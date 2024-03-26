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В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси - РИА Новости, 26.03.2024
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16:39 26.03.2024
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В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси
В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси - РИА Новости, 26.03.2024
В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, запрещающий иностранцам, работающим по патентам, торговать алкоголем и работать водителями... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:39
2024-03-26T16:39
новгородская область
казахстан
армения
андрей никитин (политик)
евразийский экономический союз
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, запрещающий иностранцам, работающим по патентам, торговать алкоголем и работать водителями автобусов и такси, сообщила пресс-служба правительства региона. Уточняется, что документ принят в целях урегулирования рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан Российской Федерации, стабилизации миграционной ситуации, снижения рисков возникновения межнациональных конфликтов, предупреждения преступлений в сфере миграционного законодательства, а также преступлений экстремистской и террористической направленности на территории Новгородской области с учетом рекомендации УМВД региона. "Запрет устанавливается на приём на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", - говорится в сообщении. Отмечается, что иностранцам запрещено заниматься розничной торговлей алкоголем (включая пиво) и табачными изделиями в специализированных магазинах, заниматься регулярными перевозками пассажиров в автобусах, работать в такси. Соответствующим работодателям необходимо до 26 июня уволить иностранных граждан, работающих по патентам. Уведомить их об увольнении необходимо в соответствии с трудовым законодательством за два месяца. Запрет не распространяется на иностранных граждан, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание, выданное в регионе. А также на иностранцев, являющихся гражданами стран-членов Евразийского экономического союза (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия), которые вправе трудиться в России без разрешительных документов. Несоблюдение работодателем установленных ограничений влечет административный штраф.
https://ria.ru/20240326/migranty-1935858773.html
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новгородская область, казахстан, армения, андрей никитин (политик), евразийский экономический союз
Новгородская область, Казахстан, Армения, Андрей Никитин (политик), Евразийский экономический союз
В Новгородской области иностранцам запретили работать в такси

Новгородская область запретила иностранцам работать водителями автобусов и такси

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЯндекс Такси
Яндекс Такси - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин подписал указ, запрещающий иностранцам, работающим по патентам, торговать алкоголем и работать водителями автобусов и такси, сообщила пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что документ принят в целях урегулирования рынка труда и приоритетного трудоустройства граждан Российской Федерации, стабилизации миграционной ситуации, снижения рисков возникновения межнациональных конфликтов, предупреждения преступлений в сфере миграционного законодательства, а также преступлений экстремистской и террористической направленности на территории Новгородской области с учетом рекомендации УМВД региона.
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"Запрет устанавливается на приём на работу иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иностранцам запрещено заниматься розничной торговлей алкоголем (включая пиво) и табачными изделиями в специализированных магазинах, заниматься регулярными перевозками пассажиров в автобусах, работать в такси. Соответствующим работодателям необходимо до 26 июня уволить иностранных граждан, работающих по патентам. Уведомить их об увольнении необходимо в соответствии с трудовым законодательством за два месяца.
Запрет не распространяется на иностранных граждан, имеющих вид на жительство или разрешение на временное проживание, выданное в регионе. А также на иностранцев, являющихся гражданами стран-членов Евразийского экономического союза (Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия), которые вправе трудиться в России без разрешительных документов. Несоблюдение работодателем установленных ограничений влечет административный штраф.
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