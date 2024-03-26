https://ria.ru/20240326/rossiyane-1935920972.html
Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин
Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024
Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин
Россияне должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов, в нашей стране очень высоко ценится справедливость, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:41
2024-03-26T14:41
2024-03-26T14:47
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россияне должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов, в нашей стране очень высоко ценится справедливость, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ."Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко - это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин
Путин: россияне должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов