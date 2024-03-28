Армения не направляла заявления о выходе из ОДКБ, сообщил глава организации
Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: заявлений Армении о приостановке членства нет
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Армения в последнее время не участвует в работе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
В ОДКБ сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
"Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее, деятельность Организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
По его словам, секретариат ОДКБ работает в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами.
"Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении Организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе", - сказал генсек ОДКБ.
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