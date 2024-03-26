https://ria.ru/20240326/punkty-1935808724.html

Донорские пункты приняли более 24 тысяч человек за три дня

Донорские пункты приняли более 24 тысяч человек за три дня - РИА Новости, 26.03.2024

Донорские пункты приняли более 24 тысяч человек за три дня

За три дня донорские пункты РФ приняли более 24 тысяч человек, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы для пострадавших в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:53

2024-03-26T08:53

2024-03-26T08:56

теракт в "крокус сити холле"

крокус сити холл

вероника скворцова

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. За три дня донорские пункты РФ приняли более 24 тысяч человек, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы для пострадавших в "Крокусе", заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова."В регионах России мы наблюдаем массовый приход людей в центры заготовки крови как проявление личного вклада в борьбу со злом. В Краснодарском и Ставропольском краях, Астраханской области отмечался особенно высокий донорский поток", - сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении пресс-службы ФМБА.Она уточнила, что всего за три дня донорские пункты страны приняли более 24 тысяч доноров, заготовили 10 тысяч литров цельной крови и почти 2 тысячи литров плазмы.В подразделениях Службы крови созданы условия для комфортного пребывания доноров, работают усиленные бригады персонала и волонтеры, уточнили в пресс-службе."В настоящее время запасов крови и ее компонентов в стране достаточно. Всенародное единение граждан России не только дает возможность каждому проявить сострадание и солидарность, но и создает потенциал для формирования таких запасов крови в стране, которые позволят отразить любые возможные атаки и угрозы", - подчеркнула Скворцова.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240324/tragediya-1935382614.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

крокус сити холл, вероника скворцова, россия, здоровье - общество