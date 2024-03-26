https://ria.ru/20240326/zapret-1935959165.html

В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси

В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси - РИА Новости, 26.03.2024

В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, запрещающий иностранцам, работающим по патентам, торговать алкоголем и работать водителями... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:39

2024-03-26T16:39

2024-03-26T16:39

новгородская область

казахстан

армения

андрей никитин (политик)

евразийский экономический союз

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, запрещающий иностранцам, работающим по патентам, торговать алкоголем и работать водителями автобусов и такси, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что документ принят в целях урегулирования рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан Российской Федерации, стабилизации миграционной ситуации, снижения рисков возникновения межнациональных конфликтов, предупреждения преступлений в сфере миграционного законодательства, а также преступлений экстремистской и террористической направленности на территории Новгородской области с учетом рекомендации УМВД региона. "Запрет устанавливается на приём на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что иностранцам запрещено заниматься розничной торговлей алкоголем (включая пиво) и табачными изделиями в специализированных магазинах, заниматься регулярными перевозками пассажиров в автобусах, работать в такси. Соответствующим работодателям необходимо до 26 июня уволить иностранных граждан, работающих по патентам. Уведомить их об увольнении необходимо в соответствии с трудовым законодательством за два месяца. Запрет не распространяется на иностранных граждан, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание, выданное в регионе. А также на иностранцев, являющихся гражданами стран-членов Евразийского экономического союза (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия), которые вправе трудиться в России без разрешительных документов. Несоблюдение работодателем установленных ограничений влечет административный штраф.

https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html

https://ria.ru/20240325/migranty-1935586253.html

новгородская область

казахстан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новгородская область, казахстан, армения, андрей никитин (политик), евразийский экономический союз