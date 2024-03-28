Рейтинг@Mail.ru
В ГД обратили внимание на модерацию в Telegram после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:15 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/moderatsiya-1936317405.html
В ГД обратили внимание на модерацию в Telegram после теракта в "Крокусе"
В ГД обратили внимание на модерацию в Telegram после теракта в "Крокусе" - РИА Новости, 28.03.2024
В ГД обратили внимание на модерацию в Telegram после теракта в "Крокусе"
Депутат Госдумы Антон Горелкин обратил внимание на слабую модерацию в Telegram, через который, по данным источника РИА Новости, вербовали совершивших теракт в... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T10:15
2024-03-28T10:15
теракт в "крокус сити холле"
россия
украина
брянская область
антон горелкин
павел дуров
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_0:0:5332:2999_1920x0_80_0_0_15f7cadf318343930805c64963b69af0.jpg
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин обратил внимание на слабую модерацию в Telegram, через который, по данным источника РИА Новости, вербовали совершивших теракт в "Крокус Сити Холле". Совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку сегодня мессенджер все чаще становится инструментом в руках террористов. "Интерес преступников к мессенджеру Telegram определяется недостаточным контролем за соблюдением внутренних правил платформы. При всех технологических преимуществах мессенджера именно работа службы модерации остается его слабым местом", - сказал Горелкин РИА Новости. Депутат отметил, что Павел Дуров недавно заявил, что для решения этой проблемы планирует задействовать некие инновации. "Считаю, что самое время продемонстрировать их в работе", - добавил парламентарий. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240327/zakharova-1936268033.html
https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
россия
украина
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152134/11/1521341131_346:0:5086:3555_1920x0_80_0_0_d7cd4e709bf78d3b66a1dd11a8e539ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, брянская область, антон горелкин, павел дуров, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Украина, Брянская область, Антон Горелкин, Павел Дуров, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность
В ГД обратили внимание на модерацию в Telegram после теракта в "Крокусе"

Депутат Горелкин заявил о слабой модерации в Telegram после теракта в "Крокусе"

© Depositphotos.com / inkytapeЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© Depositphotos.com / inkytape
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы Антон Горелкин обратил внимание на слабую модерацию в Telegram, через который, по данным источника РИА Новости, вербовали совершивших теракт в "Крокус Сити Холле".
Совершивших теракт в "Крокусе" вербовали через Telegram-канал афганского крыла запрещенной в России ИГ "Голос Хорасана", сообщил ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. По его словам, канал работал на аудиторию в Таджикистане, но уже удален.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Захарова высмеяла заявления Буданова* о Telegram
27 марта, 21:50
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее призвал Павла Дурова внимательней следить за Telegram, поскольку сегодня мессенджер все чаще становится инструментом в руках террористов.
"Интерес преступников к мессенджеру Telegram определяется недостаточным контролем за соблюдением внутренних правил платформы. При всех технологических преимуществах мессенджера именно работа службы модерации остается его слабым местом", - сказал Горелкин РИА Новости.
Депутат отметил, что Павел Дуров недавно заявил, что для решения этой проблемы планирует задействовать некие инновации. "Считаю, что самое время продемонстрировать их в работе", - добавил парламентарий.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Четверых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. Московский суд арестовал их, это Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов, им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина.
Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияУкраинаБрянская областьАнтон ГорелкинПавел ДуровВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала