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ООН: на Украине продолжают запугивать священников и верующих УПЦ - РИА Новости, 27.03.2024
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Религия
 
22:55 27.03.2024 (обновлено: 23:54 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/ukraina-1936273802.html
ООН: на Украине продолжают запугивать священников и верующих УПЦ
ООН: на Украине продолжают запугивать священников и верующих УПЦ - РИА Новости, 27.03.2024
ООН: на Украине продолжают запугивать священников и верующих УПЦ
В период с декабря 2023 года по февраль 2024 года священники и верующие Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться актам запугивания на... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T22:55
2024-03-27T23:54
религия
украина
оон
православная церковь украины (пцу)
винницкая область
вооруженные силы украины
черкассы
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. В период с декабря 2023 года по февраль 2024 года священники и верующие Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться актам запугивания на Украине, говорится в опубликованном докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)."Священнослужители и прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться запугиваниям в течение отчетного периода (декабрь 2023 года – февраль 2024 года – ред.). УВКПЧ зафиксировало шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы УПЦ, оправдывая свои действия решениями местных властей о регистрации новых религиозных общин Православной Церкви Украины (ПЦУ) по тому же адресу, что и существующие общины УПЦ", - сказано в документе.В УВКПЧ напоминают, что 28 декабря 2023 года группа лиц совершила нападение на Казанский храм в Винницкой области. По меньшей мере два человека, причастных к этому нападению, утверждали, что являются действующими военнослужащими ВСУ. "Присутствовавшие на месте сотрудники полиции не вмешивались", - отмечается в докладе. В январе произошло новое нападение на этот храм, в результате которого пострадали священник и прихожанин"УВКПЧ ранее сообщало об аналогичном случае в городе Черкассы Черкасской области 20 ноября 2023 года. В этом случае многочисленные жертвы и свидетели, опрошенные УВКПЧ, опознали в одном из нападавших военнослужащего ВСУ. С тех пор украинские власти возбудили уголовные дела по делам Черкасс и Ладыжина", - добавили в ООН.С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
https://ria.ru/20240318/ukraina-1934036085.html
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украина, оон, православная церковь украины (пцу), винницкая область, вооруженные силы украины, черкассы
Религия, Украина, ООН, Православная церковь Украины (ПЦУ), Винницкая область, Вооруженные силы Украины, Черкассы
ООН: на Украине продолжают запугивать священников и верующих УПЦ

ООН: на Украине продолжаются акты запугивания священников и верующих УПЦ

© Фото : СБУЗадержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ под Запорожьем
Задержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ под Запорожьем - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© Фото : СБУ
Задержание сотрудниками СБУ жены настоятеля храма УПЦ под Запорожьем. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. В период с декабря 2023 года по февраль 2024 года священники и верующие Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться актам запугивания на Украине, говорится в опубликованном докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).
«
"Священнослужители и прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться запугиваниям в течение отчетного периода (декабрь 2023 года – февраль 2024 года – ред.). УВКПЧ зафиксировало шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы УПЦ, оправдывая свои действия решениями местных властей о регистрации новых религиозных общин Православной Церкви Украины (ПЦУ) по тому же адресу, что и существующие общины УПЦ", - сказано в документе.
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В УВКПЧ напоминают, что 28 декабря 2023 года группа лиц совершила нападение на Казанский храм в Винницкой области. По меньшей мере два человека, причастных к этому нападению, утверждали, что являются действующими военнослужащими ВСУ. "Присутствовавшие на месте сотрудники полиции не вмешивались", - отмечается в докладе. В январе произошло новое нападение на этот храм, в результате которого пострадали священник и прихожанин
«
"УВКПЧ ранее сообщало об аналогичном случае в городе Черкассы Черкасской области 20 ноября 2023 года. В этом случае многочисленные жертвы и свидетели, опрошенные УВКПЧ, опознали в одном из нападавших военнослужащего ВСУ. С тех пор украинские власти возбудили уголовные дела по делам Черкасс и Ладыжина", - добавили в ООН.
С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.
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РелигияУкраинаООНПравославная церковь Украины (ПЦУ)Винницкая областьВооруженные силы УкраиныЧеркассы
 
 
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