - РИА Новости, 28.03.2024
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07:06 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/odkb-1936296615.html
Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации
Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации - РИА Новости, 28.03.2024
Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации
Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является примером "мягкого союзничества", это ее сильная сторона, заявил генеральный секретарь ОДКБ... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T07:06
2024-03-28T07:06
армения
белоруссия
казахстан
имангали тасмагамбетов
одкб
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является примером "мягкого союзничества", это ее сильная сторона, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. "ОДКБ является особенной организацией в том числе и потому, что объединяет совершенно разные страны, большинство из которых реализует политику многовекторности. В этом смысле организация является примером так называемого "мягкого союзничества", и это мы считаем сильной стороной ОДКБ", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона". Он подчеркнул, что в деятельности на посту генсека организации ему необходимо заниматься постоянным поиском консенсуса на каждом этапе принятия решений, что зачастую бывает весьма и весьма непросто, учитывая и разность подходов к определенным вопросам, связанным с обеспечением безопасности, и ряд противоречий в двусторонних отношениях некоторых государств-членов организации. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
https://ria.ru/20240328/odkb-1936289451.html
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армения, белоруссия, казахстан, имангали тасмагамбетов, одкб
Армения, Белоруссия, Казахстан, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ
Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: организация является примером "мягкого союзничества"

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является примером "мягкого союзничества", это ее сильная сторона, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
«
"ОДКБ является особенной организацией в том числе и потому, что объединяет совершенно разные страны, большинство из которых реализует политику многовекторности. В этом смысле организация является примером так называемого "мягкого союзничества", и это мы считаем сильной стороной ОДКБ", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
Флаги стран-участников ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация
03:23
Он подчеркнул, что в деятельности на посту генсека организации ему необходимо заниматься постоянным поиском консенсуса на каждом этапе принятия решений, что зачастую бывает весьма и весьма непросто, учитывая и разность подходов к определенным вопросам, связанным с обеспечением безопасности, и ряд противоречий в двусторонних отношениях некоторых государств-членов организации.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации
03:04
 
АрменияБелоруссияКазахстанИмангали ТасмагамбетовОДКБ
 
 
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