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В Башкирии мужчина попал в психушку после курения вейпа
В Башкирии мужчина попал в психушку после курения вейпа - РИА Новости, 26.03.2024
В Башкирии мужчина попал в психушку после курения вейпа
о жителе региона, который, будучи заядлым курильщиком вейпа, в остром психическом состоянии был госпитализирован в психиатрическую больницу. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:30
2024-03-26T09:30
2024-03-26T09:30
минздрав башкирии
происшествия
республика башкортостан
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УФА, 26 мар – РИА Новости. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал в своем Telegram-канале о жителе региона, который, будучи заядлым курильщиком вейпа, в остром психическом состоянии был госпитализирован в психиатрическую больницу. "В Республиканскую клиническую психиатрическую больницу поступил мужчина в остром психическом состоянии. Он высказывал отрывочные бредовые идеи, а врачи отмечали, что у него галлюцинации. Специалисты провели лабораторное исследование, во время которого обнаружили повышенное содержание никотиновых веществ. В ходе беседы врач-психиатр установил, что пациент очень часто курит вейп - устройство для испарения курительных жидкостей, чередуя его с обычными сигаретами", - написал Рахматуллин.Министр отметил, что при курении электронных сигарет в организм поступает много опасных веществ. "Одно из них - акролеин, относящийся к чрезвычайно токсичным веществам. Вейп замедляет развитие мозга, плохо влияет на память, концентрацию, самоконтроль и нервную систему. Среди других побочных эффектов - ослабление иммунитета, повреждение тканей легких и сердца, а также когнитивные нарушения", - добавил он.
https://ria.ru/20230323/veypy-1860121174.html
республика башкортостан
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минздрав башкирии, происшествия, республика башкортостан
Минздрав Башкирии, Происшествия, Республика Башкортостан
В Башкирии мужчина попал в психушку после курения вейпа
Глава минздрава Башкирии рассказал о курильщике вейпа, попавшем в психушку