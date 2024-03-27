https://ria.ru/20240327/terakt-1936061913.html

Мужчина, которого искали спасшие сотни людей в "Крокусе" подростки, погиб

Мужчина, которого искали спасшие сотни людей в "Крокусе" подростки, погиб - РИА Новости, 27.03.2024

Мужчина, которого искали спасшие сотни людей в "Крокусе" подростки, погиб

Пропавший при теракте в "Крокусе" основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей в день трагедии, числится погибшим в списках МЧС. РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T01:02

2024-03-27T01:02

2024-03-27T02:11

теракт в "крокус сити холле"

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пропавший при теракте в "Крокусе" основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей в день трагедии, числится погибшим в списках МЧС.В день теракта в подмосковном "Крокусе" двое подростков Роман и Владислав спасли около сотни посетителей, выведя всех через запасные ходы на минус первом этаже. По их словам, в тот день на смену вышли 105 сотрудников. Уцелели все, но один человек — основатель и управляющий их студенческой организации Андрей Сыропятов — пропал. После трагедии подростки обратились к СМИ за помощью в поисках Сыропятова.Сыропятов числится в списках с именами погибших от МЧС России, которые обновились вечером 26 марта.

https://ria.ru/20240326/krokus-1936054720.html

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крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия