https://ria.ru/20240326/rossiyane-1935920972.html

Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин

Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024

Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин

Россияне должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов, в нашей стране очень высоко ценится справедливость, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:41

2024-03-26T14:41

2024-03-26T14:47

владимир путин

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россияне должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов, в нашей стране очень высоко ценится справедливость, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ."Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко - это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935760932.html

россия

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2024

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владимир путин, россия