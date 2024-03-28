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"Россети" электрифицировали завод по производству молока в Ленобласти - РИА Новости, 28.03.2024
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Ленинградская область
Ленинградская область
 
17:46 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/elektrifikatsiya-1936447079.html
"Россети" электрифицировали завод по производству молока в Ленобласти
"Россети" электрифицировали завод по производству молока в Ленобласти - РИА Новости, 28.03.2024
"Россети" электрифицировали завод по производству молока в Ленобласти
"Россети Ленэнерго" присоединили к сетям животноводческий комплекс племзавода, который строится на юго-западе Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T17:46
2024-03-28T17:46
ленинградская область
ленинградская область
россия
лужский район
россети
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Россети Ленэнерго" присоединили к сетям животноводческий комплекс племзавода, который строится на юго-западе Ленинградской области, сообщает пресс-служба компании. Предприятие станет одной из крупнейших ферм на северо-западе России: здесь будут производить 130 тонн молока в день, создадут 250 рабочих мест. Потребителю выделили почти 2 МВт мощности, говорится в сообщении. Энергетики установили четыре комплектные трансформаторные подстанции, построили воздушные линии 10 кВ, смонтировали систему учета электроэнергии. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Осьмино", которая участвует в электроснабжении Лужского района, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что "Россети Ленэнерго" реализуется специальный проект "Зеленый коридор для фермера", нацеленный на поддержку местных производителей. В 2023 году компания подключила к сетям более 120 фермерских хозяйств, выдав им в общей сложности 8,8 МВт мощности.
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ленинградская область, россия, лужский район, россети
Ленинградская область , Ленинградская область, Россия, Лужский район, Россети

"Россети" электрифицировали завод по производству молока в Ленобласти

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСпециалисты ПАО "Россети"
Специалисты ПАО Россети - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Специалисты ПАО "Россети"
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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Россети Ленэнерго" присоединили к сетям животноводческий комплекс племзавода, который строится на юго-западе Ленинградской области, сообщает пресс-служба компании.
Предприятие станет одной из крупнейших ферм на северо-западе России: здесь будут производить 130 тонн молока в день, создадут 250 рабочих мест. Потребителю выделили почти 2 МВт мощности, говорится в сообщении.
Энергетики установили четыре комплектные трансформаторные подстанции, построили воздушные линии 10 кВ, смонтировали систему учета электроэнергии. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Осьмино", которая участвует в электроснабжении Лужского района, добавили в пресс-службе.
Там напомнили, что "Россети Ленэнерго" реализуется специальный проект "Зеленый коридор для фермера", нацеленный на поддержку местных производителей. В 2023 году компания подключила к сетям более 120 фермерских хозяйств, выдав им в общей сложности 8,8 МВт мощности.
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Ленинградская областьЛенинградская областьРоссияЛужский районРоссети
 
 
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