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Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024
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14:41 26.03.2024 (обновлено: 14:47 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/rossiyane-1935920972.html
Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин
Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин - РИА Новости, 26.03.2024
Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин
Россияне должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов, в нашей стране очень высоко ценится справедливость, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:41
2024-03-26T14:47
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россияне должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов, в нашей стране очень высоко ценится справедливость, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ."Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко - это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества", - сказал Путин.
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владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Россияне должны чувствовать, что их интересы защищают, заявил Путин

Путин: россияне должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖители России
Жители России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Россияне должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов, в нашей стране очень высоко ценится справедливость, заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
«
"Люди должны чувствовать, что прокуратура стоит на страже их интересов. От этого зависит то, что в нашей стране является самым важным и ценится очень высоко - это справедливость. От того, насколько мы эффективно будем обеспечивать эту социальную справедливость, зависит внутриполитическое состояние российского общества", - сказал Путин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин рассказал, на что рассчитывали те, кто устроил теракт в "Крокусе"
25 марта, 21:08
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
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