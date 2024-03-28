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Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации - РИА Новости, 28.03.2024
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03:04 28.03.2024 (обновлено: 07:07 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/odkb-1936288668.html
Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации
Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации - РИА Новости, 28.03.2024
Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации
Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключена, потребность в военно-политическом союзничестве значительно... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T03:04
2024-03-28T07:07
армения
белоруссия
казахстан
имангали тасмагамбетов
одкб
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключена, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. В ОДКБ сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. "Конечно, такая возможность (расширения - ред.) в принципе не исключена. Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Это закономерно и подтверждается историей. Тем более, что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия. Одними из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичную по характеру процедуру принятия решений в рамках организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона". Он не исключил, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать.
https://ria.ru/20240312/odkb-1932469931.html
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армения, белоруссия, казахстан, имангали тасмагамбетов, одкб
Армения, Белоруссия, Казахстан, Имангали Тасмагамбетов, ОДКБ
Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации

Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: не исключена возможность расширения организации

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключена, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
В ОДКБ сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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"Конечно, такая возможность (расширения - ред.) в принципе не исключена. Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Это закономерно и подтверждается историей. Тем более, что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия. Одними из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичную по характеру процедуру принятия решений в рамках организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
Он не исключил, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать.
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АрменияБелоруссияКазахстанИмангали ТасмагамбетовОДКБ
 
 
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