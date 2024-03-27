https://ria.ru/20240327/migranty-1936213954.html

В Госдуме обсудят сокращение срока пребывания в России иностранцев без визы

В Госдуме обсудят сокращение срока пребывания в России иностранцев без визы - РИА Новости, 27.03.2024

В Госдуме обсудят сокращение срока пребывания в России иностранцев без визы

Законопроект, сокращающий срок пребывания иностранного гражданина в РФ без визы суммарно до 90 суток в течение года, будет обсуждаться в рамках рабочей группы... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T17:14

2024-03-27T17:14

2024-03-27T17:14

здоровье - общество

россия

ирина яровая

вячеслав володин

госдума рф

единая россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774357823_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_ca4f54ebae3cc52337c88d49b718a62f.jpg

МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Законопроект, сокращающий срок пребывания иностранного гражданина в РФ без визы суммарно до 90 суток в течение года, будет обсуждаться в рамках рабочей группы по миграционной политике в Госдуме, рассказал РИА Новости автор этой инициативы, депутат ГД Александр Спиридонов ("Единая Россия"). Ранее спикер ГД Вячеслав Володин поручил создать рабгруппу по миграционной политике во главе с вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой. "Законопроект о мигрантах планируем рассмотреть в рамках рабочей группы по миграционной политике Яровой", - сказал агентству Спиридонов. Как пояснял автор инициативы журналистам, изменения вносятся в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного года, за исключением случаев, предусмотренных соответствующим законом, а также в случае, если такой срок не продлён в соответствии с законодательством. В настоящее время по миграционным правилам иностранные граждане без визы могут пребывать в России не более чем в течение 90 дней суммарно в каждом 180-дневном периоде.

https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html

https://ria.ru/20240326/migranty-1936056372.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф, единая россия