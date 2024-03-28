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Армения не направляла заявления о выходе из ОДКБ, сообщил глава организации - РИА Новости, 28.03.2024
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03:46 28.03.2024 (обновлено: 07:06 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/odkb-1936290056.html
Армения не направляла заявления о выходе из ОДКБ, сообщил глава организации
Армения не направляла заявления о выходе из ОДКБ, сообщил глава организации - РИА Новости, 28.03.2024
Армения не направляла заявления о выходе из ОДКБ, сообщил глава организации
Армения в последнее время не участвует в работе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но в секретариат из Еревана не поступало... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:46
2024-03-28T07:06
имангали тасмагамбетов
одкб
армения
ереван
белоруссия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Армения в последнее время не участвует в работе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. В ОДКБ сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. "Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее, деятельность Организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона". По его словам, секретариат ОДКБ работает в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами. "Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении Организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе", - сказал генсек ОДКБ.
https://ria.ru/20240328/odkb-1936289451.html
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имангали тасмагамбетов, одкб, армения, ереван, белоруссия
Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ, Армения, Ереван, Белоруссия
Армения не направляла заявления о выходе из ОДКБ, сообщил глава организации

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: заявлений Армении о приостановке членства нет

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Военнослужащий подразделения Вооруженных сил Армении, входящего в состав Коллективных миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Армения в последнее время не участвует в работе секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства, сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
В ОДКБ сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Флаги стран-участников ОДКБ - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Генсек ОДКБ рассказал, на что нацелена организация
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"Ереван действительно в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее, деятельность Организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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По его словам, секретариат ОДКБ работает в строгом соответствии с принятыми в организации регламентами и процедурами.
"Мы, разумеется, силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении Организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе", - сказал генсек ОДКБ.
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Имангали ТасмагамбетовОДКБАрменияЕреванБелоруссия
 
 
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