https://ria.ru/20240327/ukraina-1936273802.html

ООН: на Украине продолжают запугивать священников и верующих УПЦ

ООН: на Украине продолжают запугивать священников и верующих УПЦ - РИА Новости, 27.03.2024

ООН: на Украине продолжают запугивать священников и верующих УПЦ

В период с декабря 2023 года по февраль 2024 года священники и верующие Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться актам запугивания на... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T22:55

2024-03-27T22:55

2024-03-27T23:54

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черкассы

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ЖЕНЕВА, 27 мар – РИА Новости. В период с декабря 2023 года по февраль 2024 года священники и верующие Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться актам запугивания на Украине, говорится в опубликованном докладе на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ)."Священнослужители и прихожане Украинской православной церкви (УПЦ) продолжали подвергаться запугиваниям в течение отчетного периода (декабрь 2023 года – февраль 2024 года – ред.). УВКПЧ зафиксировало шесть случаев в пяти регионах, когда группы людей силой врывались в храмы УПЦ, оправдывая свои действия решениями местных властей о регистрации новых религиозных общин Православной Церкви Украины (ПЦУ) по тому же адресу, что и существующие общины УПЦ", - сказано в документе.В УВКПЧ напоминают, что 28 декабря 2023 года группа лиц совершила нападение на Казанский храм в Винницкой области. По меньшей мере два человека, причастных к этому нападению, утверждали, что являются действующими военнослужащими ВСУ. "Присутствовавшие на месте сотрудники полиции не вмешивались", - отмечается в докладе. В январе произошло новое нападение на этот храм, в результате которого пострадали священник и прихожанин"УВКПЧ ранее сообщало об аналогичном случае в городе Черкассы Черкасской области 20 ноября 2023 года. В этом случае многочисленные жертвы и свидетели, опрошенные УВКПЧ, опознали в одном из нападавших военнослужащего ВСУ. С тех пор украинские власти возбудили уголовные дела по делам Черкасс и Ладыжина", - добавили в ООН.С 2022 года украинские власти ведут самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ: власти вводят государственные санкции в отношении представителей духовенства, организуют обыски в храмах, аресты духовенства, заводят уголовные дела, запрещают деятельность УПЦ в разных регионах страны, отбирают монастыри и храмы, пытаются отобрать у канонической Церкви Киево-Печерскую лавру и запретить саму УПЦ законодательно. На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о полной самостоятельности и независимости УПЦ от Московского патриархата.

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934036085.html

https://ria.ru/20240307/tserkov-1931843451.html

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украина, оон, православная церковь украины (пцу), винницкая область, вооруженные силы украины, черкассы