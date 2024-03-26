https://ria.ru/20240326/krokus-1936017470.html

Многие пострадавшие в "Крокусе" убегали в состоянии шока, заявила Голикова

Многие пострадавшие в "Крокусе" убегали в состоянии шока, заявила Голикова - РИА Новости, 26.03.2024

Многие пострадавшие в "Крокусе" убегали в состоянии шока, заявила Голикова

Было ожидаемо, что пострадавшие в "Крокус сити холл" будут продолжать обращаться за медицинской помощью, поскольку были те, кто уходил из концертного зала в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:37

2024-03-26T19:37

2024-03-26T19:55

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

здоровье - общество

россия

татьяна голикова

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Было ожидаемо, что пострадавшие в "Крокус сити холл" будут продолжать обращаться за медицинской помощью, поскольку были те, кто уходил из концертного зала в шоковом состоянии, всем оказывают необходимую помощь, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. "Мы ожидали, что люди будут обращаться, потому что в шоковом состоянии очень многие уходили, убегали из "Крокуса". И на сегодняшний день тот приток, который мы видим в лечебные учреждения, немного в стационары и амбулаторно, он объясняется исключительно этим. Но мы всем оказываем помощь", - сказала Голикова журналистам. Она уточнила, что сейчас люди обращаются в основном за амбулаторной медпомощью. "Слава Богу, что те, кто обращается к нам, это как правило легкое течение и как правило они на амбулаторном лечении. Тем не менее, есть небольшой плюсик, детки вот к нам вчера поступили, но - еще раз подчеркну - они не тяжелые", - добавила вице-премьер.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935954244.html

https://ria.ru/20240326/podrostki-1936006480.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, здоровье - общество, россия, татьяна голикова, московская область (подмосковье), крокус сити холл