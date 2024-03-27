https://ria.ru/20240327/dannye-1936267254.html
Данные о смерти кого-то из фигурантов по "Крокусу" не являются достоверными
Данные о смерти кого-то из фигурантов по "Крокусу" не являются достоверными - РИА Новости, 27.03.2024
Данные о смерти кого-то из фигурантов по "Крокусу" не являются достоверными
Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" в Подмосковье не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости ответственный секретарь РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T21:45
2024-03-27T21:45
2024-03-27T21:46
теракт в "крокус сити холле"
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происшествия
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алексей мельников
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" в Подмосковье не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что двое из арестованных по делу о теракте в "Крокусе" якобы скончались в СИЗО."На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях", - сказал правозащитник.Мельников добавил, что террористов до конца жизни ждёт нахождение в "гробу" (камера 4-6 кв.м.), передвигаться они будут только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать."Пожизненное — это страшно, я видел людей на пожизненном, большинство просят о скорой смерти. После колонии их ждёт захоронение в безымянной могиле, божий суд и вечные муки ада", - сказал он.Мельников также высказался против смертной казни."Для меня самым главным аргументом является то, что кто-то должен взять на себя грех", - добавил он.
https://ria.ru/20240327/terrorist-1936206341.html
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москва, происшествия, московская область (подмосковье), россия, алексей мельников, крокус, онк
Теракт в "Крокус Сити Холле", Москва, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, Алексей Мельников, Крокус, ОНК
Данные о смерти кого-то из фигурантов по "Крокусу" не являются достоверными
ОНК: данные о смерти кого-то из фигурантов по "Крокусу" не являются достоверными
МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Сообщения о смерти кого-то из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" в Подмосковье не соответствуют действительности, сообщил РИА Новости ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ РФ Алексей Мельников.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что двое из арестованных по делу о теракте в "Крокусе" якобы скончались в СИЗО.
«
"На данный момент сообщения об их местоположении и смерти кого-либо из задержанных не соответствуют действительности. Могу лишь сказать, что они в разных учреждениях", - сказал правозащитник.
Мельников добавил, что террористов до конца жизни ждёт нахождение в "гробу" (камера 4-6 кв.м.), передвигаться они будут только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать.
"Пожизненное — это страшно, я видел людей на пожизненном, большинство просят о скорой смерти. После колонии их ждёт захоронение в безымянной могиле, божий суд и вечные муки ада", - сказал он.
Мельников также высказался против смертной казни.
«
"Для меня самым главным аргументом является то, что кто-то должен взять на себя грех", - добавил он.