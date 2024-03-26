https://ria.ru/20240326/konashenok-1935790430.html

В "Пулково" задержали автора неоднозначных постов о теракте в "Крокусе"

В "Пулково" задержали автора неоднозначных постов о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

В "Пулково" задержали автора неоднозначных постов о теракте в "Крокусе"

Полицейские Петербурга задержали в аэропорту "Пулково" предполагаемого автора неоднозначных постов, который собирался покинуть Россию, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T02:02

2024-03-26T02:02

2024-03-26T09:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

маргарита симоньян

владимир путин

пулково (аэропорт)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 мар - РИА Новости. Полицейские Петербурга задержали в аэропорту "Пулково" предполагаемого автора неоднозначных постов, который собирался покинуть Россию, сообщила пресс-служба регионального главка МВД России.Как информирует ведомство, сотрудники МВД в ходе мониторинга интернета выявили посты с высказываниями "с признаками экстремизма" и установили их автора — 41-летнего местного жителя."Сегодня вечером в аэропорту "Пулково" сотрудники Центра "Э" задержали указанного мужчину, который собирался покинуть Санкт-Петербург и в последующем покинуть Российскую Федерацию. Он доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", – говорится в сообщении.ГУМВД не приводит персональные данные задержанного, однако, по информации источника РИА Новости в экстренных службах, это Николай Конашенок, который ранее неоднозначно высказался о теракте в Подмосковье. Он является мужем Роксаны Шатуновской, которая до вчерашнего дня работала директором АНО "Новая Голландия".Принес извиненияСам Конашенок, задержанный в аэропорту "Пулково", принес извинения и заявил, что не поддерживает терроризм, следует из видео, распространенного пресс-службой регионального главка МВД России."Я... разместил в социальной сети... два поста... Мои слова были восприняты широкой аудиторией как поддержание терроризма. Я приношу всем свои глубочайшие извинения. Я не поддерживаю терроризм – совершено чудовищное преступление, по которому мы все скорбим. Еще раз приношу всем свои самые искренние и глубочайшие извинения", — говорит мужчина на видео.Покинула постГенеральный директор АНО "Новая Голландия" Роксана Шатуновская покинула свой пост после высказываний ее мужа Николая Конашенка о теракте в "Крокус Сити Холле"."С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО "Новая Голландия", — говорится в публикации в соцсети "ВКонтакте".В компании подчеркнули, что муж Шатуновской Николай Конашенок не работал в "Новой Голландии" и не имел отношения к деятельности проекта. В организации добавили, что ее сотрудники глубоко потрясены терактом в Подмосковье.Причины решения Шатуновской не приводятся, но в одной из социальных сетей она пояснила, что больше не может занимать должность, поскольку член семьи "позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания". Осуждая его позицию, женщина заявила, что "остается со своей семьей".Теракт в "Крокус Сити Холле"Нападение на концертный зал "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.По последним данным СК, погибли 139 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.Уголовное дело возбудили по статье "Теракт".Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.Накануне под стражу заключили еще троих фигурантов дела: Исроила Исломова и двух его сыновей — Аминчона и Диловара.Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

https://ria.ru/20240325/pokazaniya-1935762814.html

https://ria.ru/20240325/memorial-1935755579.html

https://ria.ru/20240325/spisok-1935755067.html

https://ria.ru/20240325/souchastniki-1935766214.html

https://ria.ru/20240325/krokus-1935742856.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

происшествия, россия, московская область (подмосковье), санкт-петербург, маргарита симоньян, владимир путин, пулково (аэропорт), крокус сити холл, следственный комитет россии (ск рф)