https://ria.ru/20240328/elektrifikatsiya-1936447079.html

"Россети" электрифицировали завод по производству молока в Ленобласти

"Россети" электрифицировали завод по производству молока в Ленобласти - РИА Новости, 28.03.2024

"Россети" электрифицировали завод по производству молока в Ленобласти

"Россети Ленэнерго" присоединили к сетям животноводческий комплекс племзавода, который строится на юго-западе Ленинградской области, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T17:46

2024-03-28T17:46

2024-03-28T17:46

ленинградская область

ленинградская область

россия

лужский район

россети

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МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. "Россети Ленэнерго" присоединили к сетям животноводческий комплекс племзавода, который строится на юго-западе Ленинградской области, сообщает пресс-служба компании. Предприятие станет одной из крупнейших ферм на северо-западе России: здесь будут производить 130 тонн молока в день, создадут 250 рабочих мест. Потребителю выделили почти 2 МВт мощности, говорится в сообщении. Энергетики установили четыре комплектные трансформаторные подстанции, построили воздушные линии 10 кВ, смонтировали систему учета электроэнергии. Источником питания стала подстанция 110 кВ "Осьмино", которая участвует в электроснабжении Лужского района, добавили в пресс-службе. Там напомнили, что "Россети Ленэнерго" реализуется специальный проект "Зеленый коридор для фермера", нацеленный на поддержку местных производителей. В 2023 году компания подключила к сетям более 120 фермерских хозяйств, выдав им в общей сложности 8,8 МВт мощности.

https://ria.ru/20240305/most-1931202272.html

ленинградская область

россия

лужский район

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Алёна Пава

ленинградская область, россия, лужский район, россети