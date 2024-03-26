В "Пулково" задержали автора неоднозначных постов о теракте в "Крокусе"
В Петербурге задержали мужа экс-главы "Новой Голландии" из-за постов о теракте
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Полицейские Петербурга задержали в аэропорту "Пулково" предполагаемого автора неоднозначных постов, который собирался покинуть Россию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.
Как информирует ведомство, сотрудники МВД в ходе мониторинга интернета выявили посты с высказываниями "с признаками экстремизма" и установили их автора — 41-летнего местного жителя.
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"Сегодня вечером в аэропорту "Пулково" сотрудники Центра "Э" задержали указанного мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем покинуть Российскую Федерацию. Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.
ГУМВД не приводит персональные данные задержанного, однако, по информации источника РИА Новости в экстренных службах, это Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Он является мужем Роксаны Шатуновской, которая до вчерашнего дня работала директором АНО "Новая Голландия".
Принес извинения
Сам Конашенок, задержанный в аэропорту "Пулково", принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм, следует из видео, распространенного пресс-службой регионального главка МВД России.
"Я... разместил в социальной сети... два поста... Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм – совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения", — говорит мужчина на видео.
Покинула пост
Генеральный директор АНО "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост после высказываний ее мужа Николая Конашенка о теракте в "Крокус Сити Холле".
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"С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО "Новая Голландия", — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".
В компании подчеркнули, что муж Шатуновской Николай Конашенок не работал в "Новой Голландии" и не имел отношения к деятельности проекта. В организации добавили, что ее сотрудники глубоко потрясены терактом в Подмосковье.
Причины решения Шатуновской не приводятся, но в одной из социальных сетей она пояснила, что больше не может занимать должность, поскольку член семьи "позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания". Осуждая его позицию, женщина заявила, что "остается со своей семьей".
Теракт в "Крокус Сити Холле"
Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
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