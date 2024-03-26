https://ria.ru/20240326/nauka-1935813545.html
В Самаре запатентуют новый способ экспресс-диагностики пародонтита
В Самаре запатентуют новый способ экспресс-диагностики пародонтита - РИА Новости, 26.03.2024
В Самаре запатентуют новый способ экспресс-диагностики пародонтита
Ученые Самарского университета имени Королева вместе с коллегами из Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) запатентуют способ лазерной... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:27
2024-03-26T09:27
2024-03-26T10:32
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САМАРА, 26 мар — РИА Новости. Ученые Самарского университета имени Королева вместе с коллегами из Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) запатентуют способ лазерной диагностики пародонтита, который позволяет выявить заболевание за несколько секунд, сообщили журналистам в пресс-службе Самарского университета. "Ученые Самарского университета имени Королева и Самарского государственного медицинского университета подали патентную заявку на совместно разработанный ими способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита. Это стоматологическое заболевание можно будет с высокой точностью выявлять за считанные секунды, без традиционного в таких случаях проведения рентгена и взятия анализов. Врач просто посветит на подозрительный зуб лазером, соединенным со спектрографом, далее с помощью подключенного ноутбука и специального программного комплекса <…> анализируется состав эмали зуба, автоматически выявляются отклонения от нормы и выдается диагноз — есть пародонтальные изменения или нет", — говорится в сообщении Самарского университета.Метод диагностики уже был тщательно отработан и прошел экспериментальные испытания на пациентах самарских стоматологических клиник, отметила доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Елена Тимченко. Как показали исследования, при пародонтите или при риске его развития в эмали зубов изменяется содержание и соотношение определенных веществ. Методика, предложенная самарскими учеными, позволяет быстро определить концентрацию веществ и автоматически определить, болен зуб или нет. В вузе отметили, что, помимо диагностики уже существующего заболевания, с помощью такой методики можно предсказывать вероятность скорого возникновения пародонтита по спектральным изменениям в составе эмали зуба. Пародонтит является распространенным заболеванием. В Самарском университете сообщили, что в возрастной группе от 35 до 44 лет эта патология встречается более чем у 80% россиян, обратившихся за стоматологической помощью. Это воспалительное заболевание поражает практически все ткани, окружающие зуб, в том числе и те, что связывают зуб с челюстной костью. На самых ранних стадиях пародонтит может протекать без симптомов либо иметь признаки, характерные и для других заболеваний.
https://ria.ru/20240314/nauka-1932651395.html
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САМАРА, 26 мар — РИА Новости.
Ученые Самарского университета имени Королева
вместе с коллегами из Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ
) запатентуют способ лазерной диагностики пародонтита, который позволяет выявить заболевание за несколько секунд, сообщили журналистам в пресс-службе Самарского университета.
«
"Ученые Самарского университета имени Королева и Самарского государственного медицинского университета подали патентную заявку на совместно разработанный ими способ лазерной экспресс-диагностики пародонтита. Это стоматологическое заболевание можно будет с высокой точностью выявлять за считанные секунды, без традиционного в таких случаях проведения рентгена и взятия анализов. Врач просто посветит на подозрительный зуб лазером, соединенным со спектрографом, далее с помощью подключенного ноутбука и специального программного комплекса <…> анализируется состав эмали зуба, автоматически выявляются отклонения от нормы и выдается диагноз — есть пародонтальные изменения или нет", — говорится в сообщении Самарского университета.
Метод диагностики уже был тщательно отработан и прошел экспериментальные испытания на пациентах самарских стоматологических клиник, отметила доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Елена Тимченко. Как показали исследования, при пародонтите или при риске его развития в эмали зубов изменяется содержание и соотношение определенных веществ. Методика, предложенная самарскими учеными, позволяет быстро определить концентрацию веществ и автоматически определить, болен зуб или нет.
В вузе отметили, что, помимо диагностики уже существующего заболевания, с помощью такой методики можно предсказывать вероятность скорого возникновения пародонтита по спектральным изменениям в составе эмали зуба.
Пародонтит является распространенным заболеванием. В Самарском университете сообщили, что в возрастной группе от 35 до 44 лет эта патология встречается более чем у 80% россиян, обратившихся за стоматологической помощью. Это воспалительное заболевание поражает практически все ткани, окружающие зуб, в том числе и те, что связывают зуб с челюстной костью. На самых ранних стадиях пародонтит может протекать без симптомов либо иметь признаки, характерные и для других заболеваний.