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В Киргизии заявили о резком росте числа заболевших корью
В Киргизии заявили о резком росте числа заболевших корью - РИА Новости, 28.03.2024
В Киргизии заявили о резком росте числа заболевших корью
Число заболевших корью в Киргизии с начала года выросло до 6,5 тысяч, сообщили журналистам в четверг в республиканском центре иммунопрофилактики. РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T11:51
2024-03-28T11:51
2024-03-28T11:51
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БИШКЕК, 28 мар - РИА Новости. Число заболевших корью в Киргизии с начала года выросло до 6,5 тысяч, сообщили журналистам в четверг в республиканском центре иммунопрофилактики. Согласно статистическим данным, в 2021 году минздрав республики зафиксировал всего три случая кори, в 2022 году - один, а в 2023 - порядка 7 тысяч случаев, девять человек скончались от болезни. "На 25 марта 2024 года в стране зарегистрировано 6545 случаев кори", - отметил представитель центра. По его словам, активная циркуляция вируса продолжается в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях. "Высокий рост заболеваемости на данных территориях связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых лиц среди контактных. Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых", - уточнили в ведомстве. Для борьбы с всплеском заболеваемости минздрав усилил профилактические и противоэпидемиологические меры по борьбе с корью. "Усилена наверстывающая иммунизация против кори и краснухи в рамках плановой иммунизации краснушно-паротитно-коревой (КПК) вакциной. В рамках второго этапа кампании иммунизации в ответ на вспышку кори дополнительная иммунизация начнется по мере поступления дополнительных доз краснушно-коревой вакцины", - подчеркнули в центре. Как сообщали ранее представители центра, по состоянию на 5 марта медики выявили 4855 случаев кори в стране. Минздрав внес изменения в календарь профилактических прививок, сократив интервал между профилактической иммунизацией детей.
https://ria.ru/20231228/kor-1918616475.html
https://ria.ru/20231116/kor-1909959616.html
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здоровье - общество, киргизия, бишкек, джалал-абадская область
Здоровье - Общество, Киргизия, Бишкек, Джалал-Абадская область
В Киргизии заявили о резком росте числа заболевших корью
В Киргизии число заболевших корью в Киргизии выросло до 6,5 тысяч
БИШКЕК, 28 мар - РИА Новости. Число заболевших корью в Киргизии с начала года выросло до 6,5 тысяч, сообщили журналистам в четверг в республиканском центре иммунопрофилактики.
Согласно статистическим данным, в 2021 году минздрав республики зафиксировал всего три случая кори, в 2022 году - один, а в 2023 - порядка 7 тысяч случаев, девять человек скончались от болезни.
«
"На 25 марта 2024 года в стране зарегистрировано 6545 случаев кори", - отметил представитель центра.
По его словам, активная циркуляция вируса продолжается в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях.
"Высокий рост заболеваемости на данных территориях связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых лиц среди контактных. Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых", - уточнили в ведомстве.
Для борьбы с всплеском заболеваемости минздрав усилил профилактические и противоэпидемиологические меры по борьбе с корью.
"Усилена наверстывающая иммунизация против кори и краснухи в рамках плановой иммунизации краснушно-паротитно-коревой (КПК) вакциной. В рамках второго этапа кампании иммунизации в ответ на вспышку кори дополнительная иммунизация начнется по мере поступления дополнительных доз краснушно-коревой вакцины", - подчеркнули в центре.
Как сообщали ранее представители центра, по состоянию на 5 марта медики выявили 4855 случаев кори в стране. Минздрав внес изменения в календарь профилактических прививок, сократив интервал между профилактической иммунизацией детей.