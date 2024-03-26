https://ria.ru/20240326/zapad-1935723025.html

"Чисто английское самоубийство". Зачем на Западе решили судиться с Богом

"Чисто английское самоубийство". Зачем на Западе решили судиться с Богом - РИА Новости, 26.03.2024

"Чисто английское самоубийство". Зачем на Западе решили судиться с Богом

Очередные законодательные изменения способны перевернуть в Соединенном Королевстве все с ног на голову. Отныне грозный ярлык "враг государства" или "разрушитель РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:00

2024-03-26T08:04

религия

шотландия

лондон

великобритания

риши сунак

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости, Сергей Проскурин. Очередные законодательные изменения способны перевернуть в Соединенном Королевстве все с ног на голову. Отныне грозный ярлык "враг государства" или "разрушитель основ общества" можно получить всего-навсего за традиционализм. О правовом парадоксе — в материале РИА Новости.Вы — уголовникиВласти Шотландии, видимо, решили по-особенному отпраздновать всемирный День дураков. Розыгрыш — новый закон "О преступлениях на почве ненависти" — готовили целых четыре года. И уже 1 апреля он должен вступить в силу.По сути, это расширенная и модернизированная, как пояснили в правительстве, версия прежнего документа, принятого в 1986-м. Но дьявол, как известно, в деталях.В частности, предусмотрели уголовную ответственность за угрожающее или оскорбительное поведение, дискриминацию на основании сексуальной ориентации, трансгендерной идентичности или вариаций половых признаков.Еще летом 2020-го, когда парламент окончательно утвердил закон, развернулась ожесточенная общественная дискуссия. Католические епископы Шотландии в официальном заявлении отметили: подобный правовой акт приведет к "цензуре вероучения", а Библия и катехизис превратятся в "подстрекательские материалы"."Понимание католической церковью человеческой личности, включая веру в то, что пол и гендер не являются текучими и изменчивыми, может вступить в противоречие с законом", — указали, в частности, епископы.Годом позже католики уже на уровне парламентской канцелярии вновь озвучили свои тревоги: в документе нет никаких гарантий для христиан, свободного выражения их взглядов на сексуальную ориентацию и гендерную идентичность. Реакции не последовало.Лишь недавно в тексте добавили туманную формулировку: "Поведение или материалы не должны рассматриваться как угрожающие или оскорбительные только на том основании, что они включают в себя <...> критику или выражение неприязни <…> по отношению к <...> религиозным верованиям или практикам". Это уточнение явно не в пользу верующих.Кроме того, шотландское правительство машет, как красной тряпкой, отчетом за 2023-й. В нем черным по белому написано: почти половина (47 процентов) всех жалоб о преступлениях на почве ненависти и религии в стране была на католиков.Естественно, как при таком раскладе не прибегнуть к санкциям. Тем более что потенциальных правонарушителей немало: в Шотландии католиков примерно 14 процентов. Столько же — по Великобритании в целом.Повтори, если уверенШотландия — хоть и автономия в составе Королевства, но действует, видимо, с оглядкой на "большого брата". Ведь дату вступления в силу нового закона определили совсем недавно. Как раз после того, как из Лондона долетели отголоски важного разговора.Стоя у резиденции на Даунинг-стрит 1 марта, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил: британская демократия находится под угрозой со стороны экстремистских сил, в том числе исламистов и праворадикальных движений.Уже спустя две недели кабинет Сунака обнародовал новое определение грозного явления. Отныне экстремизм — это "пропаганда или продвижение идеологии, основанной на насилии, ненависти или нетерпимости", которая направлена на "отрицание или уничтожение основных прав и свобод других лиц".В предыдущей официальной формулировке 2011 года говорилось об "активном противодействии" британским ценностям. Теперь же акцент сдвинули с практики на теорию. В ближайшее время составят список экстремистских организаций. И хотя правительство уточнило, что их не запретят (прекратится лишь финансирование), команду Сунака уже обвинили в разжигании религиозной ненависти.В частности, в исламофобии. Министр жилищно-коммунального хозяйства, общин и местного самоуправления Майкл Гоув — на его плечи легла задача сформировать топ-лист — недолго думая, назвал в числе первых претендентов несколько ультраправых и мусульманских правозащитных организаций."Мусульманская ассоциация Британии", которая является британским филиалом "Братьев-мусульман"*, и другие группы, такие как "Кейдж" и "Менд" ("Мусульманское взаимодействие и развитие". — Прим. ред.), вызывают беспокойство исламистскими убеждениями", — сказал Гоув на заседании палаты общин.В ответ правозащитники потребовали от министра, если тот уверен в своих взглядах, публично повторить их. Но уже вне стен парламента — так его можно будет привлечь к суду за клевету. Генеральный секретарь "Мусульманского совета Великобритании" Зара Мохаммед в беседе с журналистами сообщила, что консультировалась с юристами по этому вопросу и "открыта для рассмотрения группового иска".Саму инициативу кабинета Сунака она назвала "недемократической" и "потенциально незаконной". В свою очередь, в Национальном совете мечетей и имамов обратили внимание на другой подводный камень: субъективность правительства в этом вопросе приведет к тому, что реальные экстремисты попросту уйдут в подполье.Непоправимый вредВозмущению мусульман есть чисто политическое объяснение. И мартовская речь Сунака, и последующее формирование "списка неблагонадежных" вызваны чередой протестов на фоне обострения арабо-израильского конфликта.В Лондоне только в конце января задержали десять сторонников Палестины. Всего же в королевстве с 7 октября зарегистрировано свыше четырех тысяч антисемитских инцидентов. В стране, где ислам исповедуют пять процентов населения (около четырех миллионов человек), пропалестинских акций очень много.К тому же действующему премьеру уже дышит в спину лидер Рабочей партии Джордж Гэллоуэй. Социалист и защитник мусульман одержал победу на довыборах в графстве Манчестер.Куда опаснее то, что нынешняя затея правительства нависнет дамокловым мечом и над представителями других традиционных конфессий. Те уже вовсю бьют тревогу."Христиане, выступающие против абортов, могут рассматриваться как противники предполагаемого "фундаментального права" на аборт. <…> Христиане, не одобряющие однополые "браки", — как желающие "отрицать или уничтожать фундаментальные права и свободы других", — предупредили в крупнейшей в королевстве христианской правозащитной организации Christian Concern.Общественники также указали на первые тревожные звонки, в частности громкий случай школьного капеллана Бернарда Рэндалла в 2021-м. После открытого урока, на который пришли представители ЛГБТ**, он призвал учеников думать собственной головой. Через неделю преподобного уволили. А затем делом занялось Министерство надзора за борьбой с терроризмом. Или история учительницы Светланы Пауэлл: она лишилась работы за то, что сказала "Бог любит тебя" ученице-лесбиянке."Абсурдно, что христиан могут считать экстремистами за то, что они верят в настоящий брак или выступают за жизнь", — возмущается исполнительный директор Christian Concern Андреа Уильямс.Наконец, в более чем дипломатичном ключе выступил глава Англиканской церкви архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Новое определение, отметил он, может навредить тому, что все очень ценят в старой доброй Англии, — балансу "сильной свободы слова и способности решительно не соглашаться".* Террористическая группировка, запрещенная в России.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240307/ukraina-1931494570.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

шотландия, лондон, великобритания, риши сунак, аналитика - религия и мировоззрение