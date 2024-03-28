https://ria.ru/20240328/kor-1936342462.html

В Киргизии заявили о резком росте числа заболевших корью

В Киргизии заявили о резком росте числа заболевших корью - РИА Новости, 28.03.2024

В Киргизии заявили о резком росте числа заболевших корью

Число заболевших корью в Киргизии с начала года выросло до 6,5 тысяч, сообщили журналистам в четверг в республиканском центре иммунопрофилактики. РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T11:51

2024-03-28T11:51

2024-03-28T11:51

здоровье - общество

киргизия

бишкек

джалал-абадская область

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БИШКЕК, 28 мар - РИА Новости. Число заболевших корью в Киргизии с начала года выросло до 6,5 тысяч, сообщили журналистам в четверг в республиканском центре иммунопрофилактики. Согласно статистическим данным, в 2021 году минздрав республики зафиксировал всего три случая кори, в 2022 году - один, а в 2023 - порядка 7 тысяч случаев, девять человек скончались от болезни. "На 25 марта 2024 года в стране зарегистрировано 6545 случаев кори", - отметил представитель центра. По его словам, активная циркуляция вируса продолжается в Бишкеке, Чуйской и Джалал-Абадской областях. "Высокий рост заболеваемости на данных территориях связан с организованными очагами, где происходит инфицирование восприимчивых лиц среди контактных. Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых", - уточнили в ведомстве. Для борьбы с всплеском заболеваемости минздрав усилил профилактические и противоэпидемиологические меры по борьбе с корью. "Усилена наверстывающая иммунизация против кори и краснухи в рамках плановой иммунизации краснушно-паротитно-коревой (КПК) вакциной. В рамках второго этапа кампании иммунизации в ответ на вспышку кори дополнительная иммунизация начнется по мере поступления дополнительных доз краснушно-коревой вакцины", - подчеркнули в центре. Как сообщали ранее представители центра, по состоянию на 5 марта медики выявили 4855 случаев кори в стране. Минздрав внес изменения в календарь профилактических прививок, сократив интервал между профилактической иммунизацией детей.

https://ria.ru/20231228/kor-1918616475.html

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киргизия

бишкек

джалал-абадская область

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здоровье - общество, киргизия, бишкек, джалал-абадская область