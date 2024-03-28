Генсек ОДКБ назвал сильную сторону организации
Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: организация является примером "мягкого союзничества"
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является примером "мягкого союзничества", это ее сильная сторона, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
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"ОДКБ является особенной организацией в том числе и потому, что объединяет совершенно разные страны, большинство из которых реализует политику многовекторности. В этом смысле организация является примером так называемого "мягкого союзничества", и это мы считаем сильной стороной ОДКБ", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
Он подчеркнул, что в деятельности на посту генсека организации ему необходимо заниматься постоянным поиском консенсуса на каждом этапе принятия решений, что зачастую бывает весьма и весьма непросто, учитывая и разность подходов к определенным вопросам, связанным с обеспечением безопасности, и ряд противоречий в двусторонних отношениях некоторых государств-членов организации.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.