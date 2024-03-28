https://ria.ru/20240328/odkb-1936296615.html

Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации

Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации - РИА Новости, 28.03.2024

Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является примером "мягкого союзничества", это ее сильная сторона, заявил генеральный секретарь ОДКБ... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T07:06

2024-03-28T07:06

2024-03-28T07:06

армения

белоруссия

казахстан

имангали тасмагамбетов

одкб

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750301052_0:0:3140:1767_1920x0_80_0_0_59c0107dd689d59246e81bbf83a85daa.jpg

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является примером "мягкого союзничества", это ее сильная сторона, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. "ОДКБ является особенной организацией в том числе и потому, что объединяет совершенно разные страны, большинство из которых реализует политику многовекторности. В этом смысле организация является примером так называемого "мягкого союзничества", и это мы считаем сильной стороной ОДКБ", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона". Он подчеркнул, что в деятельности на посту генсека организации ему необходимо заниматься постоянным поиском консенсуса на каждом этапе принятия решений, что зачастую бывает весьма и весьма непросто, учитывая и разность подходов к определенным вопросам, связанным с обеспечением безопасности, и ряд противоречий в двусторонних отношениях некоторых государств-членов организации. В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

https://ria.ru/20240328/odkb-1936289451.html

https://ria.ru/20240328/odkb-1936288668.html

армения

белоруссия

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, белоруссия, казахстан, имангали тасмагамбетов, одкб