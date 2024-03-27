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В Дагестане задержали участника нападения на псковских десантников - РИА Новости, 27.03.2024
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10:18 27.03.2024 (обновлено: 10:27 27.03.2024)
https://ria.ru/20240327/dagestan-1936102167.html
В Дагестане задержали участника нападения на псковских десантников
В Дагестане задержали участника нападения на псковских десантников - РИА Новости, 27.03.2024
В Дагестане задержали участника нападения на псковских десантников
Силовики задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщили журналистам... РИА Новости, 27.03.2024
2024-03-27T10:18
2024-03-27T10:27
республика дагестан
происшествия
хасавюртовский район
шамиль басаев
шатойский район
следственный комитет россии (ск рф)
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ. "По подозрению в совершении отмеченных преступлений задержан еще один член банды, причастный к нападению, – уроженец республики Дагестан Ислам Бациев. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений… "вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего", - сказали в ведомстве. Фигурант уже арестован. "Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", - подчеркнули в ведомстве. Как уточняет ФСБ, Бациев 1977 года рождения был задержан 20 марта в селе Байрамаул Хасавюртовского района. "В ближайшее время Бациеву будет предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 (посягательство на жизнь военнослужащего) УК России", - добавили в службе. Ранее установлена причастность 43 фигурантов, из них 24 уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих, еще пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении восьми лиц уголовные дела рассматриваются судами. Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов. Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника. За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
https://ria.ru/20230526/zaderzhanie-1874258919.html
https://ria.ru/20221011/basaev-1823061353.html
https://ria.ru/20230420/srok-1866565942.html
хасавюртовский район
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республика дагестан, происшествия, хасавюртовский район, шамиль басаев, шатойский район, следственный комитет россии (ск рф), чеченская республика (чечня)
Республика Дагестан, Происшествия, Хасавюртовский район, Шамиль Басаев, Шатойский район, Следственный комитет России (СК РФ), Чеченская республика (Чечня)
В Дагестане задержали участника нападения на псковских десантников

В Дагестане задержан участник нападения на псковских десантников в 2000 году

© ЦОС ФСБ РоссииСотрудники ФСБ во время задержания члена бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. Кадр видео
Сотрудники ФСБ во время задержания члена бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. Кадр видео
© ЦОС ФСБ России
Сотрудники ФСБ во время задержания члена бандформирований Шамиля Басаева и Хаттаба. Кадр видео
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МОСКВА, 27 мар - РИА Новости. Силовики задержали еще одного участника нападения на псковских десантников в 2000 году в Чечне, в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщили журналистам в пресс-службе СК РФ.
"По подозрению в совершении отмеченных преступлений задержан еще один член банды, причастный к нападению, – уроженец республики Дагестан Ислам Бациев. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении преступлений… "вооруженный мятеж, участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащего", - сказали в ведомстве.
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Фигурант уже арестован. "Следствием устанавливается роль и конкретные действия, совершенные подозреваемым в ходе произошедшего нападения, проверяется его причастность к совершению иных преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом", - подчеркнули в ведомстве.
Как уточняет ФСБ, Бациев 1977 года рождения был задержан 20 марта в селе Байрамаул Хасавюртовского района. "В ближайшее время Бациеву будет предъявлено обвинение по статьям 209 (бандитизм), 279 (вооруженный мятеж), 317 (посягательство на жизнь военнослужащего) УК России", - добавили в службе.
Ранее установлена причастность 43 фигурантов, из них 24 уже осуждены за участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих, еще пятеро объявлены в розыск. В отношении двух фигурантов уголовное преследование прекращено в связи с их смертью – они были ликвидированы при оказании вооружённого сопротивления. В отношении восьми лиц уголовные дела рассматриваются судами.
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Псковские десантники погибли в 2000 году в Шатойском районе Чечни в бою с многократно превосходящими силами боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба. Это один из самых трагических эпизодов контртеррористических операций на Северном Кавказе 1999-2000 годов.
Во время боя, продолжавшегося с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих 6-й роты, заняв господствующую высоту, выдержали нападения выходящей из окружения группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 десантника.
За мужество 22 десантникам было присвоено звание Героя России, из них 21 - посмертно. Орденом Мужества награждены 68 солдат и офицеров, 63 из них - посмертно.
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Республика ДагестанПроисшествияХасавюртовский районШамиль БасаевШатойский районСледственный комитет России (СК РФ)Чеченская республика (Чечня)
 
 
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