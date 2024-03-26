МЧС опубликовало новый список погибших в "Крокусе"
МЧС расширило список погибших в "Крокус Сити Холле" до 120 имен
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГорящий концертный зал "Крокус Сити Холл", где произошел теракт
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в "Крокус Сити Холле".
По состоянию на 20:00 мск в перечне числятся 120 человек.
Ранее сегодня первый замначальника ГУ МЧС по Подмосковью Александр Перегуда сообщил, что спасатели завершили поисковые работы на месте теракта.
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор из автоматов. Также они устроили поджоги в нескольких местах, в результате обвалилась крыша и полностью выгорел зрительный зал.
По данным СК, погибли 139 человек, из них 40 — от огнестрельных ранений, пострадали 182.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Исполнителей задержали ранним утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана. Они двигались на машине в сторону границы. Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая. В общей сложности по делу задержали 11 человек.