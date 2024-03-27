https://ria.ru/20240327/dagestan-1936102167.html

В Дагестане задержали участника нападения на псковских десантников

В Дагестане задержали участника нападения на псковских десантников - РИА Новости, 27.03.2024

В Дагестане задержали участника нападения на псковских десантников

Силовики задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщили журналистам... РИА Новости, 27.03.2024

2024-03-27T10:18

2024-03-27T10:18

2024-03-27T10:27

республика дагестан

происшествия

хасавюртовский район

шамиль басаев

шатойский район

следственный комитет россии (ск рф)

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. "По подозрению в совершении отмеченных преступлений задержан еще один член банды, причастный к нападению, – уроженец республики Дагестан Ислам Бациев. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений… "вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего", - сказали в ведомстве. Фигурант уже арестован. "Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", - подчеркнули в ведомстве. Как уточняет ФСБ, Бациев 1977 года рождения был задержан 20 марта в селе Байрамаул Хасавюртовского района. "В ближайшее время Бациеву будет предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 (посягательство на жизнь военнослужащего) УК России", - добавили в службе. Ранее установлена причастность 43 фигурантов, из них 24 уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих, еще пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении восьми лиц уголовные дела рассматриваются судами. Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.

https://ria.ru/20230526/zaderzhanie-1874258919.html

https://ria.ru/20221011/basaev-1823061353.html

https://ria.ru/20230420/srok-1866565942.html

хасавюртовский район

шатойский район

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Влада Копылова

республика дагестан, происшествия, хасавюртовский район, шамиль басаев, шатойский район, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)