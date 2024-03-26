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СК назвал причину отравления детей в школе под Калининградом
СК назвал причину отравления детей в школе под Калининградом - РИА Новости, 26.03.2024
СК назвал причину отравления детей в школе под Калининградом
Следователи регионального управления СК РФ установили, что причиной отравления учащихся школы в поселке Большаково под Калининградом был изопропиловый спирт в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:18
2024-03-26T14:18
2024-03-26T14:18
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следственный комитет россии (ск рф)
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КАЛИНИНГРАД, 26 мар — РИА Новости. Следователи регионального управления СК РФ установили, что причиной отравления учащихся школы в поселке Большаково под Калининградом был изопропиловый спирт в антисептике, который распылили для обеззараживания воздуха, сообщила пресс-служба ведомства. Утром 15 февраля 2024 года после школьной линейки от учеников начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия, шестеро школьников в возрасте от 11 до 15 лет были госпитализированы в лечебное учреждение с признаками воздействия токсического вещества. "Проведен комплекс следственных действий, получено заключение регионального управления Роспотребнадзора... Установлено, что ухудшение самочувствия школьников наступило в результате вдыхания изопропилового спирта, входящего в состав кожного антисептика, который персонал учебного заведения распылял перед школьной линейкой в целях дезинфекции воздуха", - говорится в сообщении. Следователи регионального управления Следственного комитета продолжают устанавливать детали произошедшего, в ближайшее время ожидается получение заключений судебно-медицинских экспертиз, которые установят степень тяжести вреда здоровью школьников. По факту отравления учащихся школы поселка Большаково Славского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
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происшествия, россия, калининград, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Россия, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
СК назвал причину отравления детей в школе под Калининградом
СУСК: причиной отравления детей в школе под Калининградом был антисептик
КАЛИНИНГРАД, 26 мар — РИА Новости. Следователи регионального управления СК РФ установили, что причиной отравления учащихся школы в поселке Большаково под Калининградом был изопропиловый спирт в антисептике, который распылили для обеззараживания воздуха, сообщила пресс-служба ведомства.
Утром 15 февраля 2024 года после школьной линейки от учеников начали поступать жалобы на ухудшение самочувствия, шестеро школьников в возрасте от 11 до 15 лет были госпитализированы в лечебное учреждение с признаками воздействия токсического вещества.
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"Проведен комплекс следственных действий, получено заключение регионального управления Роспотребнадзора... Установлено, что ухудшение самочувствия школьников наступило в результате вдыхания изопропилового спирта, входящего в состав кожного антисептика, который персонал учебного заведения распылял перед школьной линейкой в целях дезинфекции воздуха", - говорится в сообщении.
Следователи регионального управления Следственного комитета продолжают устанавливать детали произошедшего, в ближайшее время ожидается получение заключений судебно-медицинских экспертиз, которые установят степень тяжести вреда здоровью школьников.
По факту отравления учащихся школы поселка Большаково Славского района возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".