https://ria.ru/20240328/odkb-1936288668.html

Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации

Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации - РИА Новости, 28.03.2024

Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации

Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключена, потребность в военно-политическом союзничестве значительно... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T03:04

2024-03-28T03:04

2024-03-28T07:07

армения

белоруссия

казахстан

имангали тасмагамбетов

одкб

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключена, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. В ОДКБ сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. "Конечно, такая возможность (расширения - ред.) в принципе не исключена. Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Это закономерно и подтверждается историей. Тем более, что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия. Одними из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичную по характеру процедуру принятия решений в рамках организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона". Он не исключил, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать.

https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html

https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html

армения

белоруссия

казахстан

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армения, белоруссия, казахстан, имангали тасмагамбетов, одкб