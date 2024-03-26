https://ria.ru/20240326/spisok-1936033273.html

МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе"

МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе"

МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле". РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:07

2024-03-26T20:07

2024-03-26T21:20

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".По состоянию на 20:00 мск в перечне числятся 120 человек.Ранее сегодня первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда сообщил, что спасатели завершили поисковые работы на месте теракта.Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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