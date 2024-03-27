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Мужчина, которого искали спасшие сотни людей в "Крокусе" подростки, погиб - РИА Новости, 27.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
01:02 27.03.2024 (обновлено: 02:11 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/terakt-1936061913.html
Мужчина, которого искали спасшие сотни людей в "Крокусе" подростки, погиб
Мужчина, которого искали спасшие сотни людей в "Крокусе" подростки, погиб - РИА Новости, 27.03.2024
Мужчина, которого искали спасшие сотни людей в "Крокусе" подростки, погиб
Пропавший при теракте в "Крокусе" основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей в день трагедии, числится погибшим в списках МЧС. РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T01:02
2024-03-27T02:11
теракт в "крокус сити холле"
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пропавший при теракте в "Крокусе" основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей в день трагедии, числится погибшим в списках МЧС.В день теракта в подмосковном "Крокусе" двое подростков Роман и Владислав спасли около сотни посетителей, выведя всех через запасные ходы на минус первом этаже. По их словам, в тот день на смену вышли 105 сотрудников. Уцелели все, но один человек — основатель и управляющий их студенческой организации Андрей Сыропятов — пропал. После трагедии подростки обратились к СМИ за помощью в поисках Сыропятова.Сыропятов числится в списках с именами погибших от МЧС России, которые обновились вечером 26 марта.
https://ria.ru/20240326/krokus-1936054720.html
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крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Теракт в "Крокус Сити Холле", Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Мужчина, которого искали спасшие сотни людей в "Крокусе" подростки, погиб

Пропавший при теракте в "Крокусе" глава организации, спасшей сотни людей, погиб

© РИА НовостиФотография Андрея Сыропятова, пропавшего во время теракта в "Крокус Сити Холле"
Фотография Андрея Сыропятова, пропавшего во время теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости
Фотография Андрея Сыропятова, пропавшего во время теракта в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Пропавший при теракте в "Крокусе" основатель студенческой организации, участники которой спасли сотни людей в день трагедии, числится погибшим в списках МЧС.
В день теракта в подмосковном "Крокусе" двое подростков Роман и Владислав спасли около сотни посетителей, выведя всех через запасные ходы на минус первом этаже. По их словам, в тот день на смену вышли 105 сотрудников. Уцелели все, но один человек — основатель и управляющий их студенческой организации Андрей Сыропятов — пропал. После трагедии подростки обратились к СМИ за помощью в поисках Сыропятова.
Сыропятов числится в списках с именами погибших от МЧС России, которые обновились вечером 26 марта.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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