Генсек ОДКБ не исключил возможность расширения организации
Генсек ОДКБ Тасмагамбетов: не исключена возможность расширения организации
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов
Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов. Архивное фото
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Возможность расширения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не исключена, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает, заявил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.
В ОДКБ сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Пашинян сообщил, в каком случае Армения выйдет из ОДКБ
12 марта, 12:14
"Конечно, такая возможность (расширения - ред.) в принципе не исключена. Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Это закономерно и подтверждается историей. Тем более, что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия. Одними из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичную по характеру процедуру принятия решений в рамках организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций", - сказал Тасмагамбетов в интервью журналу "Национальная оборона".
Он не исключил, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать.
МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
13 марта, 16:27