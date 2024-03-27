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В Госдуме обсудят сокращение срока пребывания в России иностранцев без визы - РИА Новости, 27.03.2024
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17:14 27.03.2024
https://ria.ru/20240327/migranty-1936213954.html
В Госдуме обсудят сокращение срока пребывания в России иностранцев без визы
В Госдуме обсудят сокращение срока пребывания в России иностранцев без визы - РИА Новости, 27.03.2024
В Госдуме обсудят сокращение срока пребывания в России иностранцев без визы
Законопроект, сокращающий срок пребывания иностранного гражданина в РФ без визы суммарно до 90 суток в течение года, будет обсуждаться в рамках рабочей группы... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T17:14
2024-03-27T17:14
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Законопроект, сокращающий срок пребывания иностранного гражданина в РФ без визы суммарно до 90 суток в течение года, будет обсуждаться в рамках рабочей группы по миграционной политике в Госдуме, рассказал РИА Новости автор этой инициативы, депутат ГД Александр Спиридонов ("Единая Россия"). Ранее спикер ГД Вячеслав Володин поручил создать рабгруппу по миграционной политике во главе с вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой. "Законопроект о мигрантах планируем рассмотреть в рамках рабочей группы по миграционной политике Яровой", - сказал агентству Спиридонов. Как пояснял автор инициативы журналистам, изменения вносятся в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного года, за исключением случаев, предусмотренных соответствующим законом, а также в случае, если такой срок не продлён в соответствии с законодательством. В настоящее время по миграционным правилам иностранные граждане без визы могут пребывать в России не более чем в течение 90 дней суммарно в каждом 180-дневном периоде.
https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html
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здоровье - общество, россия, ирина яровая, вячеслав володин, госдума рф, единая россия
Здоровье - Общество, Россия, Ирина Яровая, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме обсудят сокращение срока пребывания в России иностранцев без визы

В ГД обсудят сокращение срока пребывания в РФ безвизовых мигрантов до 90 суток

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетители многофункционального миграционного центра в Москве
Посетители многофункционального миграционного центра в Москве - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетители многофункционального миграционного центра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Законопроект, сокращающий срок пребывания иностранного гражданина в РФ без визы суммарно до 90 суток в течение года, будет обсуждаться в рамках рабочей группы по миграционной политике в Госдуме, рассказал РИА Новости автор этой инициативы, депутат ГД Александр Спиридонов ("Единая Россия").
Ранее спикер ГД Вячеслав Володин поручил создать рабгруппу по миграционной политике во главе с вице-спикером нижней палаты Ириной Яровой.
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"Законопроект о мигрантах планируем рассмотреть в рамках рабочей группы по миграционной политике Яровой", - сказал агентству Спиридонов.
Как пояснял автор инициативы журналистам, изменения вносятся в законы "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ", согласно которым срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение одного года, за исключением случаев, предусмотренных соответствующим законом, а также в случае, если такой срок не продлён в соответствии с законодательством.
В настоящее время по миграционным правилам иностранные граждане без визы могут пребывать в России не более чем в течение 90 дней суммарно в каждом 180-дневном периоде.
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